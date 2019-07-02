

Quel est le prix moyen d'une assurance auto au mois de mai ?

Pour un jeune conducteur : 2 119 €/an

Pour un conducteur expérimenté : 606 €/an

Le niveau de prime reste extrêmement élevé pour les jeunes conducteurs. À plus de 2 100 € par an, leur budget assurance représente une véritable barrière à l’accès à la mobilité, particulièrement dans un contexte où le coût global de possession d’un véhicule (carburant, entretien, crédit) est déjà sous pression.



En comparaison, un conducteur expérimenté paie en moyenne près de 3,5 fois moins cher. Cet écart s’explique par :

une fréquence de sinistre significativement plus élevée chez les jeunes

une sinistralité plus sévère (coûts moyens plus importants)

un manque d’historique assurantiel



Les prix par formules, des écarts toujours marqué selon le bonus



- Pour un assurance Tiers :

Bonus 0-24 : 1 079 €

Bonus 25-49 : 415 €

Bonus 50 : 323 €

Malussé : 1 403 €

- Pour une assurance Tous Risques :

Bonus 0-24 : 2 119 €

Bonus 25-49 : 831 €

Bonus 50 : 606 €

Malussé : 2 728 €

Lecture : Les meilleurs profils (bonus 50) voient leurs primes diminuer, surtout en Tous Risques. A l'inverse, les profils intermédiaires (bonus 25-49) subissent une hausse en Tous Risques. Non sans surprise, les conducteurs malussés restent très pénalisés, avec des primes atteignant jusqu’à 2 728 €, soit 4,5 fois le tarif d’un bonus 50.





Le type de véhicule, un levier clé de tarification

SUV : 840 €/an

Berline compacte : 701 €/an

Berline familiale : 787 €/an

Citadine : 606 €/an

Micro-citadine : 512 €/an

Monospace : 677 €/an

Analyse : Les véhicules urbains (citadines, micro-citadines) enregistrent une baisse notable cohérente avec une sinistralité plus faible, tandis que les monospaces et berlines compactes repartent légèrement à la hausse, possiblement en lien avec des coûts de réparation plus élevés. Les SUV quant à eux, présentent souvent des coûts plus élevés.





Focus sur les modèles phares du mois



Le baromètre du mois d'avril mettait en avant des véhicules plus premium. En mai, retour à des véhicules du quotidien :

773€/an pour assurer une Fiat 500 , véhicule urbain populaire

, véhicule urbain populaire 651€/an pour assurer une Renault Twingo , l'un des modèle les plus économiques

, l'un des modèle les plus économiques 1 031€/an pour assurer une Peugeot 3008, SUV réputé

Insight : Le prix dépend autant du modèle que de son positionnement : un SUV comme le 3008 coûte près de 60 % plus cher à assurer qu’une Twingo.





Ce qu’il faut retenir du mois de mai 2026



- Points positifs :

Baisse des primes pour les bons conducteurs

Repli des tarifs sur les citadines et SUV

Concurrence favorable aux profils « sûrs »

- Points de vigilance