Accompagner la féminisation de la pratique des sports outdoor

Imaginé par Laurène Philippot, qui a quitté il y a 10 ans le secteur de la finance pour se consacrer au récit de ses aventures sportives à travers le monde, La Sportive Outdoor est le premier magazine en ligne français entièrement dédié au sport outdoor féminin.



Le projet est né d'un constat : en dépit de la féminisation croissante de la pratique, les représentations, notamment dans les médias spécialisés, restaient jusqu'ici très majoritairement masculines. Il fallait donc une plateforme pour mettre les pratiquantes en avant, quel que soit leur niveau, partager leurs expériences et leur fournir des conseils adaptés.





Une équipe d'expertes au service de toutes les sportives

Pour ce faire, Laurène Philippot s'est entourée d'une équipe composée de 15 rédactrices qui justifient toutes d'une expertise professionnelle ou expérience dans des domaines aussi variés que la nutrition, la psychologie, la kiné, le coaching,... Le magazine entend ainsi fournir à ses lectrices des conseils fiables et efficaces, de nature à les accompagner dans leur pratique avec ouverture, professionnalisme et bienveillance.



Le but, permettre à chacune de progresser à son rythme et de prendre plaisir au dépassement de soi tout en se préservant des logiques d'injonction à la performance, pour une pratique sereine, adaptée au corps des femmes, à leur physiologie et à leur morphologie.



Et ce au travers de sujets et de formats variés : conseils sur l’entraînement et la santé, tests de matériel, interviews de femmes inspirantes, récits d’aventure, idées de voyage,....





Un espace d'échange et de partage

Parce que le sport de plein air est un vecteur de rencontre et de solidarité dans l'effort par excellence, La Sportive Outdoor ouvre ses pages à des contributrices extérieures, qui peuvent partager le récit de leurs aventures et faire communauté autour d'une passion commune.

La Sportive Outdoor met également en avant des pratiquantes de tous niveaux au travers d'interviews proposées en podcast et vidéos disponibles sur la chaîne Youtube du magazine, afin de se nourrir des témoignages et retours d’expériences de chacune.



