Lâ€™agence Les Causantes accompagne lâ€™association Princesse Margot pour sa campagne nationale dâ€™affichage 2025
Published on 06/08/2025 Ã 13:47
Son ambition ? Ramener de la vie au cÅ“ur des hÃ´pitaux, et de lâ€™espoir au sein des familles, pour faire bloc contre la maladie et offrir le meilleur cadre possible pour la combattre.
Princesse Margot est une association fondée par Muriel Hattab en 2012, à la suite du décès de sa fille Margot, et qui lutte contre le cancer pédiatrique depuis ce drame. À travers de très nombreux programmes, l’association et ses incroyables bénévoles agissent quotidiennement auprès des enfants malades, de leurs familles et des hôpitaux pour les aider à surmonter cette terrible épreuve.
Animations variées dans les hôpitaux, Lundi des mamans, programme Perles du Cœur, rénovation de chambres médicales, sac de première nécessité pour un séjour à l’hôpital (Confort Bag), t-shirt facilitant les soins médicaux (Prati’Got), financement de la recherche, programme gustatif à l’hôpital (Repas Toqués), maison d’accueil pour les familles (Marg’Home)… L’engagement de l’association n’a aucune limite et son combat a lieu chaque jour sur tous les fronts.
En 2025, et pour la 3e fois consécutive, Princesse Margot fait appel à l’agence Les Causantes pour réaliser sa campagne nationale d’affichage annuelle. Après deux éditions marquées par la présence de Kev Adams, parrain historique de l’association, le mot d’ordre est cette fois-ci de casser les codes, d’apporter quelque chose de nouveau, de percutant.
L’agence a donc réuni ses forces créatives pour proposer une campagne qui fasse autant écho à l’horrible réalité du cancer pédiatrique qu’au courage immense des enfants qui l’affrontent. Les "petits héros", comme aime les appeler Muriel Hattab. Une affiche interpellante, aux couleurs de l’association, et qui bouscule pour marquer durablement les esprits.
En plus de ses objectifs de notoriété et d’appel aux dons, cette affiche communique sur le tout premier spectacle caritatif "Rire pour rêver", organisé par l’association le 29 septembre 2025 au Casino de Paris. Présenté par Philippe Lacheau, ce spectacle d’humour réunissant huit autres artistes est une invitation à rire contre la maladie, pour porter l’espoir toujours plus haut et lever des fonds au profit des programmes de l’association via la vente de billets.
Cette campagne est à retrouver dans toute la France pour une période de 2 semaines à compter du mercredi 6 août 2025. Comme chaque année, elle est gracieusement diffusée par JCDecaux dans les abribus du groupe.
