24 | Communiqué de presse
Press release displayed 94 times
Baromètre des prix de l'assurance - Février 2026
Published on 10/02/2026 à 11:25
Découvrez chaque mois l'évolution des tarifs d'assurance : Mutuelle santé, assurance auto, habitation, animaux.
Chaque année, plus de 2 millions d'internautes vont sur lecomparateurassurance.com pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins.
- Prix moyen : 2 164 €/an pour un jeune conducteur et 621 €/an pour un conducteur expérimenté, un différentiel toujours très marqué, lié à la sinistralité des jeunes et au coût élevé des dommages corporels.
- Tarifs par formule (Tiers - Tous Risques) : Bonus 0–24 : 1 084 € - 2 164 € ; Bonus 25–49 : 399 € - 843 € ; Bonus 50 : 315 € - 621 € ; Malussé : 1 445 € - 2 418 €, illustrant le poids déterminant du bonus-malus dans la structure tarifaire.
- Tarifs par type de véhicule : micro-citadine 539 €, citadine 621 €, SUV 817 €, berline familiale 825 €, confirmant que les véhicules plus lourds et mieux équipés génèrent des primes supérieures en raison du coût des réparations.
- Modèles du mois : Toyota C-HR 1 091 €, Renault Zoe 865 €, Volkswagen Passat 909 €, montrant l’impact combiné du segment, de la puissance et de la valeur du véhicule sur la prime.
- Évolution des prix (base 100), soit près de +4,5% de 2025 à 2026, sous l’effet cumulé de l’inflation des pièces détachées et de la complexification technologique des véhicules.
Plus de chiffres sur le baromètre auto :
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-auto/actualites/barometre-assurance-auto-fevrier-2026
Baromètre de l'assurance habitation :
- Prix moyen : 138 €/an pour un locataire (40–69 m²) et 394 €/an pour un propriétaire (>110 m²), confirmant l’écart structurel entre statut locataire et propriétaire, lié à un capital assuré plus important et à une exposition accrue aux sinistres lourds en maison individuelle.
- Tarifs selon surface : locataires 109 € (<39 m²) - 173 € (>70 m²), propriétaires 301 € (<109 m²) - 394 € (>110 m²), illustrant l’augmentation mécanique de la prime à mesure que la surface et la valeur de reconstruction progressent.
- Tarifs selon localisation : Brest 133 €, Dijon 117 €, Cassis 170 €, montrant des écarts géographiques significatifs, notamment dans le Sud où les risques climatiques et le coût du bâti tirent les primes vers le haut.
- Portrait du mois : Solène, propriétaire d’un appartement de 60 m² dans les Bouches-du-Rhône : 196 €/an, un tarif intermédiaire cohérent avec une zone à risque climatique modéré mais un capital mobilier limité.
- Évolution des prix (base 100), soit +5 de 2025 à 2026, et +44 % en sept ans, confirmant que l’habitation reste la branche la plus exposée à l’inflation des sinistres climatiques et au coût des matériaux.
Plus de chiffres sur le baromètre habitation :
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-habitation/actualites/barometre-assurance-habitation-fevrier-2026
Baromètre de la mutuelle santé :
- Prix moyen : 57,94 €/mois (<35 ans), 229,94 €/mois (couple actif avec 2 enfants), 243,78 €/mois (couple retraité), révélant que les seniors dépassent désormais nettement les familles actives en coût moyen, sous l’effet des soins lourds et hospitaliers.
- Tarifs par âge (formule intermédiaire) : 57,94 € (<35 ans), 85,02 € (36–55 ans), 94,60 € (56–65 ans), 121,68 € (>66 ans), montrant une accélération marquée après 66 ans, tranche la plus exposée aux pathologies chroniques.
- Tarifs par profession : étudiant 50,59 €, salarié 85,02 €, retraité 125,89 €, confirmant une segmentation tarifaire très corrélée à la consommation médicale moyenne.
- Localisation : Dijon 74,50 €, Brest 64,05 €, Pau 73,21 €, des écarts plus modérés que dans les autres branches, la santé étant principalement déterminée par le profil assuré, en plus du territoire.
- Évolution des prix (base 100), soit +4% environ entre 2025 et 2026, traduisant une hausse portée par le renchérissement des soins spécialisés et l’augmentation des remboursements en optique et dentaire.
Plus de chiffres sur le baromètre santé :
https://www.lecomparateurassurance.com/mutuelle-sante/actualites/barometre-mutuelle-sante-fevrier-2026
Baromètre de l'assurance animaux :
- Prix chien : 12,13 € (éco), 27,54 € (medium), 44,22 € (premium), structure tarifaire reflétant l’augmentation du coût des actes vétérinaires spécialisés et la montée en gamme des garanties choisies.
- Prix chat : 9,74 € (éco), 20,85 € (medium), 33,10 € (premium), des niveaux inférieurs à ceux des chiens car les frais chirurgicaux et les pathologies lourdes y sont statistiquement moins fréquents.
- Chiffres du mois : Border Collie 26 €, chat de 6 mois 21 €, chien formule Medium 29 €, montrant que la race et l’âge influencent fortement la prime dès les premiers mois.
- Portrait du mois : Kitty, chat Européen de 3 ans en formule Medium : 20,55 €/mois, un positionnement cohérent avec une race peu sujette aux pathologies héréditaires et une formule intermédiaire équilibrée.
Plus de chiffres sur le baromètre animaux :
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-animaux/actualites/barometre-assurance-animaux-fevrier-2026
Pour accéder à l'étude complète, cliquez ici
A propos de lecomparateurassurance.com
Créé en 2011, lecomparateurassurance.com est une référence incontournable dans le domaine de la comparaison d'assurances en ligne. Chaque année, plus de 2 millions d'internautes comparent pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins (prix, garanties, rapport qualité-prix).
Avec pus de 120 assureurs partenaires, lecomparateurassurance.com présente le panel le plus large du web, permettant une comparaison objective et impartiale.
Plus d'information : https://www.lecomparateurassurance.com
Communiqué publié par DEGOR STEPHANE
Published on 10/02/2026 à 11:25 sur 24presse.com
DEGOR STEPHANE
LE COMPARATEUR ASSURANCE
www.lecomparateurassurance.com
Contacter
Press release copyrights free 24presse.com
Press contact
DEGOR STEPHANE
LE COMPARATEUR ASSURANCE
Website
www.lecomparateurassurance.com
un communiqué
de presseLancer une diffusion
Derniers communiqués de presse de la catégorie "finance"
Baromètre des prix de l'assurance - Février 2026...Publié le 10/02/2026 à 11:25 BoursoBank, en tête du palmarès 2025 des banques les m...Publié le 27/01/2026 à 12:49 Bloomberg consacre à nouveau Christophe Barraud...Publié le 26/01/2026 à 18:35 Baromètre des prix de l'assurance - Janvier 2026...Publié le 12/01/2026 à 10:15 Etude : "Les Français et la Bancassurance 2025" - 1ère...Publié le 08/01/2026 à 14:25 Baromètre des prix de l'assurance - Décembre 2025...Publié le 15/12/2025 à 10:43 Baromètre des prix de l'assurance - Novembre 2025...Publié le 12/11/2025 à 12:22 Baromètre des prix de l'assurance - Octobre 2025...Publié le 17/10/2025 à 12:38 Étude : 'Banque Locale, Banque de Proximité 2025 : Dé...Publié le 16/06/2025 à 16:59 Etude : "Prévoyance individuelle 2024", panorama du mar...Publié le 07/11/2024 à 15:44