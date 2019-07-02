sports





Wichtige Highlights



Globale Zertifizierung: Vollständig konform mit den EU L1e/L3e-Vorschriften, was einen reibungslosen Markteintritt gewährleistet.



Hochleistungsmotor: Ausgestattet mit dem E-MAX-System, das eine Energieeffizienz von 92 % erreicht und sofortige Beschleunigung sowie konstante Leistung bietet.



Umfassende Sicherheit: Mit ABS, E-TCS (Electronic Traction Control) und Millimeterwellen-Totwinkelradar (BSD) für maximale Fahrsicherheit.



Batterie der nächsten Generation: Angetrieben von LMFP-Batteriezellen mit dem Cube 2.0 Smart BMS, das 25 Schutzebenen und eine praktische Reichweite von bis zu 80 km bietet.



Intelligente Konnektivität: Ausgestattet mit 4G, Dual-GPS + Beidou sowie OTA-Updates für kontinuierliche Leistungs - und Konnektivitätsverbesserungen. Da der weltweite Übergang zu nachhaltiger urbaner Mobilität weiter an Fahrt gewinnt, ist die M05 ideal positioniert, um eine neue Generation von Fahrern zu gewinnen, die Stil und Innovation verlangen.



Robuste Produktion: Eine neue Produktionsanlage mit einer jährlichen Kapazität von über 100.000 Einheiten gewährleistet eine zuverlässige und rechtzeitige Lieferung.



"Bei Tromox bauen wir mehr als nur Elektromotorräder – wir bauen Partnerschaften für die Zukunft. Die M05 ist nicht nur ein Produkt, sondern eine Geschäftschance, die darauf ausgelegt ist, in der neuen Ära der intelligenten Mobilität erfolgreich zu sein."



Über Tromox



Tromox widmet sich der Entwicklung von einfachen, wirtschaftlichen und intelligenten Mobilitätslösungen durch stilvolle, leistungsstarke Elektromotorräder. Mit Leidenschaft für Technik und Fahrerlebnis führt Tromox den Weg in eine intelligentere und nachhaltigere Zukunft.



Website: tromox.com