ELSYS Design, une société leader dans les services d'ingénierie des systèmes électroniques embarqués, est fier d'annoncer le renouvellement et l'extension de son accréditation en tant que "Arm® Approved Design Partner".



Cette reconnaissance s'appuie sur l'accréditation de sa filiale basée en Serbie, ELSYS Eastern Europe, en 2017. Désormais, ELSYS Design et toutes ses filiales sont accréditées, ce qui renforce encore leur rôle de partenaires de confiance au sein de l'écosystème Arm.



Le programme "Arm Approved Design Partner" sélectionne des sociétés d’ingénierie de premier plan pour fournir aux clients d'Arm des services de conception et de formation qui permettent de livrer avec succès des systèmes sur puce (SoC) basés sur Arm, adaptés aux besoins spécifiques de chaque marché.



Pour obtenir cette accréditation, ELSYS Design a été soumise à un processus d'audit rigoureux, démontrant son expertise technique, ses procédures de gestion de projet robustes et son expérience avérée dans la conception de solutions basées sur Arm. Avec près de 25 ans d'expérience dans la conception de semi-conducteurs et de systèmes embarqués, ELSYS Design travaille en partenariat avec la plupart des grandes sociétés de semi-conducteurs et des équipementiers en Europe et aux États-Unis.

Pascal Barioulet, le directeur commercial d'ELSYS Design, déclare : "Nous sommes honorés d'étendre notre accréditation en tant que partenaire de conception agréé par Arm. Avec des centres de conception situés en France, au Portugal, en Serbie, et une présence aux États-Unis, nous sommes bien positionnés pour accompagner les clients d'Arm dans le monde entier.



Nous nous distinguons notamment par notre capacité à prendre en charge des projets ambitieux avec des équipes d'ingénieurs chevronnés dans les fuseaux horaires européens, ce qui est très pratique pour un service externalisé à l'échelle mondiale, tout en respectant pleinement les normes internationales de qualité et de sécurité de l'information. Nous fournissons des solutions qui permettent à nos clients d'innover plus rapidement et plus efficacement".



"Le programme Arm Approved Design Partner a été créé pour mettre en relation nos clients avec des partenaires de confiance et accélérer les conceptions personnalisées basées sur Arm", indique Kevin Ryan, directeur principal du marketing de l'écosystème des partenaires chez Arm, "L'extension de l'accréditation d'ELSYS Design favorise le succès de nos partenaires mutuels en offrant une expertise, un soutien et des services d'ingénierie de la plus haute qualité pour le développement de conceptions innovantes basées sur Arm."

A propos d'ELSYS Design



ELSYS Design est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception des systèmes électroniques embarqués (microélectronique, carte électronique, logiciel embarqué, ingénierie système).

Présent sur 14 sites en Europe et aux États-Unis, ELSYS Design propose des solutions entièrement personnalisées pour accélérer les projets de R&D de ses clients grâce à une expertise multisectorielle et des modèles d’intervention flexibles.

Fondée et managée par des ingénieurs, c’est une filiale d’ADVANS Group.

elsys-design.com

Where passion leads to excellence