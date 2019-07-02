entreprises

ZEBOX, l’accélérateur international d’innovation initié par le Groupe CMA CGM, annonce un nouveau partenariat avec ADVANS Group, acteur européen de référence en ingénierie logicielle, électronique et mécanique.

Cette collaboration associe l’agilité des startups accompagnées par ZEBOX à l’expertise technologique d’ADVANS Group pour transformer plus rapidement les innovations en solutions concrètes, durables et industrialisables.





Un partenariat pour accélérer l’innovation grâce à l’écosystème ZEBOX



Ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives de collaboration au sein de l’écosystème ZEBOX, autour de projets à fort potentiel. Il permettra à ADVANS Group :

de tisser des liens privilégiés avec des startups innovantes, en phase avec sa feuille de route technologique.

d’expérimenter de nouveaux modèles économiques et de prototyper rapidement des solutions.

de co-développer des projets pilotes dans des domaines stratégiques tels que la mobilité, la logistique, l’énergie ou l’intelligence artificielle.

d’exposer ses collaborateurs à l’esprit entrepreneurial de ZEBOX, pour faire émerger des solutions différenciantes capables de passer du concept au marché.

"L’arrivée d’ADVANS Group dans le cercle des partenaires de ZEBOX illustre notre mission : connecter startups et grands industriels pour transformer les innovations en solutions concrètes. Grâce à son expertise technique et à son agilité, ADVANS Group sera un partenaire clé pour accompagner la montée en maturité technologique et l’industrialisation des solutions portées par nos startups." - Frédéric Guilleux, CEO ZEBOX

"En rejoignant ZEBOX, initié par CMA CGM, ADVANS Group met son expertise technique et sa maîtrise des systèmes complexes au service d’un écosystème mondial d’innovation. Aux côtés de startups agiles, nous visons à co-développer, expérimenter et faire émerger des solutions à fort impact industriel." - Radomir Jovanovic, CEO ADVANS Group

ZEBOX, un accélérateur international d’innovation



Initié en 2018 par Rodolphe Saadé, Président-Directeur Général du Groupe CMA CGM, ZEBOX a pour mission de connecter les meilleures innovations mondiales à ses partenaires pour qu’ils puissent ensuite innover ensemble.



Implanté en Europe, en Amérique et en Asie, ZEBOX rassemble startups, industriels et investisseurs au sein d’un même écosystème pour accélérer l’expérimentation, le passage à l’échelle et la transformation technologique de filières clés comme le transport, la logistique, l’énergie et les médias.





ADVANS Group, un expert de l’ingénierie technologique au service de l’innovation



Fondé en 2000, ADVANS Group est un acteur indépendant de l’ingénierie technologique réunissant plus de 1 100 ingénieurs spécialisés dans la conception et le développement de systèmes complexes.



À travers ses trois entités ELSYS Design, AVISTO et MECAGINE, le groupe intervient sur l’ensemble du cycle de vie des produits, de la R&D à l’industrialisation, en couvrant les domaines de l’électronique embarquée, du logiciel et de la mécanique de précision.

Son modèle repose sur la complémentarité de ses expertises, la proximité avec les équipes clients et une culture d’ingénierie exigeante qui fait de l’innovation un levier concret de performance industrielle.

À propos de ZEBOX



Initié en 2018 par Rodolphe Saadé, Président Directeur Général du Groupe CMA CGM, ZEBOX est un accélérateur international d’innovation expert dans les secteurs de l’industrie maritime, de la logistique et des médias. Sa mission est de connecter les meilleures startups aux grands groupes pour co-développer des solutions concrètes autour de trois thématiques : impact environnemental, compétitivité technologique et santé & sécurité au travail.

Implanté dans 6 régions du monde, ZEBOX est aujourd’hui soutenu par plus de 15 groupes internationaux tels que Vinci, CEVA Logistics, Transdev ou le PSA Ventures.

À propos d’ADVANS Group



Fondé en 2000, ADVANS Group est un acteur indépendant de l’ingénierie technologique, spécialisé dans la conception de systèmes complexes et innovants. Le groupe réunit trois sociétés complémentaires : ELSYS Design (systèmes électroniques embarqués), AVISTO (développement logiciel) et MECAGINE (ingénierie mécanique).



Avec plus de 1100 ingénieurs répartis sur plus de 15 sites en Europe et aux États-Unis, ADVANS Group accompagne les projets R&D de ses clients grâce à une expertise multidisciplinaire et des modèles d’engagement flexibles. Le groupe investit également via ADVANS Lab dans des startups et programmes de R&D pour explorer les technologies émergentes (IA, cybersécurité, électronique avancée, etc.) et accélérer leur adoption industrielle.

