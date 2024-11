tech

L'arrivée de Charles de Forges, polytechnicien (X95), dirigeant expérimenté avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie B2B, marque une phase d’accélération pour l'Institut IA. Ses compétences acquises dans des secteurs aussi variés que le verre, l'automobile, l'aérospatiale et la robotique, combinées avec sa dynamique entrepreneuriale et ses connaissances scientifiques seront des atouts majeurs pour mener à bien cette nouvelle phase de développement.

"Nous avons le plaisir d'accueillir Charles en tant que Directeur Général de l'Institut IA. Sa vision stratégique combinée à son efficacité opérationnelle constitue un atout majeur pour notre entreprise à l'heure où nous renforçons nos ambitions", a déclaré Augustin Huret, Fondateur et Président de l'Institut IA.

L'Institut IA, expert en solutions d'IA souveraines métiers open-source, s'engage à rendre ses clients autonomes en quelques mois. L'institut propose un accompagnement de bout en bout au sein des processus métiers, depuis la formation des collaborateurs jusqu’au déploiement de solutions qui s’appuient sur des librairies d’IA générative et de LLM souverains open source ou développées en interne. Ces solutions permettent aux clients de bénéficier des toutes dernières innovations, dans leur environnement, sans accès externe, sans investissement IT ou hardware. La prise en main de ces solutions est particulièrement simple et intuitive, ce qui assure une rapide montée en compétence.

L’Institut IA a vu son chiffre d’affaires doubler tous les ans depuis trois ans, et autofinance cette croissance très rapide. "Je suis ravi de rejoindre l’Institut IA à ce moment crucial de son histoire", a déclaré Charles de Forges. "J’étais encore récemment Directeur Général d’une société de robotique et d’automatisme, et nous avions présenté à nos clients des robots à trajectoires intelligentes mis au point avec l’Institut IA. J’ai été impressionné par le professionnalisme et la qualité des travaux de l’Institut IA ; leur ambition de simplifier l'accès à l'IA en France et de contribuer à la création de champions nationaux est un défi passionnant que je suis impatient de relever aux côtés d’Augustin et de son équipe".

"Nous avons développé cette offre car elle permet de mettre l'IA à la portée de tous en déployant une approche opérationnelle. Cette offre n’existait pas sur le marché et elle répond à un vrai besoin. Elle aboutit à une réelle transformation des pratiques métiers : c’est une expérience IA métier globale que nous offrons à nos clients", souligne Augustin Huret.

À propos de l'Institut Français d'Intelligence Artificielle



L'Institut Français d'Intelligence Artificielle est un acteur clé du déploiement de l'IA en France. Fondé en 2018, l’Institut IA propose des solutions d'IA métiers souveraines et sécurisées, très opérationnelles, destinées à rendre les équipes autonomes en quelques mois. Ses agences sont présentes dans les régions pour apporter ces expertises au plus près des clients et des utilisateurs : Paris, Lyon, Aix-Marseille, Pays de Loire, Toulouse-Bordeaux.



Plus d'informations : https://www.institut-ia.com