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Baromètre des prix de l'assurance - Mai 2026

Published on 13/05/2026 à 14:31

Le comparateur d'assurances en ligne lecomparateurassurance.com lance son baromètre des prix de l'assurance.

Découvrez chaque mois l'évolution des tarifs d'assurance : Mutuelle santé, assurance auto, habitation, animaux.

Chaque année, plus de 2 millions d'internautes vont sur lecomparateurassurance.com pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins.

 

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Quel est le prix moyen d'une assurance auto au mois de mai ?

  • Pour un jeune conducteur : 2 119 €/an
  • Pour un conducteur expérimenté : 606 €/an

Le niveau de prime reste extrêmement élevé pour les jeunes conducteurs. À plus de 2 100 € par an, leur budget assurance représente une véritable barrière à l’accès à la mobilité, particulièrement dans un contexte où le coût global de possession d’un véhicule (carburant, entretien, crédit) est déjà sous pression.

En comparaison, un conducteur expérimenté paie en moyenne près de 3,5 fois moins cher. Cet écart s’explique par :

  • une fréquence de sinistre significativement plus élevée chez les jeunes
  • une sinistralité plus sévère (coûts moyens plus importants)
  • un manque d’historique assurantiel

 
Les prix par formules, des écarts toujours marqué selon le bonus
 
- Pour un assurance Tiers :

  • Bonus 0-24 : 1 079 €
  • Bonus 25-49 : 415 €
  • Bonus 50 : 323 €
  • Malussé : 1 403 €

- Pour une assurance Tous Risques : 

  • Bonus 0-24 : 2 119 €
  • Bonus 25-49 : 831 €
  • Bonus 50 : 606 €
  • Malussé : 2 728 €

Lecture : Les meilleurs profils (bonus 50) voient leurs primes diminuer, surtout en Tous Risques. A l'inverse, les profils intermédiaires (bonus 25-49) subissent une hausse en Tous Risques. Non sans surprise, les conducteurs malussés restent très pénalisés, avec des primes atteignant jusqu’à 2 728 €, soit 4,5 fois le tarif d’un bonus 50.


Le type de véhicule, un levier clé de tarification

  • SUV : 840 €/an
  • Berline compacte : 701 €/an
  • Berline familiale : 787 €/an
  • Citadine : 606 €/an
  • Micro-citadine : 512 €/an
  • Monospace : 677 €/an

Analyse : Les véhicules urbains (citadines, micro-citadines) enregistrent une baisse notable cohérente avec une sinistralité plus faible, tandis que les monospaces et berlines compactes repartent légèrement à la hausse, possiblement en lien avec des coûts de réparation plus élevés. Les SUV quant à eux, présentent souvent des coûts plus élevés.


Focus sur les modèles phares du mois

Le baromètre du mois d'avril mettait en avant des véhicules plus premium. En mai, retour à des véhicules du quotidien :

  • 773€/an pour assurer une Fiat 500, véhicule urbain populaire
  • 651€/an pour assurer une Renault Twingo, l'un des modèle les plus économiques
  • 1 031€/an pour assurer une Peugeot 3008, SUV réputé

Insight : Le prix dépend autant du modèle que de son positionnement : un SUV comme le 3008 coûte près de 60 % plus cher à assurer qu’une Twingo.


Ce qu’il faut retenir du mois de mai 2026
 
- Points positifs :

  • Baisse des primes pour les bons conducteurs
  • Repli des tarifs sur les citadines et SUV
  • Concurrence favorable aux profils « sûrs »

- Points de vigilance

  • Hausse significative pour les profils malussés
  • Écart croissant entre jeunes et expérimentés
  • Maintien d’un niveau élevé en Tous Risques

Plus de chiffres sur le baromètre auto :
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-auto/actualites/barometre-assurance-auto-mai-2026

Pour accéder à l'étude complète :
https://medias.lecomparateurassurance.com/presse/pdf/LCA-barometres-assurances-mai-2026.pdf

A propos de lecomparateurassurance.com

Créé en 2011, lecomparateurassurance.com est une référence incontournable dans le domaine de la comparaison d'assurances en ligne. Chaque année, plus de 2 millions d'internautes comparent pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins (prix, garanties, rapport qualité-prix).

Avec pus de 120 assureurs partenaires, lecomparateurassurance.com présente le panel le plus large du web, permettant une comparaison objective et impartiale.

Plus d'information : https://www.lecomparateurassurance.com

 

Communiqué publié par DEGOR STEPHANE
Published on 13/05/2026 à 14:31 sur 24presse.com
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