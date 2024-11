sante





Un collagène marin français et efficace, best-seller de la marque

Produit phare de Valebio, ce collagène marin, issu de poissons sauvages et certifié pêche durable, s’impose comme un incontournable dans l’univers de la beauté.



La marque propose trois complexes différents à base de cet actif, avec une traçabilité exemplaire et une efficacité prouvée par étude clinique. Disponible sous forme de poudre à boire, délicatement aromatisée à la pêche, poire ou citron-menthe, ce complément s’adapte à divers besoins.



Anti-âge grâce à l’élastine pour un effet lissant, Articulaire lorsqu’associé à l’ortie, ou Absolu et neutre pour ceux qui souhaiteraient le consommer avec toutes sortes de boissons. Formulé à partir de peptides de collagène hydrolysé, ce complément garantit une assimilation optimale grâce à son faible poids moléculaire.





Recommandé pour la peau, les cheveux et les ongles



Ce collagène aux résultats prouvés cliniquement s’intègre aisément dans un café, un jus ou même une pâtisserie. Avec une croissance fulgurante, Valebio se prépare à conquérir de nouveaux horizons.





Une gamme de la nutricosmétique aux vitamines essentielles



Avec un catalogue de produits allant de la nutricosmétique aux vitamines essentielles, en passant par une gamme ciblant les symptômes de la ménopause, Valebio source les meilleurs ingrédients afin de développer ses compléments alimentaires clean, efficaces et éco-responsables. Des cures au service de la beauté et du bien-être.





Parce que Valebio est une marque engagée et solidaire, elle propose une opération en contrepied au Black Friday ce vendredi 29 novembre. Elle reversera 100 % de son chiffre d’affaires de cette journée à quatre associations. Les quatre associations sélectionnées sont Clean My Calanques, l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages, la Fondation des Femmes et Mécénat Chirurgie Cardiaque.



Chaque client du site pourra choisir au moment de son paiement sur le site de reverser le montant de sa commande au projet de son choix.

À propos de Valebio

Velebio est le fruit d'une aventure humaine, engagée et convaincue

L'aventure commence en Amérique du Sud, où les trois fondateurs découvrent les bienfaits de la spiruline. Inspirés par ses vertus, ces amis d'enfance décident de créer leur entreprise, mettant la nutrition au service de la santé, de la beauté et du bien-être. Leur démarche débute avec une gamme de super-aliments avant de s'étendre à divers compléments alimentaires, développant ainsi une offre variée et innovante.

À la recherche des meilleurs actifs naturels

Face à une demande croissante, les fondateurs s’engagent à sélectionner les ingrédients naturels les plus qualitatifs à travers le monde. Leur quête les mène à des trésors uniques : spiruline d’Inde, graines de chia du Paraguay, baies de goji du Tibet ou encore matcha du Japon. Grâce à ces découvertes, ils enrichissent leur gamme avec 30 compléments alimentaires couvrant des besoins variés : beauté et anti-âge, soins capillaires, santé digestive, énergie, ou encore gestion du stress. Une offre complète, accessible à tous les budgets.

Fondée en 2016, la jeune marque marseillaise a bien grandi. Avec un positionnement résolument ancré autour de la médecine préventive et une essence puisée dans les produits naturels aux vertus miraculeuses, Valebio apaise les quotidiens et les maux sans aucune contre-indication. L’ensemble de son offre est disponible en pharmacie et sur son site internet.