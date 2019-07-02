 27731tt

Press release displayed 94 times

Baromètre des prix de l'assurance - Février 2026

Published on 10/02/2026 à 11:25

Le comparateur d'assurances en ligne lecomparateurassurance.com lance son baromètre des prix de l'assurance.

Découvrez chaque mois l'évolution des tarifs d'assurance : Mutuelle santé, assurance auto, habitation, animaux.

Chaque année, plus de 2 millions d'internautes vont sur lecomparateurassurance.com pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins.

 

logo


Baromètre de l'assurance auto :

  • Prix moyen : 2 164 €/an pour un jeune conducteur et 621 €/an pour un conducteur expérimenté, un différentiel toujours très marqué, lié à la sinistralité des jeunes et au coût élevé des dommages corporels.
  • Tarifs par formule (Tiers - Tous Risques) : Bonus 0–24 : 1 084 € - 2 164 € ; Bonus 25–49 : 399 € - 843 € ; Bonus 50 : 315 € - 621 € ; Malussé : 1 445 € - 2 418 €, illustrant le poids déterminant du bonus-malus dans la structure tarifaire.
  • Tarifs par type de véhicule : micro-citadine 539 €, citadine 621 €, SUV 817 €, berline familiale 825 €, confirmant que les véhicules plus lourds et mieux équipés génèrent des primes supérieures en raison du coût des réparations.
  • Modèles du mois : Toyota C-HR 1 091 €, Renault Zoe 865 €, Volkswagen Passat 909 €, montrant l’impact combiné du segment, de la puissance et de la valeur du véhicule sur la prime.
  • Évolution des prix (base 100), soit près de +4,5% de 2025 à 2026, sous l’effet cumulé de l’inflation des pièces détachées et de la complexification technologique des véhicules.


Plus de chiffres sur le baromètre auto : 
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-auto/actualites/barometre-assurance-auto-fevrier-2026

Baromètre de l'assurance habitation :

  • Prix moyen : 138 €/an pour un locataire (40–69 m²) et 394 €/an pour un propriétaire (>110 m²), confirmant l’écart structurel entre statut locataire et propriétaire, lié à un capital assuré plus important et à une exposition accrue aux sinistres lourds en maison individuelle.
  • Tarifs selon surface : locataires 109 € (<39 m²) - 173 € (>70 m²), propriétaires 301 € (<109 m²) - 394 € (>110 m²), illustrant l’augmentation mécanique de la prime à mesure que la surface et la valeur de reconstruction progressent.
  • Tarifs selon localisation : Brest 133 €, Dijon 117 €, Cassis 170 €, montrant des écarts géographiques significatifs, notamment dans le Sud où les risques climatiques et le coût du bâti tirent les primes vers le haut.
  • Portrait du mois : Solène, propriétaire d’un appartement de 60 m² dans les Bouches-du-Rhône : 196 €/an, un tarif intermédiaire cohérent avec une zone à risque climatique modéré mais un capital mobilier limité.
  • Évolution des prix (base 100), soit +5 de 2025 à 2026, et +44 % en sept ans, confirmant que l’habitation reste la branche la plus exposée à l’inflation des sinistres climatiques et au coût des matériaux.


Plus de chiffres sur le baromètre habitation : 
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-habitation/actualites/barometre-assurance-habitation-fevrier-2026

Baromètre de la mutuelle santé :

  • Prix moyen : 57,94 €/mois (<35 ans), 229,94 €/mois (couple actif avec 2 enfants), 243,78 €/mois (couple retraité), révélant que les seniors dépassent désormais nettement les familles actives en coût moyen, sous l’effet des soins lourds et hospitaliers.
  • Tarifs par âge (formule intermédiaire) : 57,94 € (<35 ans), 85,02 € (36–55 ans), 94,60 € (56–65 ans), 121,68 € (>66 ans), montrant une accélération marquée après 66 ans, tranche la plus exposée aux pathologies chroniques.
  • Tarifs par profession : étudiant 50,59 €, salarié 85,02 €, retraité 125,89 €, confirmant une segmentation tarifaire très corrélée à la consommation médicale moyenne.
  • Localisation : Dijon 74,50 €, Brest 64,05 €, Pau 73,21 €, des écarts plus modérés que dans les autres branches, la santé étant principalement déterminée par le profil assuré, en plus du territoire.
  • Évolution des prix (base 100), soit +4% environ entre 2025 et 2026, traduisant une hausse portée par le renchérissement des soins spécialisés et l’augmentation des remboursements en optique et dentaire.


Plus de chiffres sur le baromètre santé :
https://www.lecomparateurassurance.com/mutuelle-sante/actualites/barometre-mutuelle-sante-fevrier-2026

Baromètre de l'assurance animaux :

  • Prix chien : 12,13 € (éco), 27,54 € (medium), 44,22 € (premium), structure tarifaire reflétant l’augmentation du coût des actes vétérinaires spécialisés et la montée en gamme des garanties choisies.
  • Prix chat : 9,74 € (éco), 20,85 € (medium), 33,10 € (premium), des niveaux inférieurs à ceux des chiens car les frais chirurgicaux et les pathologies lourdes y sont statistiquement moins fréquents.
  • Chiffres du mois : Border Collie 26 €, chat de 6 mois 21 €, chien formule Medium 29 €, montrant que la race et l’âge influencent fortement la prime dès les premiers mois.
  • Portrait du mois : Kitty, chat Européen de 3 ans en formule Medium : 20,55 €/mois, un positionnement cohérent avec une race peu sujette aux pathologies héréditaires et une formule intermédiaire équilibrée.


Plus de chiffres sur le baromètre animaux :
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-animaux/actualites/barometre-assurance-animaux-fevrier-2026

Pour accéder à l'étude complète, cliquez ici

A propos de lecomparateurassurance.com

Créé en 2011, lecomparateurassurance.com est une référence incontournable dans le domaine de la comparaison d'assurances en ligne. Chaque année, plus de 2 millions d'internautes comparent pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins (prix, garanties, rapport qualité-prix).

Avec pus de 120 assureurs partenaires, lecomparateurassurance.com présente le panel le plus large du web, permettant une comparaison objective et impartiale.

Plus d'information : https://www.lecomparateurassurance.com

 

Communiqué publié par DEGOR STEPHANE
Published on 10/02/2026 à 11:25
