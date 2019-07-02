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(Ricardo Kaufmann et Jeremy Toubul)



Dans le cadre de ses fonctions, M. Kaufmann travaillera en étroite collaboration avec les équipes de Wealth Management, d’Asset Management et de Brokerage afin d’accélérer les initiatives de croissance stratégique, de renforcer davantage les relations avec les clients et de contribuer au développement de Lior Global Partners à Monaco ainsi qu’à travers les Amériques.



Il collaborera étroitement avec les dirigeants déjà en place au sein de chaque ligne d'activités, notamment Nahra Chalouhi, Directeur Wealth Management région MENA et Christophe Barraud Responsable de la Gestion Discrétionnaire et de la Recherche.

"L’importante expérience internationale de Ricardo, son esprit entrepreneurial et sa profonde connaissance de la gestion de fortune internationale font de lui un choix naturel pour Lior Global Partners. Alors que nous poursuivons le développement de nos activités de Wealth Management, d’Asset Management et de Brokerage, son expertise ainsi que son réseau joueront un rôle clé dans l’accompagnement de notre prochaine phase de croissance." - Jeremy Touboul, Fondateur et Directeur Général de Lior Global Partners

M. Kaufmann apporte plus de trente années d’expérience sur les marchés financiers internationaux, avec un parcours remarquable couvrant la banque privée, la gestion d’actifs et les activités de courtage. Il contribuera au développement global du groupe en soutenant des initiatives transversales et en favorisant la création de nouvelles opportunités commerciales au sein de ses différentes divisions.



Avant de rejoindre Lior Global Partners, M. Kaufmann occupait les fonctions de Directeur de la Banque Privée chez Julius Baer à Monaco. Il a également exercé des responsabilités de premier plan au sein d’institutions financières internationales de renom, notamment Bank of America, Bulltick Capital Markets, BTG Pactual et J. Safra Sarasin, à travers les Amériques et l’Europe.



Tout au long de sa carrière, M. Kaufmann a développé une expertise approfondie dans le conseil aux familles fortunées en matière de structuration patrimoniale complexe et de stratégies d’investissement. Il possède une connaissance particulière des relations transfrontalières avec une clientèle internationale répartie entre l’Amérique latine, l’Europe et les États-Unis.

À propos de LIOR Global Partners

LIOR Global Partners est une société indépendante de gestion de fortune et d’actifs basée à Monaco, opérant en architecture ouverte afin d’offrir des solutions véritablement sur mesure. Fondée en 2021 par Jeremy Touboul et régulée par la CCAF, la société accompagne une clientèle privée et institutionnelle dans la gestion, la valorisation et la transmission de son patrimoine. Son expertise couvre le wealth management, l’asset management et les services de marchés financiers, avec une approche fondée sur l’excellence, la transparence, l’innovation et une vision internationale.



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