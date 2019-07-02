 27525tt

Tromox dévoile la M05 Electric Café Racer à l’EICMA 2025

Published on 03/11/2025 à 18:05

Tromox présente la M05 Electric Café Racer à l’EICMA 2025, un modèle abordable (à moins de 3 000 €), entièrement certifié pour les marchés internationaux, doté d’une technologie intelligente de pointe.

Alors que la transition mondiale vers une mobilité urbaine durable s’accélère, la M05 est parfaitement positionnée pour séduire une nouvelle génération de motards en quête de style et d’innovation.

Le modèle sera présenté en exclusivité lors de la journée presse du salon EICMA 2025 le 5 novembre 2025.

Tromox M05 Electric Cafe Racer
 

Points Forts

  • Certification internationale : Conforme aux règlements européens L1e/L3e, garantissant une entrée fluide sur les marchés mondiaux.
  • Moteur haute performance : Équipée du système E-MAX, atteignant un rendement énergétique de 92 % pour une accélération instantanée et une puissance constante.
  • Sécurité complète : Intègre ABS, E-TCS (contrôle de traction électronique) et détection d’angle mort à ondes millimétriques (BSD).
  • Batterie nouvelle génération : Propulsée par des cellules LMFP avec le système Cube 2.0 Smart BMS, offrant 25 niveaux de protection et jusqu’à 80 km d’autonomie pratique.
  • Connectivité intelligente : Intègre la 4G, le GPS + Beidou double et les mises à jour OTA, assurant des performances et une connectivité continues.
  • Production solide : Une nouvelle usine d’une capacité annuelle de plus de 100 000 unités garantit un approvisionnement fiable et rapide.


“Chez Tromox, nous construisons plus que des motos électriques - nous bâtissons des partenariats pour l’avenir.  La M05 n’est pas seulement un produit, mais une véritable opportunité commerciale conçue pour prospérer dans la nouvelle ère de la mobilité intelligente.”
 

À propos de Tromox

Tromox s’engage à offrir des solutions de mobilité simples, économiques et intelligentes à travers des motos électriques performantes et élégantes.

 Animée par une passion pour l’ingénierie et l’expérience du pilote, Tromox ouvre la voie vers un avenir plus intelligent et durable.


Origine et positionnement

  • Tromox est une entreprise chinoise spécialisée dans les deux-roues électriques (motos/ scooters) fondée en 2018 à Hangzhou.

  • La marque se positionne sur la mobilité électrique urbaine, avec un accent “tech + tendance” : “Born for Cool Riding”.

  • Elle dispose de son propre centre de R&D et vise à combiner design, technologie et mobilité propre.


Principaux atouts

  • Les véhicules Tromox sont conçus pour avoir un entretien réduit : batterie “car-grade”, freins hydrauliques CBS, finition peinture résistante. 

  • Importation en Europe : par exemple, Tromox est entrée sur le marché français avec le modèle Ukko S via le groupe Volt. 


Quelques modèles significatifs

  • Ukko S : une moto électrique « 125 cc équivalent », avec cadre, fourche inversée, ABS, etc. 

  • Le modèle M03 : présenté en 2024, batterie 48 V/48 Ah (~2,3 kWh), autonomie jusqu’à ~100 km pour usage urbain.


Objectifs et vision

  • Tromox a pour ambition de devenir un « leader de la mobilité électrique ». 

  • Elle cible notamment un public jeune, urbain, qui cherche une solution de mobilité fun, design, et respectueuse de l’environnement. Scribd

Tromox - GreenMotorShop

Website:  tromox.com

press kit

 

 

