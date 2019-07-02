sports







Guilhem Rolland, parrainé par ADVANS Group © Lucile BONAMICH - FFPLUM.



Double champion du monde



Depuis l’enfance, Guilhem a toujours eu les yeux rivés vers le ciel. Passionné de modélisme, puis de drones, il a passé son brevet d’ULM en 2022, avant de décrocher 3 ans après, à 26 ans, une double consécration.



Les Championnats du Monde d’ULM constituent la compétition internationale majeure de la discipline ; l’édition 2025, organisée sur l’aérodrome de Chambley, en Meurthe-et-Moselle, a rassemblé 83 compétiteurs, 52 machines et 9 nations.



La victoire collective de l’équipe de France est particulièrement historique : elle n’était plus montée sur la première marche du podium depuis dix ans.

"Je pense à toutes les personnes qui m’ont soutenu dans cette aventure : mon constructeur Air Création, mes sponsors 4Fly, E-Props Propellers, la Fédération Française d’ULM et son comité régional AURA, mes collègues ULMistes, mes entraineurs, et bien sûr ADVANS Group. Ces titres sont le fruit d’un travail collectif, tant sur le plan technique que sportif. Je n’ai pas encore complètement réalisé", confie Guilhem.





Guilhem Rolland, double champion du monde d’ULM pendulaire 2025 © FFPLUM.



Pour Olivier Kuntz, directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes d’ADVANS Group : "Nous sommes extrêmement fiers de Guilhem. Son parcours illustre parfaitement les valeurs qui nous animent : passion, engagement et excellence. Voir l’un de nos jeunes ingénieurs briller à l’international, tout en conciliant exigence technique et performance sportive, est une grande source d’inspiration pour l’ensemble de nos équipes."





Qu’est-ce qu’un ULM pendulaire ?



Un ULM pendulaire est un aéronef ultraléger motorisé doté d’une aile triangulaire souple, contrôlée non pas par un manche mais par le déplacement du centre de gravité. Très maniable, ludique et sécuritaire, il se pilote à des vitesses modérées (50 à 100 km/h) et demande un pilotage physique et dynamique.



La catégorie "monoplace pendulaire", dans laquelle Guilhem a été sacré, est très hétérogène. Elle regroupe à la fois des machines très légères conçues pour un pilote seul, et des machines biplaces plus lourdes et plus rapides, mais utilisées en solo.





De nombreux points communs entre le pilotage d’ULM et l’ingénierie



Guilhem estime que "Les compétences techniques et la persévérance nécessaires en vol sont très utiles dans mon travail d’ingénieur. Le fait de rester concentré et de résoudre des problèmes rapidement est essentiel dans les deux domaines. De plus, le monde de l’ULM est très technique et beaucoup de pilotes sont ingénieurs ou techniciens, ce qui crée une synergie intéressante."

Originaire de Nord-Isère, diplômé de Grenoble INP - Esisar (Valence), Guilhem a rejoint ELSYS Design en 2021 pour son stage de fin d’études, avant d’intégrer l’équipe lyonnaise en 2022 en tant qu’ingénieur logiciel embarqué.

A propos d’ADVANS Group



Fondé en 2000, ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialisé dans l’ingénierie des systèmes complexes et innovants. Il rassemble trois sociétés principales, ainsi que leurs filiales respectives :

ELSYS Design, dédiée aux systèmes électroniques embarqués,

AViSTO, experte en développement logiciel,

MECAGINE, spécialisée en ingénierie mécanique.

Présent sur 16 sites en Europe et aux États-Unis, ADVANS Group propose des solutions entièrement personnalisées pour accélérer les projets de R&D de ses clients grâce à une expertise multidisciplinaire et des modèles flexibles.

La mission d’ADVANS Group est de relever les défis techniques et technologiques grâce à la passion de ses ingénieurs et à leur engagement envers l’excellence et l’innovation.

Wher passion leads to excellence



advans-group.com







