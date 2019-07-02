 27477tt

Du lundi au vendredi de 8H Ã  19H au (33) (0)9 52 93 38 78

Menu
Envoyer votre communiquÃ©

24 | CommuniquÃ© de presse

Press release displayed 99 times

print
finance

BaromÃ¨tre des prix de l'assurance - Octobre 2025

Published on 17/10/2025 Ã  12:38

Le comparateur d'assurances en ligne lecomparateurassurance.com lance son baromÃ¨tre des prix de l'assurance.

DÃ©couvrez chaque mois l'Ã©volution des tarifs d'assurance : Mutuelle santÃ©, assurance auto, habitation, animaux.

Chaque annÃ©e, plus de 2 millions d'internautes vont sur lecomparateurassurance.com pour trouver la couverture la plus adaptÃ©e Ã  leurs besoins.

 

logo


Baromètre de l'assurance auto :

- Écart générationnel : les jeunes conducteurs toujours pénalisés 

  • Le prix moyen d’une assurance Tous Risques pour une citadine atteint 2 121 €/an pour un jeune conducteur, contre 594 €/an pour un conducteur expérimenté.  


- Bonus, malus : le fossé se creuse entre profils 

  • Les conducteurs affichant un bonus 50 bénéficient de conditions particulièrement avantageuses : 296 €/an en formule Tiers et 594 €/an en Tous Risques. 
  • À l’inverse, les malussés voient leurs cotisations s’envoler jusqu’à 1 499 €/an (Tiers) et 2 478 €/an (Tous Risques). 


- Typologie des véhicules : la compacité récompensée 

  • Les micro-citadines et citadines sont les grandes gagnantes du classement, avec des primes moyennes respectives de 523 €/an et 594 €/an
  • Les SUV et berlines familiales, plus puissants et coûteux à réparer, dépassent fréquemment les 760 €/an. Une tendance qui confirme l’impact direct du type de véhicule sur le montant de la prime. 


Les modèles du mois : la Clio reste une référence 

  • La Renault Clio conserve son statut de modèle abordable à assurer (753 €/an), suivie de la Peugeot 2008 (814 €/an) et de la Toyota Yaris Cross (888 €/an), des modèles à la fois populaires et économiques. 


Plus de chiffres sur le baromètre auto : 
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-auto/actualites/barometre-assurance-auto-octobre-2025

Baromètre de l'assurance habitation :

- Un marché globalement stable malgré des coûts de sinistres en hausse 

  • Le prix moyen d’une assurance habitation s’élève à 135 €/an pour un locataire d’appartement de 40 à 69 m² et 409 €/an pour un propriétaire de maison de plus de 110 m².  


Surface du logement : la taille reste le principal levier de tarification 

  • Chez les locataires, le montant de la prime augmente de manière proportionnelle à la surface : 

- Moins de 39 m² : 104,83 €/an 
- Entre 40 et 69 m² : 135,11 €/an 
- Plus de 70 m² : 172,32 €/an 

  • Pour les propriétaires, le même schéma se confirme : 301,33 €/an pour une maison de moins de 109 m² et 409,29 €/an au-delà. 


Localisation : des écarts marqués entre les grandes villes 

  • Le lieu de résidence reste un facteur clé. À Lyon, l’assurance habitation atteint en moyenne 141 €/an, contre 107 €/an à Nantes et 126 €/an à Montpellier


- Portrait du mois : Marie, locataire en région PACA 

  • Marie, locataire d’un appartement de 80 m² à Aix-en-Provence, disposant d’un capital mobilier inférieur à 10 000 €, paie 184 €/an, un montant légèrement supérieur à la moyenne nationale, en raison du risque climatique accru dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 


Plus de chiffres sur le baromètre habitation : 
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-habitation/actualites/barometre-assurance-habitation-octobre-2025

Baromètre de la mutuelle santé :

- Des cotisations en légère hausse, tirées par l’augmentation des dépenses médicales 

  • Le coût moyen d’une mutuelle santé “intermédiaire” s’établit à 57,98 €/mois pour un salarié de moins de 35 ans, 226,37 €/mois pour un couple avec deux enfants âgés de 36 à 55 ans, et 234,54 €/mois pour un couple de retraités de plus de 66 ans. 


Âge et couverture : une montée progressive du coût avec l’âge 

  • L’évolution des primes est fortement corrélée à l’âge et au niveau de garanties : 

- 16–35 ans : de 35,94 € (économique) à 88,17 € (renforcée) 
- 36–55 ans : de 53,39 € à 125,45 € 
- 56–65 ans : de 70,04 € à 155,79 € 
- +66 ans : de 89,32 € à 189,09 € 


Professions : des écarts toujours marqués entre statuts 

  • Le statut professionnel reste un facteur clé dans le montant des cotisations. 
  • Les retraités paient en moyenne 120,51 €/mois, soit près de 50 % de plus que les salariés (81,39 €/mois). 
  • Les fonctionnaires et travailleurs indépendants (TNS) bénéficient de tarifs plus stables (70,46 € et 71,47 €/mois), tandis que les étudiants profitent logiquement des primes les plus faibles (51,34 €/mois).  


Localisation : des disparités régionales bien ancrées 

  • Les tarifs varient sensiblement selon les territoires : Nice affiche un coût moyen de 71,25 €/mois, contre 53,57 €/mois à Metz et 56,67 €/mois à Nantes.


Plus de chiffres sur le baromètre santé :
https://www.lecomparateurassurance.com/mutuelle-sante/actualites/barometre-mutuelle-sante-octobre-2025

Baromètre de l'assurance animaux :

- Des tarifs stables, mais des écarts marqués selon l’espèce et la couverture 

  • Le prix moyen d’une assurance animaux varie fortement selon le type de formule et l’animal assuré. 
  • Pour un chien, la prime mensuelle atteint 12,52 € pour une formule “Économique”, 27,12 € pour une “Médium” et 44,45 € pour une “Premium”. Pour un  chat, les tarifs restent plus abordables : 9,82 €, 20,26 € et  33,23 € respectivement. 


Les chiffres du mois : des tendances surprenantes 

  • Assurer un Labrador coûte en moyenne 31 €/mois, un tarif stable mais supérieur à la moyenne des chiens de petite taille. 
  • Un lapin de 6 mois affiche une prime moyenne de 27 €/mois, preuve que l’assurance s’étend désormais aux nouveaux animaux de compagnie (NAC)
  • Le chat assuré avec une formule “Médium” revient à environ 35 €/mois, légèrement au-dessus du tarif moyen national, en raison de la diversité des races et du coût croissant des soins préventifs. 


Portrait du mois : Luna, une chatte bien protégée 

  • Luna, chatte européenne d’un an, est assurée avec une formule Médium pour 19,87 €/mois. Ce profil illustre celui d’un grand nombre de propriétaires urbains, soucieux d’offrir à leur animal une couverture équilibrée - ni minimale, ni excessive. 


Plus de chiffres sur le baromètre animaux :
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-animaux/actualites/barometre-assurance-animaux-octobre-2025

Pour accéder aux infographies, cliquez ici

A propos de lecomparateurassurance.com

Créé en 2011, lecomparateurassurance.com est une référence incontournable dans le domaine de la comparaison d'assurances en ligne. Chaque année, plus de 2 millions d'internautes comparent pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins (prix, garanties, rapport qualité-prix).

Avec pus de 120 assureurs partenaires, lecomparateurassurance.com présente le panel le plus large du web, permettant une comparaison objective et impartiale.

Plus d'information : https://www.lecomparateurassurance.com

 

CommuniquÃ© publiÃ© par DEGOR STEPHANE
Published on 17/10/2025 Ã  12:38 sur 24presse.com
DEGOR STEPHANE
LE COMPARATEUR ASSURANCE

www.lecomparateurassurance.com
Contacter

Press release copyrights free 24presse.com

Send email to
DEGOR STEPHANE

Company : LE COMPARATEUR ASSURANCE

Press contact

DEGOR STEPHANE
LE COMPARATEUR ASSURANCE

Contacter

Website
www.lecomparateurassurance.com

Diffuser
un communiquÃ©
de presseLancer une diffusion

Derniers communiquÃ©s de presse de la catÃ©gorie "finance"