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Refonte de son territoire d’expression



Lyon, 24 avril 2026 - Présent dans plus de 80 pays, ISISPHARMA ouvre un nouveau chapitre de son histoire de marque. Pour accompagner cette transformation, le laboratoire a confié à We Made Ya un travail global de refonte de son territoire d’expression, de la stratégie à l’incarnation créative, avec l’ambition de renforcer la cohérence, la lisibilité et la singularité de la marque à l’échelle internationale.





Une marque recentrée sur sa singularité



Au cœur de cette collaboration : la volonté d’affirmer plus clairement ce qui fait la spécificité d’ISISPHARMA dans l’univers dermo-cosmétique. Un positionnement qui conjugue expertise dermatologique, précision du ciblage et attention portée au vécu des patients, désormais porté par une plateforme de marque repensée autour d’une promesse forte : « La dermatologie qui cible juste.





Une plateforme pensée comme un socle d'expression

We Made Ya a accompagné ISISPHARMA dans la redéfinition de ses fondamentaux de marque (manifeste, vision, mission, valeurs, territoire d’expression) avant d’en orchestrer la traduction sur l’ensemble de ses prises de parole. L’enjeu : faire émerger une marque à la fois plus statutaire, plus contemporaine et plus sensible, capable de parler avec justesse aussi bien aux professionnels de santé qu’au grand public.



Cette nouvelle impulsion s’est traduite par un important travail de structuration de l’expression de marque, de clarification du discours produit et de déploiement créatif, afin d’installer une cohérence forte entre le fond et la forme, entre la science et l’émotion, entre la marque et ses usages.





Un film de marque pour incarner la transformation



La collaboration a également donné naissance à un ensemble de contenus de marque, dont un film de marque et son making-of, venant incarner cette nouvelle posture et donner à voir une dermatologie plus humaine, plus précise et plus engagée.

Avec ce chantier, We Made Ya signe pour ISISPHARMA bien plus qu’une refonte : un système de marque global, conçu pour installer durablement une parole plus forte, plus reconnaissable et plus alignée avec l’ambition du laboratoire.

« Notre ambition était de révéler ce qui fait la singularité profonde d’ISISPHARMA : une expertise dermatologique pointue, mais toujours mise au service d’une compréhension juste et sensible des besoins. Nous avons pensé cette transformation comme un tout, stratégique, visuel, narratif et sonore. » - Sylvain Thizy, Co-fondateur - We Made Ya







« Cette collaboration nous permet d’exprimer plus clairement notre positionnement et de faire rayonner la marque avec plus de cohérence et d’impact, sur l’ensemble de nos marchés. » Clémence Dangé - Global go to market director - ISISPHARMA

A propos d’ISISPHARMA



ISISPHARMA est un laboratoire dermatologique français présent dans plus de 80 pays. Créé en 2007, l'entreprise a cloturé l'année 2025 avec un chiffre d'affaire de 25M €. La marque développe des solutions dermatologiques innovantes et ciblées, pensées pour répondre avec précision à des problématiques de peau spécifiques.

Site : www.isispharma.fr



À propos de We Made Ya

We Made Ya est une agence créative et de production qui accompagne les marques dans la définition de leur stratégie, la création de leurs territoires d’expression et le déploiement de leurs contenus sur l’ensemble des points de contact.

Site : www.wemadeya.fr

Contacts presse



We Made Ya

Sylvain Thizy

sthizy@wemadeya.fr

06 59 30 21 83

ISISPHARMA

Clémence Dangé

cdange@isispharma.com

06 47 81 49 95