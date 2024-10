entreprises





Aider les étudiants du groupe GGE à financer leur vie quotidienne

ISIC France et Galileo Global Education lancent, via un partenariat exclusif à compter de la rentrée universitaire 2024, un programme d’avantages visant à faciliter le financement de la vie quotidienne des étudiants.

Ainsi, l'ensemble des étudiants des XX établissements du groupe GEE en France bénéficieront de la carte étudiante ISIC, reconnue par l’UNESCO, qui constitue un passeport donnant accès à une multitude d'offres et de réductions exclusives sur des produits et services essentiels, en France et à l’international.





150 000 réductions et avantages



Au total, la carte ISIC France permet aux étudiants de bénéficier de plus de 150 000 offres promotionnelles et réductions sur des produits technologiques, billetterie, abonnements sports et loisirs ou encore services de restauration, dans de grandes enseignes telles que Monoprix, Uber eats, Hello Fresh, Samsung, HP, Blablacar, Disneyland Paris, Cinéma Pathé, Fitness Parc,...





Accès à une plateforme personnalisée



Avec la carte ISIC France, les étudiant ont accès à une plateforme web leur permettant de suivre en temps réel les offres et promotions qui leur sont dédiées. Celle-ci s’adapte aux spécificités de chaque école du groupe GGE, qui dispose d'un espace personnalisé aux couleurs de son identité, offrant une expérience intuitive et fluide pour faciliter l'accès aux avantages.



Par ailleurs, la carte fonctionne comme un outil du quotidien sur le campus (accès au bâtiment, au photocopieur, à la bibliothèque, etc..).





Développer des partenariat de proximité

En parallèle des avantages existants auprès des grandes enseignes nationales, ISIC France ambitionne de s'étendre prochainement aux commerces de proximité présents autour des campus, toujours dans le but de contribuer à améliorer le quotidien des étudiants et renforcer leur pouvoir d'achat.

À propos de GYSC



Fondée en 2007, GYSC est spécialisée dans la gestion de cartes d’étudiants en France. Grâce à son expertise et ses outils personnalisés, GYSC répond aux besoins des établissements d'enseignement supérieur en fournissant des solutions sur mesure.



L’entreprise détient les droits exclusifs d’exploitation de la licence ISIC en France, une carte reconnue par l’UNESCO, utilisée dans plus de 130 pays et offrant des promotions variées aux étudiants.



www.gysc.fr





À propos de la carte ISIC



Seule carte d’étudiant reconnue internationalement par l’UNESCO, la carte ISIC est le passeport des étudiants vers une multitude d’avantages, aussi bien en ligne que dans les magasins partenaires.





A propos de Galileo Global Education

Premier groupe mondial d'enseignement supérieur indépendant, Galileo Global Education forme 250 000 étudiants par an et leur donne la possibilité de devenir des acteurs professionnels compétitifs sur le marché du travail.

La mission de Galileo Global Education (GGE) est de permettre à chacun d'exprimer son potentiel et de développer son employabilité, en faisant bouger les lignes du monde de l'éducation par l'innovation et l'hybridation des disciplines, des pédagogies, des écoles et des géographies.



GGE regroupe 61 écoles de référence sur 106 campus dans 18 pays du monde, réunies autour d'un savoir-faire unique : savoir connecter les mondes de la création et du management pour favoriser l'innovation dans tous les domaines.

Son réseau comprend des piliers d'excellence et des écoles prestigieuses dans le domaine de l'éducation, comme l'EM Lyon Business School, Paris School of Business (PSB), le Cours Florent, Penninghen, Strate et l'Atelier de Sèvres en France, l'Instituto de Universitario au Mexique, Macromedia University en Allemagne, Regent's University à Londres et l'Istituto Marangoni en Italie.