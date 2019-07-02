24 | CommuniquÃ© de presse
Vaincre la Polyarthrite RhumatoÃ¯de en un an : une mÃ©thode de guÃ©rison inÃ©dite
Un livre qui s'adresse aux 300 000 personnes, majoritairement des femmes (70%), touchées par la polyarthrite rhumatoïde (PR)
Après avoir été lui-même dévasté par cette maladie auto-immune, Bruno Gayraud, coach sportif et passionné de naturopathie, révèle la méthode naturelle qui l'a mené à la guérison. Hyperactif privé pratiquement de l'usage de ses membres, il refuse alors la fatalité et en s'appuyant sur l'épigénétique, il a élaboré une stratégie holistique basée sur 5 piliers : nutrition, activité physique, gestion du stress/émotions, relations sociales et bonheur.
Grâce à son expertise en micronutrition et en entraînement, complétée par des recherches auprès de médecins fonctionnels américains, il a réussi à mettre sa PR en rémission en un an. Il a pu alors arrêter tout traitement médical, lui qui était alors assommé part des antidouleurs, morphine, corticoïdes, antiacides, anticoagulants et immunosuppresseurs.
Ce guide est une aide précieuse. Il permet de comprendre les traitements, de lutter contre leurs effets secondaires, de choisir une complémentation adaptée et de pratiquer des activités physiques sur mesure. Il guide le lecteur vers la rémission et l'arrêt progressif des médicaments grâce à des tableaux récapitulatifs sur 15 mois et des fiches pratiques claires.
Vaincre la Polyarthrite Rhumatoïde en un an seulement - Les solutions dont on ne vous a jamais parlé
Auteur : Bruno GAYRAUD, Coach Sportif & Naturopathe
Prix : 29,90 €
Format : Broché 15x21cm
ISBN : 9798268822984
Disponible : autoédition sur Amazon.fr
Lien : https://urls.fr/-C-gWo
Version anglaise : https://urls.fr/BJZ3vD
Bibliographie de l’auteur : "Heureux quand même" - Tome 1 et 2
