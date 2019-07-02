finance

Contexte : un modèle en recomposition

Historiquement positionnée comme un avantage concurrentiel sur le marché français, la bancassurance fait aujourd’hui face à une double pression : montée en puissance des néobanques et fintechs, et transformation accélérée des usages clients. Les repères traditionnels s’érodent, la proposition de valeur se brouille, et les comportements se diversifient au fil des générations, des statuts et des canaux.





Problématique : comment (re)donner du sens à la promesse bancassureur ?

Dans ce contexte, les acteurs doivent répondre à plusieurs questions fondamentales :

La bancassurance est-elle encore clairement perçue comme telle par les clients ?

Quels usages et attentes structurent aujourd’hui les comportements ?

Comment les nouveaux parcours, les modèles hybrides ou les attentes de conseil influencent-ils les arbitrages ?

Quels sont les facteurs d’adhésion ou de défiance, les moments-clés, et les leviers relationnels différenciants ?



Objectifs de l’étude

Mesurer la perception, la notoriété et la lisibilité du modèle bancassureur, face aux banques classiques et aux néobanques.

Identifier les leviers de souscription conjointe banque + assurance, en croisant freins et facteurs incitatifs.

Évaluer l’expérience omnicanale et les attentes en matière de conseil, fluidité, accompagnement.

Comparer les perceptions par type d’acteurs (bancassureurs, mutualistes, néobanques…) et par profils de clients (jeunes, familles, seniors, professionnels).

Dégager des pistes d’optimisation concrètes, à la fois sur l’offre, la relation client et le positionnement.

Etude "Les Français et la Bancassurance 2025 : Quel avenir pour les offres combinées banque + assurance ? Quels leviers d’adhésion face à la pression des néobanques ? - 1ère édition", réalisée par ARCANE Research auprès de 4002 clients des banques et/ou assurances, interrogés par Internet entre le 16 octobre et le 14 novembre 2025.

À propos d'Arcane Research

Arcane Research est un institut d’études indépendant spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives, expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterrogation de cibles.

