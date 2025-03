sports

Un nouveau concept inédit en France

Spark Club est le premier studio de fitness en France à proposer des entraînements dans des saunas infrarouges, une technologie aussi connue sous le nom de sauna japonais. Au programme : Pilates, Yoga, Cycling et Rowing, repensés pour maximiser efficacité et bien-être.

L'un des atouts majeurs de cette approche est l'optimisation du temps et des résultats. Les sessions sont courtes mais intenses : 15 minutes pour le cardio, 25 minutes pour le renforcement musculaire. La chaleur infrarouge pénètre en profondeur, permettant une sudation plus rapide, une détoxification naturelle et une meilleure récupération musculaire.



Un grand écran fixé au mur diffuse des cours dispensés par des coachs parmi les plus renommés de Paris, choisis pour leur expertise dans chaque discipline.





Les bienfaits des infrarouges



Contrairement au sauna classique qui fait perdre de l’eau, les infrarouges font perdre la graisse grâce à l’effet lipolyse.

Utilisée par des centres comme l’INSEP, pour aider les athlètes de haut niveau à récupérer et perdre du poids plus rapidement, la chaleur infrarouge permet de brûler jusqu'à 400 calories en 15 minutes, selon des tests. De plus :

Ils réduisent la fatigue musculaire de 35 % après l’effort (TerMedia, 2023).

Ils améliorent la gestion de la douleur et les résultats fonctionnels chez les patients souffrant de douleurs chroniques (Akinori Masuda, 2005).

Ils facilitent la gestion du stress et augmente la qualité du sommeil (Richard Beever, 2009).







Accessibilité à la carte



Le club reste ouvert 24h/24 et 7j/7 pour ses membres.

Séance découverte à 35 euros, comprenant une séance de cardio et une séance de yoga.



Devenir membre du club nécessite de postuler, l'abonnement étant délivré sur candidature à 179 euros et conçu pour une pratique régulière et flexible.





Un service de garde d'enfants inédit en France



Spark Club est le premier studio de fitness en France à mettre à disposition de ses membres un service de babysitting, animé par des professionnelles de la petite enfance, afin que les mamans et les papas puissent s’entraîner en toute liberté. L'objectif étant de faciliter l'accès au sport à tous, même aux plus occupés.





Un espace moderne et fonctionnel



Le studio a été dessiné par les architectes Laurent & Laurence ayant collaboré avec la maison ELLE. Le club haut de gamme inclut des vestiaires soignés, des jus de fruits pressés à froid et fruits à coque, ainsi que des serviettes fraîches parfumées à la sortie du sauna.



Inauguration le 18 mars 2025 à partir de 16h

Les journalistes sont invités sur demande à rejoindre cet événement pour découvrir le concept en live

Ouverture officielle : 10 mars 2025

Adresse : 8 rue Bellini, 75016 Paris

Téléphone : 06 76 69 32 90

Email : contact@spark-club.fr

Site : www.spark-club.fr

Instagram : https://www.instagram.com/sparkclubparis



Photos en haute qualité disponibles ici / Dossier de presse disponible ici

A propos de Spark Club

Spark Club est le premier studio de fitness infrarouge en France, fondé par Toni Paignant et Stéphane Marnot pour redéfinir le bien-être à Paris. Ouvert 24h/24 avec reconnaissance faciale, il propose des séances innovantes mêlant performance et chaleur, un coach IA personnalisé ainsi qu'un espace chaleureux conçu pour libérer chacun du temps, des doutes et des contraintes.

Spark Club est porté par Toni Paignant, ancien cofondateur de StarOfService, lancé en 2012 et implanté dans plus de 80 pays valorisé à plus de 50M€.