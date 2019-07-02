finance

Une gestion du budget très individualisée, où la banque reste en second plan



Les Français gèrent majoritairement leurs finances de manière autonome, avec des pratiques installées et peu pilotées par leur banque. Cette logique d’autonomie structure en profondeur leur rapport aux outils et limite spontanément le rôle perçu des acteurs bancaires dans le pilotage du quotidien.





Une maîtrise financière revendiquée, mais traversée de tensions



Si une large majorité se perçoit en maîtrise de sa situation, les ajustements réguliers et les tensions budgétaires révèlent une réalité plus contrastée. Derrière cette autonomie affichée, se dessinent des logiques d’arbitrage permanentes et des fragilités plus marquées chez certains profils.





Un besoin d’accompagnement réel… mais encore peu exprimé



Les moments de vie et les situations de fragilité font émerger des attentes d’accompagnement, sans pour autant générer un recours spontané à la banque. Ce décalage met en lumière des marges de progression importantes dans la manière dont le rôle de la banque est perçu et activé.





Des attentes en forte évolution, portées par une transformation générationnelle



Les attentes vis-à-vis des services budgétaires, des outils digitaux et de l’accompagnement évoluent rapidement, avec des écarts marqués selon les âges. Cette transformation redéfinit les standards de relation et pose la question de l’adaptation des offres et des postures des acteurs bancaires.

Etude « Les Français et la gestion de leurs finances personnelles 2026 : Compréhension, arbitrages budgétaires, attitudes face aux outils et leviers d’accompagnement - 1ère édition » réalisée par ARCANE Research auprès de 3 801 Français disposant d’un compte bancaire, interrogés par Internet entre le 5 février et le 11 mars 2026.

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À propos d'Arcane Research

Arcane Research est un institut d’études indépendant spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives, expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterrogation de cibles.

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