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finance

Baromètre des prix de l'assurance - Avril 2026

Published on 09/04/2026 à 10:42

Le comparateur d'assurances en ligne lecomparateurassurance.com lance son baromètre des prix de l'assurance.

Découvrez chaque mois l'évolution des tarifs d'assurance : Mutuelle santé, assurance auto, habitation, animaux.

Chaque année, plus de 2 millions d'internautes vont sur lecomparateurassurance.com pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins.

 

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Baromètre de l'assurance auto :

  • Prix moyen : 2 117 €/an pour un jeune conducteur et 625 €/an pour un conducteur expérimenté, des niveaux toujours élevés qui confirment la forte pénalisation des profils à risque, avec un écart de plus de x3 lié à la sinistralité et au coût des dommages corporels.
  • Tarifs par formule (Tiers - Tous Risques) : Bonus 0-24 : 1 075 € - 2 117 € ; Bonus 25-49 : 410 € - 809 € ; Bonus 50 : 334 € - 625 € ; Malussé : 1 402 € - 2 687 €, illustrant le rôle central du bonus-malus dans la tarification et la forte inflation pour les profils malussés.
  • Tarifs par type de véhicule : micro-citadine 529 €, citadine 625 €, SUV 856 €, berline familiale 797 €, confirmant que les véhicules plus lourds ou plus technologiques restent plus coûteux à assurer en raison de réparations plus complexes.
  • Modèles du mois : Audi A4 1 074 €, Honda Civic 936 €, Toyota Corolla 632 €, montrant que la puissance, la valeur du véhicule et le positionnement de gamme influencent fortement le prix de l’assurance.


Plus de chiffres sur le baromètre auto : 
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-auto/actualites/barometre-assurance-auto-avril-2026 

Baromètre de l'assurance habitation :

  • Prix moyen : 137 €/an pour un locataire (40–69 m²) et 398 €/an pour un propriétaire (>110 m²), des niveaux globalement stables mais toujours élevés, confirmant la pression persistante sur les primes habitation.
  • Tarifs selon surface : locataires 111 € (<39 m²) - 179 € (>70 m²), propriétaires 309 € (<109 m²) - 398 € (>110 m²), illustrant une augmentation progressive des primes en fonction de la taille et de la valeur du logement.
  • Tarifs selon localisation : Nice 155 €, Valenciennes 139 €, Brest 117 €, confirmant l’impact du risque climatique et du coût immobilier local dans la formation des prix.
  • Portrait du mois : Clara, locataire d’un appartement de 70 m² en Corse : 192 €/an, un tarif supérieur à la moyenne qui s’explique par une localisation exposée et un logement relativement spacieux.


Plus de chiffres sur le baromètre habitation : 
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-habitation/actualites/barometre-assurance-habitation-avril-2026

Baromètre de la mutuelle santé :

  • Prix moyen : 58 €/mois (<35 ans), 231,15 €/mois (couple actif avec 2 enfants), 242,66 €/mois (couple retraité), confirmant un niveau élevé pour les seniors, désormais nettement au-dessus des familles actives.
  • Tarifs par âge (formule intermédiaire) : 58 € (<35 ans), 85,06 € (36–55 ans), 97,77 € (56–65 ans), 124,53 € (>66 ans), illustrant une progression continue avec l’âge, particulièrement marquée après 60 ans en raison de besoins médicaux plus lourds.
  • Tarifs par profession : étudiant 49,97 €, salarié 85,06 €, retraité 128,85 €, montrant une segmentation toujours très forte selon le profil de consommation de soins.
  • Localisation : Lille 68,76 €, Lyon 78,63 €, Marseille 84,80 €, confirmant des écarts géographiques modérés mais présents, liés notamment au coût local des soins.


Plus de chiffres sur le baromètre santé :
https://www.lecomparateurassurance.com/mutuelle-sante/actualites/barometre-mutuelle-sante-avril-2026

Baromètre de l'assurance animaux :

  • Prix chien : 12 € (éco), 27,57 € (medium), 44,72 € (premium), des niveaux globalement stables mais qui confirment le poids croissant des actes vétérinaires spécialisés dans la tarification.
  • Prix chat : 9,87 € (éco), 21,38 € (medium), 34,30 € (premium), des primes inférieures à celles des chiens, en raison de frais médicaux généralement moins élevés.
  • Chiffres du mois : Border Collie 27 €/mois, chat de 8 ans 30 €, chien formule éco 13 €, illustrant l’impact combiné de l’âge et de la race sur le niveau de cotisation.
  • Portrait du mois : Lizzie, chat Européen de 2 mois en formule Premium : 33,19 €/mois, un tarif relativement élevé pour un jeune animal qui s’explique par le choix d’une couverture maximale dès le départ.


Plus de chiffres sur le baromètre animaux :
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-animaux/actualites/barometre-assurance-animaux-avril-2026

Pour accéder à l'étude complète, cliquez ici

A propos de lecomparateurassurance.com

Créé en 2011, lecomparateurassurance.com est une référence incontournable dans le domaine de la comparaison d'assurances en ligne. Chaque année, plus de 2 millions d'internautes comparent pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins (prix, garanties, rapport qualité-prix).

Avec pus de 120 assureurs partenaires, lecomparateurassurance.com présente le panel le plus large du web, permettant une comparaison objective et impartiale.

Plus d'information : https://www.lecomparateurassurance.com

 

Communiqué publié par DEGOR STEPHANE
Published on 09/04/2026 à 10:42 sur 24presse.com
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