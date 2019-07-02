entreprises



Ingénieur en électronique diplômé de Polytech Montpellier, Serge Alin bénéficie de plus de 30 ans d’expérience dans la gestion de programmes d’ingénierie et le développement de produits semi-conducteurs. Il a évolué au service d’acteurs majeurs du secteur comme AMD, Freescale Semiconductor et Motorola, pilotant des projets couvrant l’architecture, la conception électronique et logicielle, la vérification, la validation silicium, ainsi que la conception ASIC et SoC.

Son expertise technique et sa vision stratégique répondent aux enjeux majeurs des clients du secteur des semiconducteurs, notamment sur des sujets comme le high-speed I/O, le low-power design et la personnalisation ASIC.

Serge Alin travaillera en étroite collaboration avec Tony Andrews, North America Regional Director, avec pour mission de renforcer l'implantation du groupe en Amérique du Nord et soutenir ses clients sur des projets techniques exigeants et innovants.



"Le parcours de Serge parle de lui-même. Il connaît en profondeur les enjeux du marché nord-américain des semi-conducteurs et les réalités techniques du terrain. Son arrivée aux côtés de Tony Andrews vient enrichir notre présence locale et renforcer notre capacité d’accompagnement sur les projets ASIC et SoC complexes." - Radomir Jovanovic, CEO d’ADVANS Group





Expertise dans les semi-conducteurs



Implanté aux États-Unis depuis 2015, ADVANS Group s’appuie sur 25 ans d’expérience dans le développement de circuits intégrés complexes (ASIC et SoC). Par l’intermédiaire de sa société ELSYS Design, le groupe intervient sur l’ensemble du cycle de développement, de l’architecture à la validation silicium, en s’appuyant sur les architectures Arm, RISC-V, x86 et MIPS, ainsi que sur les technologies silicium les plus avancées.



Cette expertise est mise au service des principaux acteurs internationaux du secteur, avec un haut niveau d’exigence en matière de performance, de consommation, de time-to-market et de confidentialité (certifications ISO 9001, 14001, 27001).

A propos d’ADVANS Group

Fondé en 2000, ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialisé dans l’ingénierie des systèmes complexes et innovants. Il rassemble trois sociétés principales et leurs filiales internationales, aux expertises complémentaires :

ELSYS Design, dédiée aux systèmes électroniques embarqués

AVISTO, experte en développement logiciel sur mesure

MECAGINE, spécialisée en ingénierie mécanique de pointe

Présent sur 16 sites en Europe et aux États-Unis, ADVANS Group propose des solutions entièrement personnalisées pour accélérer les projets de R&D de ses clients grâce à une expertise multidisciplinaire et des modèles flexibles.



La mission d’ADVANS Group est de relever les défis techniques et technologiques grâce à la passion de ses ingénieurs et à leur engagement envers l’excellence et l’innovation.

Where passion leads to excellence

advans-group.com

