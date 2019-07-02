24 | CommuniquÃ© de presse
BaromÃ¨tre des prix de l'assurance - Octobre 2025
Published on 17/10/2025 Ã 12:38
DÃ©couvrez chaque mois l'Ã©volution des tarifs d'assurance : Mutuelle santÃ©, assurance auto, habitation, animaux.
Chaque annÃ©e, plus de 2 millions d'internautes vont sur lecomparateurassurance.com pour trouver la couverture la plus adaptÃ©e Ã leurs besoins.
- Écart générationnel : les jeunes conducteurs toujours pénalisés
- Le prix moyen d’une assurance Tous Risques pour une citadine atteint 2 121 €/an pour un jeune conducteur, contre 594 €/an pour un conducteur expérimenté.
- Bonus, malus : le fossé se creuse entre profils
- Les conducteurs affichant un bonus 50 bénéficient de conditions particulièrement avantageuses : 296 €/an en formule Tiers et 594 €/an en Tous Risques.
- À l’inverse, les malussés voient leurs cotisations s’envoler jusqu’à 1 499 €/an (Tiers) et 2 478 €/an (Tous Risques).
- Typologie des véhicules : la compacité récompensée
- Les micro-citadines et citadines sont les grandes gagnantes du classement, avec des primes moyennes respectives de 523 €/an et 594 €/an.
- Les SUV et berlines familiales, plus puissants et coûteux à réparer, dépassent fréquemment les 760 €/an. Une tendance qui confirme l’impact direct du type de véhicule sur le montant de la prime.
- Les modèles du mois : la Clio reste une référence
- La Renault Clio conserve son statut de modèle abordable à assurer (753 €/an), suivie de la Peugeot 2008 (814 €/an) et de la Toyota Yaris Cross (888 €/an), des modèles à la fois populaires et économiques.
Plus de chiffres sur le baromètre auto :
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-auto/actualites/barometre-assurance-auto-octobre-2025
Baromètre de l'assurance habitation :
- Un marché globalement stable malgré des coûts de sinistres en hausse
- Le prix moyen d’une assurance habitation s’élève à 135 €/an pour un locataire d’appartement de 40 à 69 m² et 409 €/an pour un propriétaire de maison de plus de 110 m².
- Surface du logement : la taille reste le principal levier de tarification
- Chez les locataires, le montant de la prime augmente de manière proportionnelle à la surface :
- Moins de 39 m² : 104,83 €/an
- Entre 40 et 69 m² : 135,11 €/an
- Plus de 70 m² : 172,32 €/an
- Pour les propriétaires, le même schéma se confirme : 301,33 €/an pour une maison de moins de 109 m² et 409,29 €/an au-delà.
- Localisation : des écarts marqués entre les grandes villes
- Le lieu de résidence reste un facteur clé. À Lyon, l’assurance habitation atteint en moyenne 141 €/an, contre 107 €/an à Nantes et 126 €/an à Montpellier.
- Portrait du mois : Marie, locataire en région PACA
- Marie, locataire d’un appartement de 80 m² à Aix-en-Provence, disposant d’un capital mobilier inférieur à 10 000 €, paie 184 €/an, un montant légèrement supérieur à la moyenne nationale, en raison du risque climatique accru dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Plus de chiffres sur le baromètre habitation :
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-habitation/actualites/barometre-assurance-habitation-octobre-2025
Baromètre de la mutuelle santé :
- Des cotisations en légère hausse, tirées par l’augmentation des dépenses médicales
- Le coût moyen d’une mutuelle santé “intermédiaire” s’établit à 57,98 €/mois pour un salarié de moins de 35 ans, 226,37 €/mois pour un couple avec deux enfants âgés de 36 à 55 ans, et 234,54 €/mois pour un couple de retraités de plus de 66 ans.
- Âge et couverture : une montée progressive du coût avec l’âge
- L’évolution des primes est fortement corrélée à l’âge et au niveau de garanties :
- 16–35 ans : de 35,94 € (économique) à 88,17 € (renforcée)
- 36–55 ans : de 53,39 € à 125,45 €
- 56–65 ans : de 70,04 € à 155,79 €
- +66 ans : de 89,32 € à 189,09 €
- Professions : des écarts toujours marqués entre statuts
- Le statut professionnel reste un facteur clé dans le montant des cotisations.
- Les retraités paient en moyenne 120,51 €/mois, soit près de 50 % de plus que les salariés (81,39 €/mois).
- Les fonctionnaires et travailleurs indépendants (TNS) bénéficient de tarifs plus stables (70,46 € et 71,47 €/mois), tandis que les étudiants profitent logiquement des primes les plus faibles (51,34 €/mois).
- Localisation : des disparités régionales bien ancrées
- Les tarifs varient sensiblement selon les territoires : Nice affiche un coût moyen de 71,25 €/mois, contre 53,57 €/mois à Metz et 56,67 €/mois à Nantes.
Plus de chiffres sur le baromètre santé :
https://www.lecomparateurassurance.com/mutuelle-sante/actualites/barometre-mutuelle-sante-octobre-2025
Baromètre de l'assurance animaux :
- Des tarifs stables, mais des écarts marqués selon l’espèce et la couverture
- Le prix moyen d’une assurance animaux varie fortement selon le type de formule et l’animal assuré.
- Pour un chien, la prime mensuelle atteint 12,52 € pour une formule “Économique”, 27,12 € pour une “Médium” et 44,45 € pour une “Premium”. Pour un chat, les tarifs restent plus abordables : 9,82 €, 20,26 € et 33,23 € respectivement.
- Les chiffres du mois : des tendances surprenantes
- Assurer un Labrador coûte en moyenne 31 €/mois, un tarif stable mais supérieur à la moyenne des chiens de petite taille.
- Un lapin de 6 mois affiche une prime moyenne de 27 €/mois, preuve que l’assurance s’étend désormais aux nouveaux animaux de compagnie (NAC).
- Le chat assuré avec une formule “Médium” revient à environ 35 €/mois, légèrement au-dessus du tarif moyen national, en raison de la diversité des races et du coût croissant des soins préventifs.
- Portrait du mois : Luna, une chatte bien protégée
- Luna, chatte européenne d’un an, est assurée avec une formule Médium pour 19,87 €/mois. Ce profil illustre celui d’un grand nombre de propriétaires urbains, soucieux d’offrir à leur animal une couverture équilibrée - ni minimale, ni excessive.
Plus de chiffres sur le baromètre animaux :
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-animaux/actualites/barometre-assurance-animaux-octobre-2025
