 27535tt

Du lundi au vendredi de 8H à 19H au (33) (0)9 52 93 38 78

Menu
Envoyer votre communiqué
|

24 | Communiqué de presse

print
sports

Tromox präsentiert die M05 Electric Café Racer auf der EICMA 2025

Published on 04/11/2025 à 09:40

Tromox präsentiert auf der EICMA 2025 die M05 Electric Café Racer. Es handelt sich um ein erschwingliches, vollständig zertifiziertes Modell für internationale Märkte, das mit modernster Smart-Technologie ausgestattet ist. Angesichts des weltweiten Wandels hin zu nachhaltiger urbaner Mobilität ist die M05 perfekt positioniert, um eine neue Generation von Fahrern anzusprechen, die Stil und Innovation suchen - zu einem attraktiven Preis von unter 3.000 €.

Tromox M05 Electric Cafe Racer
 

Wichtige Highlights 

Globale Zertifizierung: Vollständig konform mit den EU L1e/L3e-Vorschriften, was einen reibungslosen Markteintritt gewährleistet.

Hochleistungsmotor: Ausgestattet mit dem E-MAX-System, das eine Energieeffizienz von 92 % erreicht und sofortige Beschleunigung sowie konstante Leistung bietet. 

Umfassende Sicherheit: Mit ABS, E-TCS (Electronic Traction Control) und Millimeterwellen-Totwinkelradar (BSD) für maximale Fahrsicherheit.

Batterie der nächsten Generation: Angetrieben von LMFP-Batteriezellen mit dem Cube 2.0 Smart BMS, das 25 Schutzebenen und eine praktische Reichweite von bis zu 80 km bietet.

Intelligente Konnektivität: Ausgestattet mit 4G, Dual-GPS + Beidou sowie OTA-Updates für kontinuierliche Leistungs - und Konnektivitätsverbesserungen. Da der weltweite Übergang zu nachhaltiger urbaner Mobilität weiter an Fahrt gewinnt, ist die M05 ideal positioniert, um eine neue Generation von Fahrern zu gewinnen, die Stil und Innovation verlangen. 

Robuste Produktion: Eine neue Produktionsanlage mit einer jährlichen Kapazität von über 100.000 Einheiten gewährleistet eine zuverlässige und rechtzeitige Lieferung. 
 

"Bei Tromox bauen wir mehr als nur Elektromotorräder – wir bauen Partnerschaften für die Zukunft. Die M05 ist nicht nur ein Produkt, sondern eine Geschäftschance, die darauf ausgelegt ist, in der neuen Ära der intelligenten Mobilität erfolgreich zu sein."
 

Über Tromox 

Tromox widmet sich der Entwicklung von einfachen, wirtschaftlichen und intelligenten Mobilitätslösungen durch stilvolle, leistungsstarke Elektromotorräder. Mit Leidenschaft für Technik und Fahrerlebnis führt Tromox den Weg in eine intelligentere und nachhaltigere Zukunft.

Tromox - GreenMotorShop
Website:  tromox.com

 

Communiqué publié par Synenko-Beurais Ingrid
Published on 04/11/2025 à 09:40 sur 24presse.com
Synenko-Beurais Ingrid
Velvetwonton

www.tromox.com
Contacter

Press release copyrights free 24presse.com

Send email to
Synenko-Beurais Ingrid

Company : Velvetwonton

Press contact

Synenko-Beurais Ingrid
Velvetwonton

Contacter

Website
www.tromox.com

Diffuser
un communiqué
de presseLancer une diffusion

Derniers communiqués de presse de la catégorie "sports"