tech



Des outils concrets pour renforcer les défenses des entreprises



"Conçu pour être SÉCURE" entend jouer un rôle actif dans la protection des entreprises face aux menaces numériques. Fort de son expertise et de son engagement, René-Sylvain Bédard y présente des outils concrets et des stratégies avancées destinées à renforcer les défenses des entreprises et à transformer leurs pratiques en matière de cybersécurité.





Un lancement avec une mission solidaire



En plus de sensibiliser et d’équiper les entreprises pour faire face aux défis de cybersécurité, l’événement vise à soutenir la communauté montréalaise. En effet, une partie des fonds amassés lors de la soirée sera reversée à "Centraide Montréal", pour contribuer à leurs initiatives essentielles dans la région. René-Sylvain Bédard tient ainsi à lier sa mission de protection numérique avec celle de renforcement social.





Détails de l'événement



Date : 4 décembre 2024

Heure : 17h - 19h

Lieu : Espace MILA, 400 McGill, Montréal





Un rendez-vous pour les acteurs de la cybersécurité

Cet événement rassemblera des experts, des dirigeants d’entreprise, des décideurs et des passionnés de cybersécurité. Outre la présentation du livre, les invités auront l’opportunité d’interagir avec René-Sylvain Bédard et d’approfondir leurs connaissances grâce à un réseautage de qualité.

À propos de l'auteur

René-Sylvain Bédard est un conférencier et consultant internationalement reconnu dans le domaine de la cybersécurité. Il s’engage à travers "Conçu pour être SÉCURE" à fournir aux entreprises les outils pour éradiquer la cybercriminalité et pour transformer leur approche de la sécurité numérique, contribuant à un monde numérique plus sûr pour tous.



Pour plus d’informations, ou pour confirmer votre présence à l’événement, veuillez cliquez sur le lien :

https://concupouretresecure.lpages.co



https://www.rsbedard.com



Livre sur Amazon : Conçu pour être sécure