entreprises

Devenir partenaire d’intégration ("Managed Service Provider") permet à AVISTO de déployer la plateforme d’observabilité de New Relic au sein de ses services DevOps, afin d’améliorer les performances et la fiabilité des systèmes de ses clients.





Sophia Antipolis, le 8 Janvier 2026 - AVISTO, société d’ingénierie logicielle, fiiale d’ADVANS Group, annonce la signature d’un accord "Managed Service Provider (MSP)" avec New Relic, acteur mondial de l’observabilité des systèmes informatiques.

S'appuyant sur le succès interne de ses propres équipes DevSecOps, AVISTO renforce ses moyens techniques afin d'offrir une observabilité de bout en bout.



En tirant parti de la plateforme de télémétrie unifiée de New Relic, qui couvre la surveillance de la performance des applications (APM), les journaux, l'infrastructure et la surveillance des navigateurs, AVISTO permet désormais aux entreprises d'atteindre les objectifs suivants :

Une visibilité complète : des informations en temps réel sur l'ensemble des environnements applicatifs complexes.

Une résolution accélérée : une analyse rapide des causes profondes qui minimise les temps d'arrêt.

Une optimisation proactive : une adaptation continue des ressources pour assurer une efficacité maximale.

Résultat : une disponibilité renforcée, des temps de réponse améliorés et des parcours utilisateur plus fluides, ce qui se traduit par un impact business plus important pour les clients d'AVISTO.

De plus, cet accord MSP consolide le partenariat entre AVISTO et New Relic, favorisant une collaboration plus étroite et élargissant les capacités de service d’AVISTO sur le marché.

Christophe Parmentier, Directeur Opérationnel chez AVISTO : "L'observabilité n'est plus une option, c'est la pierre angulaire de la fiabilité des solutions modernes. Devenir un partenaire d’intégration de New Relic nous permet de fournir des systèmes robustes et performants et d'aider nos clients à anticiper et à résoudre les problèmes avant qu'ils n'aient un impact sur leurs business."

Jon Lingard, Senior Director, Alliances and Channels chez New Relic : "Dans l'économie numérique actuelle, la disponibilité des systèmes est un enjeu majeur ; AVISTO, une société d’ADVANS Group, l'a bien compris. En adoptant New Relic comme standard, ils renforcent la colonne vertébrale de leurs services gérés, garantissant une fiabilité inégalée à leurs clients. Nous sommes ravis de soutenir AVISTO dans ses efforts pour améliorer les indicateurs de réussite de ses clients, réduire le taux de désabonnement et consolider sa position de partenaire de confiance pour la performance digitale."

A propos d’AVISTO



AVISTO est une société d’ingénierie spécialisée dans le développement de solutions logicielles sur mesure, destinées aux systèmes d’information et aux applications industrielles.



Grâce à son savoir-faire, AVISTO conçoit des produits complets et personnalisés pour des environnements variés : solutions web, client lourd et mobile. L’entreprise accompagne également ses clients sur des domaines connexes tels que le DevOps, le Cloud, la Data / IA et le design UX / UI, leur offrant une approche intégrée pour relever les défis technologiques les plus complexes.



Fondée à Sophia-Antipolis et managée par des ingénieurs, c’est une filiale d’ADVANS Group.

Where passion leads to excellence



avisto.com

