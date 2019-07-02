finance



Baromètre de l'assurance auto :

- Écart générationnel : les jeunes conducteurs toujours pénalisés Le prix moyen d’une assurance Tous Risques pour une citadine atteint 2 121 €/an pour un jeune conducteur, contre 594 €/an pour un conducteur expérimenté.

- Bonus, malus : le fossé se creuse entre profils Les conducteurs affichant un bonus 50 bénéficient de conditions particulièrement avantageuses : 296 €/an en formule Tiers et 594 €/an en Tous Risques.

À l’inverse, les malussés voient leurs cotisations s’envoler jusqu’à 1 499 €/an (Tiers) et 2 478 €/an (Tous Risques).

- Typologie des véhicules : la compacité récompensée Les micro-citadines et citadines sont les grandes gagnantes du classement, avec des primes moyennes respectives de 523 €/an et 594 €/an .

Les SUV et berlines familiales, plus puissants et coûteux à réparer, dépassent fréquemment les 760 €/an. Une tendance qui confirme l’impact direct du type de véhicule sur le montant de la prime.

- Les modèles du mois : la Clio reste une référence La Renault Clio conserve son statut de modèle abordable à assurer (753 €/an), suivie de la Peugeot 2008 (814 €/an) et de la Toyota Yaris Cross (888 €/an), des modèles à la fois populaires et économiques.

Plus de chiffres sur le baromètre auto :

https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-auto/actualites/barometre-assurance-auto-octobre-2025

Baromètre de l'assurance habitation :

- Un marché globalement stable malgré des coûts de sinistres en hausse Le prix moyen d’une assurance habitation s’élève à 135 €/an pour un locataire d’appartement de 40 à 69 m² et 409 €/an pour un propriétaire de maison de plus de 110 m².

- Surface du logement : la taille reste le principal levier de tarification Chez les locataires, le montant de la prime augmente de manière proportionnelle à la surface : - Moins de 39 m² : 104,83 €/an

- Entre 40 et 69 m² : 135,11 €/an

- Plus de 70 m² : 172,32 €/an Pour les propriétaires, le même schéma se confirme : 301,33 €/an pour une maison de moins de 109 m² et 409,29 €/an au-delà.

- Localisation : des écarts marqués entre les grandes villes Le lieu de résidence reste un facteur clé. À Lyon, l’assurance habitation atteint en moyenne 141 €/an, contre 107 €/an à Nantes et 126 €/an à Montpellier.

- Portrait du mois : Marie, locataire en région PACA Marie, locataire d’un appartement de 80 m² à Aix-en-Provence, disposant d’un capital mobilier inférieur à 10 000 €, paie 184 €/an, un montant légèrement supérieur à la moyenne nationale, en raison du risque climatique accru dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Plus de chiffres sur le baromètre habitation :

https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-habitation/actualites/barometre-assurance-habitation-octobre-2025

Baromètre de la mutuelle santé :

- Des cotisations en légère hausse, tirées par l’augmentation des dépenses médicales Le coût moyen d’une mutuelle santé “intermédiaire” s’établit à 57,98 €/mois pour un salarié de moins de 35 ans, 226,37 €/mois pour un couple avec deux enfants âgés de 36 à 55 ans, et 234,54 €/mois pour un couple de retraités de plus de 66 ans.

- Âge et couverture : une montée progressive du coût avec l’âge L’évolution des primes est fortement corrélée à l’âge et au niveau de garanties : - 16–35 ans : de 35,94 € (économique) à 88,17 € (renforcée)

- 36–55 ans : de 53,39 € à 125,45 €

- 56–65 ans : de 70,04 € à 155,79 €

- +66 ans : de 89,32 € à 189,09 €

- Professions : des écarts toujours marqués entre statuts Le statut professionnel reste un facteur clé dans le montant des cotisations.

Les retraités paient en moyenne 120,51 €/mois , soit près de 50 % de plus que les salariés ( 81,39 €/mois ).

Les fonctionnaires et travailleurs indépendants (TNS) bénéficient de tarifs plus stables (70,46 € et 71,47 €/mois), tandis que les étudiants profitent logiquement des primes les plus faibles (51,34 €/mois).

- Localisation : des disparités régionales bien ancrées Les tarifs varient sensiblement selon les territoires : Nice affiche un coût moyen de 71,25 €/mois, contre 53,57 €/mois à Metz et 56,67 €/mois à Nantes.

Plus de chiffres sur le baromètre santé :

https://www.lecomparateurassurance.com/mutuelle-sante/actualites/barometre-mutuelle-sante-octobre-2025

Baromètre de l'assurance animaux :

- Des tarifs stables, mais des écarts marqués selon l’espèce et la couverture Le prix moyen d’une assurance animaux varie fortement selon le type de formule et l’animal assuré.

Pour un chien, la prime mensuelle atteint 12,52 € pour une formule “Économique”, 27,12 € pour une “Médium” et 44,45 € pour une “Premium”. Pour un chat, les tarifs restent plus abordables : 9,82 €, 20,26 € et 33,23 € respectivement.

- Les chiffres du mois : des tendances surprenantes Assurer un Labrador coûte en moyenne 31 €/mois , un tarif stable mais supérieur à la moyenne des chiens de petite taille.

Un lapin de 6 mois affiche une prime moyenne de 27 €/mois , preuve que l’assurance s’étend désormais aux nouveaux animaux de compagnie (NAC) .

Le chat assuré avec une formule “Médium” revient à environ 35 €/mois, légèrement au-dessus du tarif moyen national, en raison de la diversité des races et du coût croissant des soins préventifs.

- Portrait du mois : Luna, une chatte bien protégée Luna, chatte européenne d’un an, est assurée avec une formule Médium pour 19,87 €/mois. Ce profil illustre celui d’un grand nombre de propriétaires urbains, soucieux d’offrir à leur animal une couverture équilibrée - ni minimale, ni excessive.

Plus de chiffres sur le baromètre animaux :

https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-animaux/actualites/barometre-assurance-animaux-octobre-2025