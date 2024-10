sports

La Fédération Pickleball France a démarré en janvier 2024 un projet de 2 ans en partenariat avec des organisations de Turquie , d’Espagne, et de Macédoine du Nord. Une première phase a abouti à la création d’un "Recueil de connaissances pour l’enseignement du Pickleball". En octobre 2024, la formation de 24 professeurs d’EPS dans chaque pays partenaire commencera, suivie de la mise en pratique dans les établissements et d’une évaluation. La diffusion des résultats à l’échelle européenne est prévue pour fin 2025.



Ce projet vise à former les professeurs d’Éducation Physique et Sportive (EPS) à l’enseignement du pickleball dans les établissements du secondaire et universitaires pour rendre le pickleball accessible à tous, peu importe l’âge, le sexe ou le niveau de compétence ou de handicap. Ce sport inclusif et ludique est un outil précieux pour favoriser la participation de tous les élèves.





À propos de la Fédération Pickleball France



La Fédération Pickleball France est l'organisation nationale dédiée à la promotion et au développement du Pickleball en France. Fondée en 2018 pour rassembler les passionnés de ce sport dynamique et convivial, elle s’engage à faire connaître le Pickleball à travers tout le territoire français. Grâce à un réseau croissant de clubs affiliés et à l’organisation régulière de tournois et d’événements, Pickleball France offre à ses membres l’opportunité de pratiquer et de perfectionner leur jeu dans une ambiance inclusive et accessible à tous, quel que soit leur âge ou niveau.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pickleballfrance.org ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux.