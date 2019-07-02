 27616tt

BALISTRON dévoile son nouveau quad électrique sportif

Published on 10/12/2025 à 16:28

BALISTRON, jeune marque de mobilité en pleine croissance, a dévoilé lors du salon EICMA 2025 son tout premier quad électrique, marquant ainsi son entrée officielle sur le marché du tout-terrain. Le nouveau Balistron TQ se distingue par son style affirmé, sa puissance 4x4 et un niveau d’équipement généralement réservé à des modèles beaucoup plus onéreux - le tout à un prix de départ attractif de 12 990 €, faisant de lui l’un des quads électriques 4WD les plus accessibles de sa catégorie.


quad electrique ballistron


Double moteur électrique : puissance et motricité : Le Balistron TQ est équipé de deux moteurs indépendants : 10 kW à l’avant et 22 kW à l’arrière. Le passage 2WD / 4WD s’effectue à la demande, avec une capacité de franchissement de 30°. Ce système offre un couple immédiat idéal pour le tout-terrain et des performances stables sur terrains escarpés, boueux ou rocheux.

Batterie & autonomie : Doté d’une architecture batterie 100V et d’un BMS CAN-Bus, le TQ offre jusqu’à 120 km d’autonomie (à 55 km/h en mode 2WD). Deux solutions de recharge : Chargeur embarqué : environ 4 h pour passer de 30 à 80 % et Chargeur rapide optionnel : environ 90 minutes pour la même plage de recharge

Conçu pour le vrai off-road : Pensé comme un véritable véhicule tout-terrain, le Balistron TQ est construit sur un châssis robuste avec suspension à double bras triangulé, 220 mm de garde au sol et 500 mm de profondeur de passage à gué, pneus MAXXIS, freins à disque avant/arrière avec CBS et traction control. Un treuil avant et une capacité de remorquage de 600 kg le placent clairement dans la catégorie « travail + aventure ».

Équipements orientés pilote : BALISTRON propose de série des éléments rarement inclus dans cette gamme de prix : écran TFT 7’’, trois modes de conduite, blocage de différentiel avant, prise Type 2, USB, rétroviseurs, jantes alliage colorées. Le design musclé et soigné renforce la perception haut de gamme tout en conservant un positionnement tarifaire accessible.

Un prix compétitif sur le marché des quads électriques : Avec un tarif de départ fixé à 12 990 €, le Balistron TQ se positionne très favorablement face aux concurrents tout en offrant une dotation nettement plus riche — fidèle à la stratégie de la marque visant à proposer des véhicules électriques performants et accessibles.


press kit


À propos de Balistron

Balistron est une entreprise de mobilité basée à Istanbul, spécialisée dans les solutions de transport électrique accessibles et fonctionnelles. La marque poursuit son expansion en Europe avec des produits pensés pour un usage réel, alliant ingénierie solide, design pragmatique et prix maîtrisé.

https://balistron.com


Contact presse

Ingrid Synenko-Beurais
Email: ingrid@velvetwonton.co

Press Kit: ATV images
 

 

