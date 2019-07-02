

Le prix moyen d'une assurance habitation en juillet 2026

133 €/an pour un locataire d'un appartement de 40 à 69 m²

pour un locataire d'un appartement de 40 à 69 m² 422 €/an pour un propriétaire d'une maison de plus de 110 m²

Analyse : dans un contexte où les événements climatiques se multiplient et où les coûts de réparation augmentent, les propriétaires restent les plus exposés aux hausses tarifaires. Pour autant, l'assurance habitation demeure une protection relativement abordable pour les locataires, avec un coût moyen d'à peine 11 € par mois pour un appartement de taille standard.





Des tarifs qui augmentent avec la surface du logement

Prix moyen annuel pour un locataire d'appartement :

107 €/an pour un logement de moins de 39 m²

pour un logement de moins de 39 m² 133 €/an pour un logement de 40 à 69 m²

pour un logement de 40 à 69 m² 171 €/an pour un logement de plus de 70 m²

Prix moyen annuel pour un propriétaire de maison :

321 €/an pour une maison de moins de 109 m²

pour une maison de moins de 109 m² 422 €/an pour une maison de plus de 110 m²

Constat : la hausse du prix est quasiment proportionnelle à la taille du logement. Plus la surface est importante, plus les biens à couvrir sont nombreux et plus les montants d'indemnisation peuvent être élevés en cas de sinistre. On observe ainsi un écart de 64 € entre les petits et les grands appartements, et de plus de 100 € entre les deux catégories de maisons étudiées.



Marseille reste la ville la plus chère parmi les villes étudiées



Prix moyen annuel pour un locataire d'appartement :

119 €/an à Lille

151 €/an à Paris

163 €/an à Marseille

Insight : avec une prime moyenne de 163 € par an, Marseille affiche un tarif supérieur de près de 37 % à celui observé à Lille. Ces différences rappellent que deux logements similaires peuvent être assurés à des prix très différents selon leur localisation. Comparer les offres est donc particulièrement pertinent dans les grandes métropoles où la concurrence entre assureurs est forte.





Le portrait du mois : Paul, propriétaire en Nouvelle-Aquitaine



Ce mois-ci, le profil mis en avant est celui de Paul, qui représente un propriétaire de maison bénéficiant d'un tarif légèrement inférieur à la moyenne nationale.



Le profil de Paul :

Maison de 130 m²

Propriétaire occupant.

occupant. Résident en Nouvelle-Aquitaine

Capital mobilier inférieur à 10 000 €

Cotisation annuelle de 395 €/an

Analyse : malgré une maison de grande superficie, Paul paie 27 € de moins que la moyenne observée pour les maisons de plus de 110 m². Cet exemple illustre l'importance du capital mobilier déclaré et des caractéristiques propres à chaque profil dans le calcul de la prime d'assurance habitation.





Ce qu'il faut retenir du mois de juillet 2026

133 €/an : le prix moyen pour un locataire d'appartement de 40 à 69 m²

: le prix moyen pour un locataire d'appartement de 40 à 69 m² 422 €/an : le prix moyen pour un propriétaire de maison de plus de 110 m²

: le prix moyen pour un propriétaire de maison de plus de 110 m² Les logements de grande surface restent les plus coûteux à assurer

Marseille est la ville la plus chère parmi celles étudiées avec 163 €/an

est la ville la plus chère parmi celles étudiées avec Paul paie 395 €/an , soit un montant inférieur à la moyenne des grandes maisons

, soit un montant inférieur à la moyenne des grandes maisons L'indice des prix de l'assurance habitation atteint désormais 144, contre une base 100 en 2019, signe d'une hausse continue des tarifs ces dernières années.

Ce baromètre confirme que le marché de l'assurance habitation reste marqué par une hausse tendancielle des prix. Dans ce contexte, les écarts observés entre les profils, les surfaces et les villes soulignent l'intérêt de comparer régulièrement les contrats afin de bénéficier du meilleur rapport garanties-prix.