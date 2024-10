economie

Niveau de Connaissance et Sensibilisation aux Enjeux Climatiques

Malgré un intérêt marqué pour la crise climatique, la connaissance des concepts associés reste limitée chez les Français. Si 2/3 affirment comprendre les causes et conséquences du changement climatique, la maîtrise des concepts comme les gaz à effet de serre ou la neutralité carbone est bien plus faible. Ce manque de connaissance est encore plus flagrant pour les aspects spécifiques à la banque et à l’assurance.





Perception des Offres et Engagement des Banques et Assureurs



Les Français se montrent sceptiques vis-à-vis des engagements climatiques des banques et assureurs. Seule une minorité estime que ces acteurs prennent des mesures concrètes pour la transition écologique. En revanche, les jeunes générations (moins de 30 ans) sont plus sensibles et ouvertes aux initiatives climatiques des acteurs financiers, notamment en ce qui concerne les produits de finance durable.





Demandes des Clients en Matière de Solutions Climat



Les offres bancaires et d’assurance liées au climat, telles que les produits de finance durable ou liées aux solutions de paiement suscitent un intérêt mitigé. Certains Français estiment que ces offres pourraient influencer leur choix d’un organisme, et davantage encore les jeunes générations.





Tendances et Préférences d’Investissement



Le développement de fonds verts et climatiques est particulièrement plébiscité, avec une forte attente pour des produits financiers alignés avec la transition écologique. Les moins de 30 ans sont également plus ouverts à des innovations comme les assurances paramétriques ou la finance solidaire.

