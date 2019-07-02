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En lice dans deux catégories, Loungar Ava a réalisé une performance notable en décrochant la médaille d’or en Club 1 ainsi que la médaille d’argent en Club Élite, confirmant son talent, sa régularité, en dépit de son statut de plus jeune engagée à ce niveau. Face à une concurrence relevée, cette double distinction vient récompenser un travail rigoureux, une excellente maîtrise technique et une détermination constante.

Loungar Ava est désormais sélectionnée pour les Championnats de France, qui se dérouleront au mois de juillet au Parc Équestre Fédéral de Lamotte-Beuvron. Une échéance majeure qui rassemblera les meilleurs cavaliers français et pour laquelle elle s’impose désormais comme une concurrente à suivre.

Une étape importante dans son parcours sportif, qui ouvre des perspectives prometteuses pour la suite de sa jeune carrière.





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Margot Bontemps

Bontemps.actu@orange.fr