Redéfinir le coaching sportif



Markus AI est une solution innovante destinée à démocratiser l'accès à un coaching sportif performant. Markus aide à rester en forme tout en s'amusant grâce à des programmes diversifiés, s'appuyant sur la science et une expérience utilisateur originale.



Conçu pour s'adapter à tous les niveaux, Markus intègre les dernières données scientifiques en matière de sport et de bien-être. Il motive ses utilisateurs en s'adatant aux objectifs de chacun avec des défis stimulants et des rappels réguliers, transformant chaque séance d'entraînement en une expérience unique.

"Nous souhaitions créer un coach accessible à tous, qui rend le sport amusant et engageant, tout en étant efficace", indique Fréderic Valette, co-fondateur de BraimIA, "Markus est là pour aider chacun à intégrer une routine sportive dans son quotidien, quel que soit son niveau de forme et ses attentes."





Accès via WhatsApp



Markus accompagne ses utilisateurs en temps réel, proposant des programmes personnalisés disponibles 7jours sur 7. Grâce à l'intégration avec WhatsApp, Markus peut échanger directement avec les utilisateurs, offrant des conseils, des encouragements et des rappels pour maintenir la motivation.



À propos de BraimIA

Markus AI est une solution développée par BraimIA SAS, startup aixoise qui intégre l'Intelligence Artificielle aux applications dédiées au sport, à la santé et à la nutrition. BraimIA a été fondée en 2023 par 3 experts de l’IA, du logiciel et de la gamification.

www.markus.fit