"Cette évolution majeure de notre plateforme répond à un besoin croissant de nos utilisateurs : transformer rapidement leurs données d'enquêtes en insights actionnables", déclare Roman Stec, CEO de Drag'n Survey. "Nous rapprochons ainsi l'analyse d'enquêtes des standards de la Business Intelligence, tout en conservant la simplicité d'utilisation qui fait notre ADN."



Avec cette mise à jour majeure, Drag'n Survey permet désormais aux utilisateurs de personnaliser leurs rapports en y intégrant des éléments sur-mesure pour des analyses encore plus précises et impactantes.





Les nouvelles fonctionnalités en détail :

KPIs personnalisés : Ajoutez vos indicateurs clés de performance directement dans vos rapports pour un suivi précis des données stratégiques.

Croisement de données : Exploitez la puissance des relations entre vos variables pour identifier des tendances et insights cachés.

Analyses radars : Visualisez les données sous forme de graphiques radars pour une interprétation claire et efficace des résultats multidimensionnels.

Zones de texte enrichies : Ajoutez des commentaires, des explications ou des recommandations directement au sein des rapports.

Outils avancés de mise en forme : Personnalisez l’apparence de vos rapports pour qu’ils correspondent à votre charte graphique et transmettent vos résultats avec style et professionnalisme.



Un pas de plus vers des solutions décisionnelles



Avec cette nouvelle version, Drag'n Survey ne se contente plus d'être un simple outil de collecte et d’analyse, mais devient un véritable allié stratégique pour la prise de décision.



Ces nouvelles fonctionnalités permettent aux entreprises, organisations et administrations d’aller bien au-delà des analyses classiques en s’appropriant pleinement leurs données.

À propos de Drag'n Survey



Drag'n Survey est une solution SaaS française qui permet de concevoir, diffuser et analyser des enquêtes en ligne facilement et efficacement. Leader sur le marché français, la plateforme compte aujourd'hui plus de 400 000 utilisateurs actifs. Avec une interface intuitive et des fonctionnalités puissantes, Drag'n Survey accompagne des milliers d'organisations dans leurs projets d'écoute, de satisfaction et d'études de marché.



En démocratisant l'accès à des outils d'analyse avancés, Drag'n Survey réaffirme sa mission : permettre à chaque organisation de transformer ses données d'enquêtes en décisions éclairées.



Pour en savoir plus sur cette mise à jour ou découvrir Drag'n Survey, rendez-vous sur notre site : www.dragnsurvey.com.

Votre voix, vos données, vos décisions. Avec Drag'n Survey, donnez un nouveau souffle à vos analyses.