entreprises

Ruggero PIZZO a exercé depuis 2001 différentes fonctions dans les métiers de la transformation digitale. En 2009, il fonde et dirige Numerial avec des associés en charge de la direction technique pour équiper les ETI et grands groupes de solutions digitales pour les opérations (processus métiers de la banque, de l’assurance ou encore de processus fournisseurs).



En 2017 il cède la société au Groupe Konica Minolta et prend la direction de la Business Unit Digitale jusqu’en 2024.



Sa mission chez Synapture consiste à définir et opérer la feuille de route stratégique à 3 ans pour le développement des trois métiers de l’entreprise :

• L’intégration de Solutions Digitales

• L’édition de Logiciel (Portail Web et Plateforme collaborative Pulse)

• Les services d’Assistance Technique et d’expertise (Marque WeFind)



Ruggero Pizzo précise : "Je suis ravi de rejoindre Synapture à ce stade de leur développement. En effet, l’entreprise a bâti un socle sérieux et significatif à la fois en termes de clients mais aussi, technologique avec une solution éditée en propre et désormais à maturité pour la conquête d’un marché en pleine croissance. En effet Pulse est aujourd’hui déployé avec succès au sein de plusieurs multinationales. Synapture dispose aujourd’hui de leviers de développement prêts à être activés et décuplés. J’ai la chance d’avoir expérimenté la capacité d’exécution et d’engagement des équipes opérationnelles et qui sont pour moi, des points d’appui majeurs pour mon choix de les rejoindre. D’autre part, l’équipe de direction solide, dynamique et engagée a fini de me convaincre ! Notre feuille de route à 3 ans prévoit des mouvements de croissance à la fois organiques et externes, ainsi que la conquête de marchés étrangers. Ce sont ainsi des défis excitants et motivants, au sein d’une équipe aguerrie et complémentaire qui ont démarré".



Dès ce jour, le nouveau Comité de Direction, est composé de 4 professionnels reconnus pour leur compétence et expertise dans leur domaine :

• Lior COHEN, CEO, Directeur Technique – R&D

• Ruggero PIZZO, Vice-Président Stratégie et Développement, Associé

• Yohann BASMADJIAN, Directeur BU AT, Associé

• Tania TROPPER, Directrice des Opérations et Customer Success, Associée



Lior Cohen, Fondateur et CEO de Synapture, déclare : "L’arrivée de Ruggero marque un nouvel élan dans cette aventure entrepreneuriale. Tout d’abord de par ses qualités humaines qui renforcent notre énergie et créativité. D’autre part ses compétences sont en adéquation parfaites avec la prochaine étape logique de développement de la société : Prestations grands comptes, projets d’envergure et structuration (certifications ISO et évolution globale de l’organisation), ouverture de nouveaux canaux de vente et essor de Pulse. Fort de cette nouvelle équipe, nous sommes confiants pour atteindre nos objectifs et même au- delà : de belles perspectives s’annoncent".





De gauche à droite :

Ruggero Pizzo, Lior Cohen, Yohann Basmadjian, Tania Tropper

A propos de Synapture



Synapture est une entreprise française établie depuis plus de 15 ans, à l’écoute de ses clients et force de conseil. L’objectif fixé dès le départ est de rapprocher ses clients de leur écosystème : clients, partenaires, fournisseurs. Pour ce faire Synapture est en constante adaptation et évolution de son offre :

En tant qu’éditeur… Plateforme de gestion de toutes les communications d’une entreprise avec l’extérieur.

En tant qu’intégrateur et société de service… Un positionnement multi solution pour plus de neutralité dans ses conseils et une équipe sélectionnée à un très haut niveau pour assumer des prestations complexes et mener à bien les projets. Nos consultants réalisent une assistance Technique spécialisée devenue indispensable pour les entreprises, et nous proposons un accompagnement « Move to cloud ».

Nos métiers : solutions et conseil pour le « Doc-Control », la qualité, la transaction type M&A ou encore de type relation fournisseurs (Dataroom et plateforme collaborative Pulse) et KYC (Know Your Customer) et plus généralement le contenu de l’entreprise (Data et Documents). L’IA, en particulier les solutions que nous avons choisi d’intégrer : Co-Pilot (Microsoft) et Mistral, viennent révolutionner la façon de faire évoluer les processus métier.



Nos clients sont des acteurs nationaux et internationaux du luxe, de l’énergie, de l’immobilier et légal ou encore du commerce et services (EDF, Groupe Monassier, Direct Assurance, SNEF, Eramet,…). Nos clients sont nos partenaires et notre préoccupation est leur performance et la conformité.



www.synapture.fr