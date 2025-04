culture



80 ans après la libération du camp de Ravensbrück ce projet original donne la parole aux internées en composant un ouvrage choral décrivant les conditions de vie et de mort dans ce bagne de femmes.



Quelques dizaines de rescapées (parmi les 8 000 françaises internées à Ravensbrück) ont écrit et publié, souvent dans la plus grande indifférence, leurs "souvenirs" de captivité. On s’est sans doute trompé à ne voir dans ces récits que de simples témoignages plutôt que de la littérature : choix narratifs, points de vue, style, dialogues, tons, description au scalpel, humour même… autant de variations de l’écriture.



C’est à partir de ce corpus documentaire que Bernard Favre, cinéaste documentaire rompu au montage des témoignages, a reconstitué le parcours et le destin de ces femmes le prisme de leur émotivité, de leur subjectivité, de leur peur et de leur courage.



Ce magnifique hommage à toutes ces autrices restées inconnues sinon anonymes est la description la plus précise qu’on puisse avoir de Ravensbrück, un multi-témoignage vivant et poignant des multiples formes de résistance féminine.

"Un jour, on collectionnera les témoignages sur les camps de concentration et, ce jour-là, il faudra se souvenir qu’il y eut mille camps dans chaque camp et que, pour certains êtres, ce qui ne les concerne pas n’existe pas immédiatement. Ainsi, à Ravensbrück, une de mes amies qui venait d’arriver d’Auschwitz entendit deux "Triangles verts" allemandes de son convoi qui, commentant "leur" actualité, se disaient l’une à l’autre : "Quel sale camp ici. On était rudement mieux à Auschwitz"". - Germaine TIILION, matricule 24.588

"Ecrire Ravensbrück"

Sélection et montage : Bernard Favre

Pour accéder à la version numérique, cliquez ici



À propos de Bernard Favre



Bernard Favre, est réalisateur de cinéma, nommé aux Césars en 1983 pour son film La Trace. Réalisateur de plusieurs documentaires collectant les témoignages de résistants survivants à l’Occupation, il est l’auteur d’une trilogie Le chant des ruines. Il a appliqué son expertise du montage de film pour réaliser ce documentaire textuel.