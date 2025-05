entreprises







Résumé

Carrière brutalement interrompue : Tom, bâtisseur d'un empire économique, voit sa carrière brutalement interrompue lorsque ses actionnaires se liguent contre lui afin d'orchestrer son éviction. Dépassé par les événements et rempli de colère, il s'enfonce peu à peu dans une spirale infernale qui menace de détruire sa vie personnelle et familiale.

Période d'exil seul, face à lui-même : Pour l'obliger à se reprendre en main, sa femme lui impose alors une période d'exil dans une vieille maison de plage, isolée au milieu des dunes balayées par le vent humide de l'automne. Se retrouvant seul, face à lui-même, loin de tout et à bout de nerfs, Tom erre en quête de réponses qu'il ne parvient pas à trouver.

L'esprit du "Dojo": une philosophie du leadership : C'est dans ce décor sauvage qu'il va faire une rencontre capitale, celle d'un homme énigmatique qui le fascine d'emblée. Commence alors une véritable initiation à « l'esprit du dojo » qui amènera Tom à repenser toute sa vie et sa posture de dirigeant.

A propos de l'auteur



Diplômé à l’EM Strasbourg, Eric Hubler débute sa carrière aux Etats-Unis en tant que responsable de l’Alsace Trade Office. Entre 1994 et 2005 il se consacre au développement de la société familiale Hubler SA qui, en 2004, figurera au palmarès des PME les plus performantes de France.



Fort de cette expérience managériale, il s’inspirera ensuite de sa pratique des arts martiaux pour créer, en 2005, une méthode innovante baptisée AIKIDO MANAGEMENT®, visant à accompagner les organisations dans le développement de leur leadership.



A ce jour, plus de 25.000 dirigeants et managers ont participé à ses conférences et formations à travers le monde. Parmi ses références figurent des entreprises comme Toyota Europe, Saint-Gobain, EDF, Adidas, Sanofi, Novartis, Enedis, Spie, KPMG, MAIF, Crédit Mutuel, ETF (groupe Vinci).



Expert reconnu, Éric est souvent décrit comme un révélateur et chacune de ses interventions est porteuse d’enseignements sur la manière de concilier équilibre et performance dans sa vie personnelle et professionnelle.



Bibliographie

Le Débutant (L’esprit du dojo) - éditions Un monde différent - 2025

L’Équilibriste - éditions Un monde différent - 2010 - Traduit en 5 langues

Leaders (Plongée au cœur du commandement et du management) - Librinova - 2019

Light - Librinova - 2019

ISBN: 978-2-925337-31-7

Prix: 20 €

192 pages

Disponibilité : Fnac / Amazon

Témoignages de lecteurs



J'ai déjà lu et beaucoup aimé le livre "Le Débutant". J'apprécie la façon de conduire le lecteur aux concepts de la simplicité et de l'humilité comme les axes d'un vrai leader, ce que Jim Collins a appelé le "leader de niveau 5". Les leçons que le sage a données à Tom sont superbes et très riches. Bref, Félicitations ! - Salo Davi Seibel – CEO Companhia Ligna de Investimentos (Brasil)

Ayant pu lire "Le débutant" dès sa sortie, je recommande ce livre qui devrait parler notamment à tous les dirigeants qui évoluent dans un univers de plus en plus changeant (parfois brutalement), de moins en moins prévisible et où les repères changent. On retrouve dans ce livre les notions capitales à la transformation réussie : engagement, humilité face aux changements, résilience. Bravo Éric ! - Hervé Luthringer – Directeur régional référent Enedis Grand Est

J’ai lu … deux fois "Le Débutant". Une très belle découverte ! J’ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Un contenu riche et équilibré entre ses parties. Une sagesse simple et puissante. On est ancré dans le présent de la lecture et ça fait du bien. On suit Tom dans son cheminement et on chemine intérieurement également dans un temps comme ralenti. Après avoir été sur le fil de "L’équilibriste", j’ai adoré l’esprit du dojo : merci pour ce voyage ! - Franck Houdebert – CGHRO – Member of the Board of Directors – Hager Group

J’ai lu L’équilibriste, Leaders, et je viens d’avoir la chance de découvrir Le débutant. Une nouvelle fois, Éric sait nous emmener au cœur des réflexions importantes, celles qui interrogent nos valeurs essentielles et nous entraînent avec finesse et évidence sur le chemin de la connaissance de soi, de l’alignement, de l’équilibre. J’ai d’ores et déjà fait découvrir cet ouvrage à de nombreuses personnes autour de moi, et je vais continuer à le recommander. Merci pour cette leçon d’humilité ! - Rebecca d’Antonio – Directrice Générale Aural

J’ai eu le plaisir de lire ce beau livre et il m’a fait beaucoup réfléchir à l’énergie qu’on met dans certaines "batailles", parfois à tort. Combien de fois notre perspective n’est pas bien centrée, équilibrée ou fluide. Bien des choses iraient mieux en pensant et agissant autrement ! Merci de nous aider dans cette réflexion. - Pilar Franco – Présidente Chiral Technologies Europe

En lisant "Le Débutant", j'ai immédiatement été captivé par ce récit initiatique, introspectif et inspirant. Une nouvelle très belle rencontre transformative après L'Equilibriste. Une saine lecture, porteuse de sens, qui amène au questionnement et à la prise de recul dans nos rythmes et nos univers exigeants. Une belle parenthèse enchantée à partager sans modération ! Bravo Eric, et merci ! - Rodolphe Zimmer – DRH Groupe La Coopérative Welcoop

Excellent livre. Cette lecture est tombée à pic dans ma réflexion sur moi-même. Il permet une prise de recul et rend humble. Je recommande. -Stéphane Godefroy – Directeur des Opérations GXO Logistics





