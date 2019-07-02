entreprises

Le Sport TS16.12

Le Sport TS16.12 intègre des fonctionnalités habituellement réservées aux modèles haut de gamme : ABS + TCS, contrôle de traction, régulateur de vitesse, surveillance de la pression des pneus, poignées et selle chauffantes, ainsi qu’une caméra de sécurité avant.



Propulsé par un moteur 8 000 W (15,4 kW en crête), il atteint 130 km/h pour une autonomie allant jusqu’à 230 km. Sept coloris et des graphismes personnalisés sont disponibles pour les pilotes en quête d’un style unique.







“Notre objectif était de créer une marque qui rende l’accès à la mobilité plus simple, plus sûre et plus émotionnelle. BALISTRON ne se résume pas à l’électrification - c’est une invitation à redécouvrir le plaisir de la conduite, à travers le design, la qualité et la passion du mouvement.” - Mert Gücluer, cofondateur et ingénieur mécanique

Le Cruiser TCR15.12

Le Cruiser TCR15.12 marie design classique et mobilité électrique moderne. Avec un moteur 8 000 W (15,4 kW en crête), il atteint 130 km/h pour 212 km d’autonomie. Sa recharge rapide en 1,8 h, son ABS + TCS, son régulateur de vitesse, sa suspension réglable et sa connectivité Bluetooth offrent un confort remarquable et une allure affirmée.



De 7 500 € et 11 800 € : stratégie tarifaire premium abordable

Fidèle à sa philosophie de rendre la mobilité électrique haut de gamme accessible, BALISTRON adopte une stratégie tarifaire premium abordable. Positionnant ainsi ses modèles entre 7 500 € et 11 800 € selon la version et la configuration.



Les nouveaux comme les motards expérimentés peuvent ainsi profiter d’un niveau de finition et de performance supérieur à un prix compétitif.



D’ici 2026, la gamme s’élargira avec des quads électriques (ATV), puis des systèmes de propulsion marins et drones, confirmant l’ambition de BALISTRON : devenir bien plus qu’une marque de motos, mais un véritable écosystème de mobilité électrique.





Née de l’expertise, animée par la passion



Avant de lancer la marque, l’équipe BALISTRON a passé plusieurs années à étudier les composants, réaliser des recherches techniques et développer des prototypes électriques adaptables à différents concepts de motos.



Chaque modèle possède une identité propre, tout en partageant la même base technologique : un système électrique et une architecture de batterie développés en interne, garants de performances, fiabilité et longévité.



Le groupe à l’origine de BALISTRON cumule plus de 70 ans d’expérience dans l’automobile, le commerce, le tourisme et la production industrielle. Son entrée dans la mobilité durable associe cette expertise à une vision moderne et responsable.





Conçue pour les nouveaux motards - pensée pour l’avenir



La gamme BALISTRON comprend des modèles sport, cruiser et scrambler, tous construits sur une base commune : sécurité, confort et technologie avancée.





Confort, sécurité et puissance silencieuse



Chaque modèle BALISTRON intègre des technologies connectées : navigation, données de conduite, suivi en temps réel et paramètres personnalisables. Le pilote peut même choisir entre un mode silencieux ou le son simulé d’un moteur thermique.



La marque met l’accent sur la sécurité, le confort et la qualité de fabrication, tout en utilisant des matériaux durables. Sa philosophie de design - Different Joy, New Energy - exprime une alliance entre esthétique moderne et durabilité, pour une génération qui valorise autant la technologie que la créativité.





La marque cible dans un premier temps la France, l’Espagne et l’Italie comme marchés prioritaires



BALISTRON dispose déjà d’un entrepôt de pièces détachées central à Istanbul et prévoit d’implanter une ligne d’assemblage en Turquie ainsi qu’un centre logistique en Europe d’ici 18 mois, réduisant les délais de livraison de trois jours à un seul. La marque cible dans un premier temps la France, l’Espagne et l’Italie comme marchés prioritaires.



D’ici 2030, BALISTRON ambitionne de devenir une marque européenne de référence, synonyme de design, confiance et innovation. "Nous voyons BALISTRON comme un pont entre les générations," ajoute Mert Gücluer. "C’est une porte d’entrée pour les jeunes motards, mais aussi une marque que les plus expérimentés peuvent respecter pour son intégrité technique. Nous concevons pour les gens, les routes, et un avenir plus durable."

À propos de BALISTRON



Fondée par les frères et sœurs Turan et Mert Gücluer, BALISTRON est une entreprise de mobilité nouvelle génération, spécialisée dans les motos électriques et les solutions de transport durable.



La marque développe des produits qui redéfinissent le plaisir de conduire - alliant confort, sécurité et performance.



Signature : Different Joy, New Energy

Website: https://balistron.com