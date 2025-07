sante





Reconnaître une personne en détresse avant même son immersion définitive

Grâce à l’intelligence artificielle, Poséidon peut désormais reconnaître une personne en détresse avant même son immersion définitive sous la surface de l’eau.



Ce nouveau développement repose sur un apprentissage profond réalisé à l’aide des données collectées à la suite de plus d’une cinquantaine de détections de noyades.



DEMONSTRATION SUR DEMANDE A LA PISCINE D'ISSY-LES-MOULINEAUX



Contacter Thierry Bœglin

+33 683 877 314

tboeglin@poseidon-tech.com



Utilisé dans plus de 300 bassins

Actuellement utilisé dans plus de 300 bassins (notamment en France, en Belgique et en Suisse), Poséidon a été conçu pour détecter les noyades en piscines publiques.



Des caméras suivent en permanence les trajectoires des baigneurs et le système alerte le personnel de surveillance après la détection d’une personne en difficulté.



IA qui renforce l’œil humain

cette IA qui renforce l’œil humain et qui permet de gagner de précieuses secondes, devrait à terme pouvoir partiellement répondre à la pénurie de personnel de surveillance.





Une réponse à la pénurie de personnel de surveillance

Le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative considère la tension liée à l’emploi des maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) comme étant un sujet majeur de sécurité publique.



La baisse du nombre de professionnels en exercice détenteurs du titre de MNS est un sujet qui a été pris en compte dans le cadre du plan d’« aisance aquatique et de lutte contre les noyades » mené par le ministère depuis de nombreuses années déjà.





100 décès par noyade en un mois

Les épisodes caniculaires de cet été ont déjà provoqué plus de 100 décès par noyade en un mois. Malgré la présence de maîtres-nageurs, de nombreux drames ont touché les piscines municipales, notamment à Argences, Auxerre, Marmande, Palaiseau, Rouen, Sézanne, ...



A partir de 1000 € par mois

La licence logicielle est proposée à partir de 1000 € par mois pour un bassin de 25 m.

25 juillet : Journée mondiale de prévention de la noyade



Journée mondiale de prévention de la noyade



Instaurée par les Nations Unies, la Journée mondiale de prévention de la noyade a lieu chaque année le 25 juillet.

Cet événement mondial de sensibilisation est l'occasion de mettre en lumière les conséquences tragiques et profondes de la noyade et de proposer des solutions pour la prévenir.

A propos de Poseidon

Poséidon a été introduit sur le marché en 1999 comme le 1er système de détection des noyades par vision par ordinateur. Depuis nous avons installé des dispositifs dans le monde entier et acquis la réputation d’être le meilleur système de détection des noyades au monde.

Afin de répondre aux besoins des clients, Poséidon a consulté des professionnels de la gestion du risque, des professionnels de la surveillance, et des experts de l’industrie. Avec plus de 25 millions d’ Euros investis dans la Recherche & Développement, notre équipe d’ingénieurs (incluant des laboratoires de recherche européens de renommée), a développé une technologie unique et brevetée.

En tant que leader mondial, Poséidon continue d’investir 15% à 20% de son chiffre d’affaires chaque année dans la Recherche & Développement. Grâce à notre position de leader et à notre profonde compréhension du secteur de la piscine publique, nous faisons en sorte de faire de Poséidon la référence en terme de qualité, de performance, de sécurité et de fiabilité.



https://poseidon-tech.com/fr-BE

