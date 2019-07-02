Plus de chiffres sur le baromètre auto : https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-auto/actualites/barometre-assurance-auto-fevrier-2026

Plus de chiffres sur le baromètre habitation : https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-habitation/actualites/barometre-assurance-habitation-fevrier-2026

Plus de chiffres sur le baromètre santé : https://www.lecomparateurassurance.com/mutuelle-sante/actualites/barometre-mutuelle-sante-fevrier-2026

Plus de chiffres sur le baromètre animaux : https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-animaux/actualites/barometre-assurance-animaux-fevrier-2026

Pour accéder à l'étude complète, cliquez ici

A propos de lecomparateurassurance.com

Créé en 2011, lecomparateurassurance.com est une référence incontournable dans le domaine de la comparaison d'assurances en ligne. Chaque année, plus de 2 millions d'internautes comparent pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins (prix, garanties, rapport qualité-prix).



Avec pus de 120 assureurs partenaires, lecomparateurassurance.com présente le panel le plus large du web, permettant une comparaison objective et impartiale.



Plus d'information : https://www.lecomparateurassurance.com



