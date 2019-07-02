24 | Communiqué de presse
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Baromètre des prix de l'assurance - Juillet 2026
Published on 16/07/2026 à 15:51
Découvrez ce mois ci l'évolution des tarifs des assurances habitation.
Chaque année, plus de 2 millions d'internautes vont sur lecomparateurassurance.com pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins.
Le prix moyen d'une assurance habitation en juillet 2026
- 133 €/an pour un locataire d'un appartement de 40 à 69 m²
- 422 €/an pour un propriétaire d'une maison de plus de 110 m²
Analyse : dans un contexte où les événements climatiques se multiplient et où les coûts de réparation augmentent, les propriétaires restent les plus exposés aux hausses tarifaires. Pour autant, l'assurance habitation demeure une protection relativement abordable pour les locataires, avec un coût moyen d'à peine 11 € par mois pour un appartement de taille standard.
Des tarifs qui augmentent avec la surface du logement
Prix moyen annuel pour un locataire d'appartement :
- 107 €/an pour un logement de moins de 39 m²
- 133 €/an pour un logement de 40 à 69 m²
- 171 €/an pour un logement de plus de 70 m²
Prix moyen annuel pour un propriétaire de maison :
- 321 €/an pour une maison de moins de 109 m²
- 422 €/an pour une maison de plus de 110 m²
Constat : la hausse du prix est quasiment proportionnelle à la taille du logement. Plus la surface est importante, plus les biens à couvrir sont nombreux et plus les montants d'indemnisation peuvent être élevés en cas de sinistre. On observe ainsi un écart de 64 € entre les petits et les grands appartements, et de plus de 100 € entre les deux catégories de maisons étudiées.
Marseille reste la ville la plus chère parmi les villes étudiées
Prix moyen annuel pour un locataire d'appartement :
- 119 €/an à Lille
- 151 €/an à Paris
- 163 €/an à Marseille
Insight : avec une prime moyenne de 163 € par an, Marseille affiche un tarif supérieur de près de 37 % à celui observé à Lille. Ces différences rappellent que deux logements similaires peuvent être assurés à des prix très différents selon leur localisation. Comparer les offres est donc particulièrement pertinent dans les grandes métropoles où la concurrence entre assureurs est forte.
Le portrait du mois : Paul, propriétaire en Nouvelle-Aquitaine
Ce mois-ci, le profil mis en avant est celui de Paul, qui représente un propriétaire de maison bénéficiant d'un tarif légèrement inférieur à la moyenne nationale.
Le profil de Paul :
- Maison de 130 m²
- Propriétaire occupant.
- Résident en Nouvelle-Aquitaine
- Capital mobilier inférieur à 10 000 €
- Cotisation annuelle de 395 €/an
Analyse : malgré une maison de grande superficie, Paul paie 27 € de moins que la moyenne observée pour les maisons de plus de 110 m². Cet exemple illustre l'importance du capital mobilier déclaré et des caractéristiques propres à chaque profil dans le calcul de la prime d'assurance habitation.
Ce qu'il faut retenir du mois de juillet 2026
- 133 €/an : le prix moyen pour un locataire d'appartement de 40 à 69 m²
- 422 €/an : le prix moyen pour un propriétaire de maison de plus de 110 m²
- Les logements de grande surface restent les plus coûteux à assurer
- Marseille est la ville la plus chère parmi celles étudiées avec 163 €/an
- Paul paie 395 €/an, soit un montant inférieur à la moyenne des grandes maisons
- L'indice des prix de l'assurance habitation atteint désormais 144, contre une base 100 en 2019, signe d'une hausse continue des tarifs ces dernières années.
Ce baromètre confirme que le marché de l'assurance habitation reste marqué par une hausse tendancielle des prix. Dans ce contexte, les écarts observés entre les profils, les surfaces et les villes soulignent l'intérêt de comparer régulièrement les contrats afin de bénéficier du meilleur rapport garanties-prix.
Plus de chiffres sur le baromètre auto :
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-habitation/actualites/barometre-assurance-habitation-juillet-2026
Pour accéder à l'étude complète :
https://medias.lecomparateurassurance.com/presse/pdf/LCA-barometres-assurances-juillet-2026.pdf
A propos de lecomparateurassurance.com
Créé en 2011, lecomparateurassurance.com est une référence incontournable dans le domaine de la comparaison d'assurances en ligne. Chaque année, plus de 2 millions d'internautes comparent pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins (prix, garanties, rapport qualité-prix).
Avec pus de 120 assureurs partenaires, lecomparateurassurance.com présente le panel le plus large du web, permettant une comparaison objective et impartiale.
Plus d'information : https://www.lecomparateurassurance.com
Communiqué publié par DEGOR STEPHANE
Published on 16/07/2026 à 15:51 sur 24presse.com
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