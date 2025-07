jeunesse





Modèle Pebble 360 Pro²

Technologie innovante SlideTech® | Position complètement allongée | Harnais facile à installer | Protection G-CELL contre les chocs latéraux | Rotation à une main FlexiSpin



Ce que dit la loi : Jusqu’à 10 ans ou taille adaptée, un enfant doit impérativement être installé dans un dispositif de retenue adapté à son âge, sa taille et sa morphologie.(2)

Les 3 grandes étapes du siège auto :

- Nouveau-né (0 à 12/15 mois env.)

Le cosi, seul siège parfaitement adapté à la morphologie du nouveau-né, exclusivement en position dos à la route. Exemple : Pebble 360 Pro²

- Petit (1 à 4/5 ans env.)

Siège auto avec harnais, dos à la route recommandé le plus longtemps possible. Exemple : Mica 360 Pro

- Grand (4 à 10/12 ans env.)

Réhausseur avec dossier, obligatoire tant que l’enfant n’a pas 10 ans ou la morphologie adaptée. Exemple : Rodifix R i-Size



Dos à la route : 5x plus sûr (3)



• Obligatoire jusqu’à 15 mois

• Recommandé le plus longtemps possible (idéalement jusqu’à 4 ans)

• Réduit fortement les risques en cas de choc frontal





Modèle Pebble 360 Pro²

La gamme Maxi-Cosi







Illustration avec les 4 produits MAXI-COSI récompensés lors des résultats ADAC 2024.



Photo de la technologie innovante coulissante SlideTech® sur le MICA 360 PRO.

Les bons gestes à adopter pour bien attacher

Le harnais doit être bien serré : ne pas pouvoir pincer la sangle ni passer plus de deux doigts entre l'épaule et le harnais pour une bonne installation.

Le harnais ou la ceinture ne doivent pas être vrillés.

Réglage de la têtière (appui-tête) : la tête doit être bien centrée dans l’appui-tête. Si la têtière est couplée au harnais : elle se règle automatiquement avec. Sinon, il doit y avoir environ 2 doigts d’écart entre la têtière et l’épaule.





"Alors que des millions de familles s’apprêtent à prendre la route pour les vacances, Sécurange, référence en matière de sécurité auto enfant, et Maxi-Cosi, marque engagée pour la protection des plus petits, unissent leurs voix pour rappeler un chiffre alarmant : 2 enfants sur 3 sont encore mal attachés en voiture (1)", précise Clemence Hourlier, chargée de communication chez Maxi-Cosi

.

À propos de Maxi-cosi

Dorel Juvenile, faisant partie de Dorel Industries, Inc. (TSX:DII.B, DII.A) est une société de produits de puériculture de renommée internationale. Les célèbres produits de la marque Dorel Juvenile incluent les marques mondiales de puériculture Maxi-Cosi, Quinny et Tiny Love, complétées par des marques régionales comme Safety 1st, Cosco, Bébé Confort et Infanti. Dorel Industries Inc. réalise un chiffre d’affaires annuel de 2,6 Md$ et dispose d’environ 9 200 employés dans vingt-cinq pays à travers le monde.



A propos de Sécurange

Créé en 2013 par une jeune maman, Marilyne Kairo, Sécurange est un site indépendant de référence sur la sécurité auto des enfants. Il propose des contenus fiables et vulgarisés issus de tests européens (ADAC, TCS…), ainsi qu’une sélection rigoureuse des meilleurs sièges auto, basée sur des critères objectifs (sécurité, confort, installation).

Sans lien commercial avec les marques, Sécurange s’appuie sur l’association VDR (Voyager Dos à la Route), qui mène des actions de sensibilisation et de formation auprès du grand public et des professionnels de la petite enfance.



