 27936tt

Du lundi au vendredi de 8H à 19H au (33) (0)9 52 93 38 78

Menu
Envoyer votre communiqué
|

24 | Communiqué de presse

print
sports

Loungar Ava, s'impose en finale de la Coupe du Var de CSO et décroche sa qualification pour les Championnats de France

Published on 05/05/2026 à 14:27

À seulement 13 ans, Loungar Ava s’est illustrée lors de la finale de la Coupe du Var de saut d’obstacles (CSO), qui s’est tenue le vendredi 1er mai.



 

En lice dans deux catégories, Loungar Ava a réalisé une performance notable en décrochant la médaille d’or en Club 1 ainsi que la médaille d’argent en Club Élite, confirmant son talent, sa régularité, en dépit de son statut de plus jeune engagée à ce niveau. Face à une concurrence relevée, cette double distinction vient récompenser un travail rigoureux, une excellente maîtrise technique et une détermination constante.

Loungar Ava est désormais sélectionnée pour les Championnats de France, qui se dérouleront au mois de juillet au Parc Équestre Fédéral de Lamotte-Beuvron. Une échéance majeure qui rassemblera les meilleurs cavaliers français et pour laquelle elle s’impose désormais comme une concurrente à suivre.

Une étape importante dans son parcours sportif, qui ouvre des perspectives prometteuses pour la suite de sa jeune carrière.


Contact presse

Margot Bontemps
Bontemps.actu@orange.fr

 

Communiqué publié par Bontemps Margot
Published on 05/05/2026 à 14:27 sur 24presse.com
Bontemps Margot



Contacter

Press release copyrights free 24presse.com

Send email to
Bontemps Margot

Company :

Press contact

Bontemps Margot

Contacter
Diffuser
un communiqué
de presseLancer une diffusion

Derniers communiqués de presse de la catégorie "sports"