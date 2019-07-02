

Quel est le prix moyen d'une mutuelle santé en juin 2026 ?

Pour un salarié de moins de 35 ans : 57,33 €/mois

Pour un couple avec 2 enfants (36-55 ans) : 233,34 €/mois

Pour un couple de retraités (+66 ans) : 249,20 €/mois

Dans un contexte marqué par la hausse des dépenses de santé et les tensions sur le pouvoir d’achat, ces niveaux de cotisation confirment une tendance de fond : la mutuelle pèse de plus en plus dans le budget des ménages. Les écarts restent très importants selon les profils, avec des seniors et des familles particulièrement exposés.





Le prix selon l’âge : une progression continue avec les besoins de santé



16-35 ans :

Économique : 34,84 €

Intermédiaire : 57,33 €

Renforcée : 95,39 €

36-55 ans :

Économique : 53,77 €

Intermédiaire : 84,94 €

Renforcée : 139,47 €

56-65 ans :

Économique : 73,21 €

Intermédiaire : 96 €

Renforcée : 159,08 €

+66 ans :

Économique : 92,80 €

Intermédiaire : 121,55 €

Renforcée : 192,92 €

Lecture : Le coût augmente fortement avec l’âge. Un senior paie plus de deux fois un jeune pour une couverture équivalente. Cette hausse s’explique par une consommation de soins plus importante, mais aussi par le besoin de garanties renforcées sur des postes coûteux comme l’hospitalisation, le dentaire ou l’audiologie.





Le rôle de la situation professionnelle dans le niveau des cotisations

Retraité : 129,82 €

Salarié : 84,94 €

Sans profession : 82,09 €

Fonctionnaire : 75 €

TNS : 73,47 €

Étudiant : 49,22 €

Analyse : Les salariés bénéficient d’un avantage structurel grâce à la mutuelle d’entreprise, qui réduit leur reste à charge. À l’inverse, les retraités supportent seuls l’intégralité de la cotisation, ce qui explique un niveau nettement plus élevé. Les indépendants et étudiants accèdent à des offres plus compétitives, mais souvent avec des garanties ajustées.





Des écarts de prix selon la localisation

Nice : 90,24 €/mois

Paris : 88,51 €/mois

Rennes : 63,02 €/mois

Constat : Les grandes métropoles affichent des tarifs plus élevés, en lien avec un coût des soins supérieurs et une fréquence accrue des dépassements d’honoraires. À l’inverse, les villes intermédiaires restent plus accessibles, confirmant des disparités territoriales persistantes.





Les mutuelles les moins chères du mois

ViaSanté : 48,64 €/mois

Mutualia : 49,02 €/mois

Mutlor : 51,60 €/mois

Insight : Ces offres tirent les prix vers le bas, mais elles s’adressent principalement à des profils jeunes ou peu consommateurs de soins. Des tarifs bas impliquent souvent des plafonds de remboursement plus limités, notamment sur les postes les plus coûteux.





Ce qu’il faut retenir du mois de juin 2026



Points clés

Une hausse continue des cotisations dans un contexte inflationniste

Un écart toujours marqué entre jeunes, familles et seniors

Un rôle déterminant de l’âge, du statut et de la localisation

Points de vigilance

Un reste à charge encore élevé sur certains postes (optique, dentaire)

Des contrats d’entrée de gamme parfois insuffisants

Un budget santé de plus en plus stratégique pour les ménages



En juin 2026, la mutuelle santé confirme son rôle central : arbitrer entre niveau de couverture et budget devient indispensable pour préserver à la fois sa santé et son pouvoir d’achat.