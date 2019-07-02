24 | Communiqué de presse
Baromètre des prix de l'assurance - Avril 2026
Published on 09/04/2026 à 10:42
Découvrez chaque mois l'évolution des tarifs d'assurance : Mutuelle santé, assurance auto, habitation, animaux.
Chaque année, plus de 2 millions d'internautes vont sur lecomparateurassurance.com pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins.
- Prix moyen : 2 117 €/an pour un jeune conducteur et 625 €/an pour un conducteur expérimenté, des niveaux toujours élevés qui confirment la forte pénalisation des profils à risque, avec un écart de plus de x3 lié à la sinistralité et au coût des dommages corporels.
- Tarifs par formule (Tiers - Tous Risques) : Bonus 0-24 : 1 075 € - 2 117 € ; Bonus 25-49 : 410 € - 809 € ; Bonus 50 : 334 € - 625 € ; Malussé : 1 402 € - 2 687 €, illustrant le rôle central du bonus-malus dans la tarification et la forte inflation pour les profils malussés.
- Tarifs par type de véhicule : micro-citadine 529 €, citadine 625 €, SUV 856 €, berline familiale 797 €, confirmant que les véhicules plus lourds ou plus technologiques restent plus coûteux à assurer en raison de réparations plus complexes.
- Modèles du mois : Audi A4 1 074 €, Honda Civic 936 €, Toyota Corolla 632 €, montrant que la puissance, la valeur du véhicule et le positionnement de gamme influencent fortement le prix de l’assurance.
Plus de chiffres sur le baromètre auto :
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-auto/actualites/barometre-assurance-auto-avril-2026
Baromètre de l'assurance habitation :
- Prix moyen : 137 €/an pour un locataire (40–69 m²) et 398 €/an pour un propriétaire (>110 m²), des niveaux globalement stables mais toujours élevés, confirmant la pression persistante sur les primes habitation.
- Tarifs selon surface : locataires 111 € (<39 m²) - 179 € (>70 m²), propriétaires 309 € (<109 m²) - 398 € (>110 m²), illustrant une augmentation progressive des primes en fonction de la taille et de la valeur du logement.
- Tarifs selon localisation : Nice 155 €, Valenciennes 139 €, Brest 117 €, confirmant l’impact du risque climatique et du coût immobilier local dans la formation des prix.
- Portrait du mois : Clara, locataire d’un appartement de 70 m² en Corse : 192 €/an, un tarif supérieur à la moyenne qui s’explique par une localisation exposée et un logement relativement spacieux.
Plus de chiffres sur le baromètre habitation :
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-habitation/actualites/barometre-assurance-habitation-avril-2026
Baromètre de la mutuelle santé :
- Prix moyen : 58 €/mois (<35 ans), 231,15 €/mois (couple actif avec 2 enfants), 242,66 €/mois (couple retraité), confirmant un niveau élevé pour les seniors, désormais nettement au-dessus des familles actives.
- Tarifs par âge (formule intermédiaire) : 58 € (<35 ans), 85,06 € (36–55 ans), 97,77 € (56–65 ans), 124,53 € (>66 ans), illustrant une progression continue avec l’âge, particulièrement marquée après 60 ans en raison de besoins médicaux plus lourds.
- Tarifs par profession : étudiant 49,97 €, salarié 85,06 €, retraité 128,85 €, montrant une segmentation toujours très forte selon le profil de consommation de soins.
- Localisation : Lille 68,76 €, Lyon 78,63 €, Marseille 84,80 €, confirmant des écarts géographiques modérés mais présents, liés notamment au coût local des soins.
Plus de chiffres sur le baromètre santé :
https://www.lecomparateurassurance.com/mutuelle-sante/actualites/barometre-mutuelle-sante-avril-2026
Baromètre de l'assurance animaux :
- Prix chien : 12 € (éco), 27,57 € (medium), 44,72 € (premium), des niveaux globalement stables mais qui confirment le poids croissant des actes vétérinaires spécialisés dans la tarification.
- Prix chat : 9,87 € (éco), 21,38 € (medium), 34,30 € (premium), des primes inférieures à celles des chiens, en raison de frais médicaux généralement moins élevés.
- Chiffres du mois : Border Collie 27 €/mois, chat de 8 ans 30 €, chien formule éco 13 €, illustrant l’impact combiné de l’âge et de la race sur le niveau de cotisation.
- Portrait du mois : Lizzie, chat Européen de 2 mois en formule Premium : 33,19 €/mois, un tarif relativement élevé pour un jeune animal qui s’explique par le choix d’une couverture maximale dès le départ.
Plus de chiffres sur le baromètre animaux :
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-animaux/actualites/barometre-assurance-animaux-avril-2026
Pour accéder à l'étude complète, cliquez ici
A propos de lecomparateurassurance.com
Créé en 2011, lecomparateurassurance.com est une référence incontournable dans le domaine de la comparaison d'assurances en ligne. Chaque année, plus de 2 millions d'internautes comparent pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins (prix, garanties, rapport qualité-prix).
Avec pus de 120 assureurs partenaires, lecomparateurassurance.com présente le panel le plus large du web, permettant une comparaison objective et impartiale.
Plus d'information : https://www.lecomparateurassurance.com
Communiqué publié par DEGOR STEPHANE
Published on 09/04/2026 à 10:42 sur 24presse.com
DEGOR STEPHANE
LE COMPARATEUR ASSURANCE
www.lecomparateurassurance.com
Contacter
Press release copyrights free 24presse.com
Press contact
DEGOR STEPHANE
LE COMPARATEUR ASSURANCE
Website
www.lecomparateurassurance.com
un communiqué
de presseLancer une diffusion
Derniers communiqués de presse de la catégorie "finance"
Baromètre des prix de l'assurance - Avril 2026...Publié le 09/04/2026 à 10:42 Baromètre des prix de l'assurance - Mars 2026...Publié le 10/03/2026 à 11:40 Baromètre des prix de l'assurance - Février 2026...Publié le 10/02/2026 à 11:25 BoursoBank, en tête du palmarès 2025 des banques les m...Publié le 27/01/2026 à 12:49 Bloomberg consacre à nouveau Christophe Barraud...Publié le 26/01/2026 à 18:35 Baromètre des prix de l'assurance - Janvier 2026...Publié le 12/01/2026 à 10:15 Etude : "Les Français et la Bancassurance 2025" - 1ère...Publié le 08/01/2026 à 14:25 Baromètre des prix de l'assurance - Décembre 2025...Publié le 15/12/2025 à 10:43 Baromètre des prix de l'assurance - Novembre 2025...Publié le 12/11/2025 à 12:22 Baromètre des prix de l'assurance - Octobre 2025...Publié le 17/10/2025 à 12:38