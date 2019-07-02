24 | Communiqué de presse
Tromox präsentiert die M05 Electric Café Racer auf der EICMA 2025
Published on 04/11/2025 à 09:40
Wichtige Highlights
Globale Zertifizierung: Vollständig konform mit den EU L1e/L3e-Vorschriften, was einen reibungslosen Markteintritt gewährleistet.
Hochleistungsmotor: Ausgestattet mit dem E-MAX-System, das eine Energieeffizienz von 92 % erreicht und sofortige Beschleunigung sowie konstante Leistung bietet.
Umfassende Sicherheit: Mit ABS, E-TCS (Electronic Traction Control) und Millimeterwellen-Totwinkelradar (BSD) für maximale Fahrsicherheit.
Batterie der nächsten Generation: Angetrieben von LMFP-Batteriezellen mit dem Cube 2.0 Smart BMS, das 25 Schutzebenen und eine praktische Reichweite von bis zu 80 km bietet.
Intelligente Konnektivität: Ausgestattet mit 4G, Dual-GPS + Beidou sowie OTA-Updates für kontinuierliche Leistungs - und Konnektivitätsverbesserungen. Da der weltweite Übergang zu nachhaltiger urbaner Mobilität weiter an Fahrt gewinnt, ist die M05 ideal positioniert, um eine neue Generation von Fahrern zu gewinnen, die Stil und Innovation verlangen.
Robuste Produktion: Eine neue Produktionsanlage mit einer jährlichen Kapazität von über 100.000 Einheiten gewährleistet eine zuverlässige und rechtzeitige Lieferung.
"Bei Tromox bauen wir mehr als nur Elektromotorräder – wir bauen Partnerschaften für die Zukunft. Die M05 ist nicht nur ein Produkt, sondern eine Geschäftschance, die darauf ausgelegt ist, in der neuen Ära der intelligenten Mobilität erfolgreich zu sein."
Über Tromox
Tromox widmet sich der Entwicklung von einfachen, wirtschaftlichen und intelligenten Mobilitätslösungen durch stilvolle, leistungsstarke Elektromotorräder. Mit Leidenschaft für Technik und Fahrerlebnis führt Tromox den Weg in eine intelligentere und nachhaltigere Zukunft.
Website: tromox.com
Communiqué publié par Synenko-Beurais Ingrid
Published on 04/11/2025 à 09:40 sur 24presse.com
Synenko-Beurais Ingrid
Velvetwonton
www.tromox.com
Contacter
Press release copyrights free 24presse.com
Press contact
Synenko-Beurais Ingrid
Velvetwonton
Website
www.tromox.com
un communiqué
de presseLancer une diffusion
Derniers communiqués de presse de la catégorie "sports"
BALISTRON, un nuevo actor europeo en el sector de la mot...Publié le 04/11/2025 à 12:32 Tromox präsentiert die M05 Electric Café Racer auf der...Publié le 04/11/2025 à 09:40 Tromox presenta la M05 Electric Café Racer en EICMA 202...Publié le 04/11/2025 à 09:39 Tromox dévoile la M05 Electric Café Racer à l’EICMA...Publié le 03/11/2025 à 18:05 Un ingénieur d’ADVANS Group Rhône-Alpes champion du ...Publié le 10/09/2025 à 13:40 Nouveau partenariat entre Pickleball France et la fédé...Publié le 24/03/2025 à 12:34 Spark Club : la première salle en France à proposer de...Publié le 04/03/2025 à 12:08 La France se classe 4eme en double mixte et double homme...Publié le 27/11/2024 à 14:16 La sportive outdoor, nouveau média en ligne 100% fémin...Publié le 15/10/2024 à 12:49 Projet européen pour l'introduction du Pickleball dans ...Publié le 01/10/2024 à 13:39