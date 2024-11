finance

Panorama du marché de la prévoyance



Le marché de la prévoyance en France montre un potentiel croissant, tant en termes de connaissance avec une expertise en hausse ces dernières années que de détention de produits (effective ou envisagée). Pour certains, la compréhension du périmètre reste cependant encore confuse, incluant parfois à tort des produits tels que les complémentaires santé ou les épargnes retraite. Il persiste donc une opportunité d'éducation des consommateurs pour clarifier les différentes offres disponibles.





Parcours et attentes des clients



Les motivations des clients évoluent vers une anticipation plus large des aléas de la vie, avec la protection financière de la famille restant la première raison de souscription, bien que cette priorité ait légèrement baissé au profit de la couverture des imprévus. La satisfaction des clients envers leurs contrats est globalement positive ; même si les acteurs du secteur doivent adapter leurs offres pour répondre à de nouvelles attentes tout en améliorant la perception des services perçus comme moins satisfaisants.





Focus prospects et comportements d'achat



L'évolution du digital et l'intérêt croissant des prospects indiquent un besoin d'optimisation des plateformes numériques et de stratégie multicanal. Pour capter cette audience, les organismes de prévoyance doivent investir dans des outils en ligne performants, afin de saisir également des opportunités pour des campagnes marketing plus ciblées, notamment auprès des intentionnistes.





Implications marketing et stratégies à adopter



La dimension financière constitue le premier frein à la souscription des contrats de prévoyance, avec un sentiment renforcé que ces garanties sont trop coûteuses, soulignant l’importance de stratégies d’acquisition. Les efforts marketing doivent se concentrer sur l'éducation et la simplification des offres, avec une attention particulière au prix perçu, ainsi que sur l'amélioration des services à plus faible satisfaction qui pourrait offrir un avantage concurrentiel.

À propos d'Arcane Research

Arcane Research est un institut d’études indépendant spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives, expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterrogation de cibles.

Plus d'informations : www.arcane-research.com