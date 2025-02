entreprises



Ingénieur de formation en électronique et informatique, Florian Guillerme a rejoint ELSYS Design en tant qu'ingénieur d'affaires en 2020, avant d’être promu responsable d’affaires en 2023. Grâce à son engagement et son expertise, il franchit une nouvelle étape en devenant responsable de la business unit ELSYS Design Lyon.



Sous la direction de Samy Djedidi, responsable d’ELSYS Design Rhône-Alpes, il aura pour mission de piloter le développement commercial, le recrutement, le suivi de carrière et la fidélisation des ingénieurs de l'agence.



Diplômé de l’INSA Rennes et de l’IGR-IAE Rennes, Florian Guillerme possède une double compétence technique et managériale lui permettant d’accompagner efficacement les clients et les ingénieurs de l'agence sur des projets à forte valeur ajoutée.

"La nomination de Florian Guillerme à la tête de la Business Unit de Lyon est une reconnaissance bien méritée de son engagement et de son expertise. Je suis convaincu que sous son leadership, notre centre technique lyonnais va continuer de prospérer et d'innover, tout en renforçant notre position sur le marché.", indique Samy Djedidi.

A propos d'ELSYS Design Rhône-Alpes

ELSYS Design, avec ses centres techniques de Grenoble et Lyon, est un partenaire technologique de référence pour les acteurs locaux, nationaux et internationaux dans le domaine des systèmes embarqués.

L'entité rhônalpine se distingue par son expertise en microélectronique, développement logiciel embarqué critique, et conception de cartes électroniques complexes.

En collaboration avec ses sociétés sœurs AViSTO et MECAGINE, ELSYS Design Rhône-Alpes propose des solutions complètes, incluant le développement logiciel applicatif et la conception mécanique, consolidant ainsi sa position de leader technologique régional.

ELSYS Design Rhône-Alpes est une entité d’ADVANS Group, qui rassemble 200 ingénieurs dans la région.

A propos d'Elsys Design

ELSYS Design est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception des systèmes électroniques embarqués (microélectronique, carte électronique, logiciel embarqué, ingénierie système).

Présent sur 14 sites en Europe et aux États-Unis, ELSYS Design propose des solutions entièrement personnalisées pour accélérer les projets de R&D de ses clients grâce à une expertise multisectorielle et des modèles d’intervention flexibles.

Fondée et managée par des ingénieurs, c’est une filiale d’ADVANS Group.

www.elsys-design.com/fr