Sortie du livre « La chaussette bleue qui voulait devenir blanche » le 21 mars en librairie

Nébine Dominguez, auteure engagée pour plus d’inclusion dans l’édition, propose des histoires pour tous les enfants, avec tous les enfants et évoque une nouvelle fois le handicap dans son dernier livre. "La lecture est un outil formidable pour lutter contre l’ignorance, l’intolérance et les préjugés", souligne-t-elle. Ses livres, accessibles dès le plus jeune âge, sont des sources d’apprentissages pour expliquer les valeurs telles que la solidarité et la bienveillance.



Son nouvel album évoque la trisomie 21 et dévoile une aventure à laquelle n’importe quel enfant pourrait s’identifier : "Chaussette disparue !" titre le journal Sock’s News. Mais cela n’intéresse pas Ori, une petite chaussette bleue, qui n’en peut plus d’être délaissée par Julien. Ce matin encore, il est parti à l’école avec ses chaussettes blanches ! Pour attirer son attention, elle décide de changer de couleur en bravant la redoutable machine à laver, malgré les protestations de sa jumelle Gami, qui n'ose même pas mentionner son nom tellement elle en a peur. Clins d’œil à Harry Potter et Indiana Jones sont semés ici et là. Au cours de son aventure, Ori découvre le mystère caché derrière les disparitions de chaussettes. Le lendemain, Julien ouvre son tiroir. Choisira-t-il enfin de porter Ori et Gami, ses chaussettes désormais dépareillées comme celles de son ami Paul, son copain porteur de ce petit chromosome en plus ?



Ce nouvel album jeunesse participe pleinement à l’éducation des enfants de part ses thèmes abordés et ses références. Il est un précieux outil afin d’encourager les plus jeunes à intégrer leurs camarades et permet également d’aider les enfants porteurs de trisomie 21 à se sentir représentés.



Le 21 mars, une journée internationale symbolique



La journée mondiale de la trisomie 21 est célébrée chaque année le 21 mars. La journée du Syndrome de Down vise à informer le grand public. Elle permet de promouvoir l'inclusion des personnes atteintes de cette condition et à célébrer leur contribution dans la société au travers d’un signe de solidarité simple et accessible par tous : porter des chaussettes dépareillées !



C’est dans ce contexte de sensibilisation et d’éducation que Paja Éditions offre 100 livres. Pour cela, la maison d’édition met en place un concours photo à destination des écoles. Le principe : En échange d’une photo originale des pieds des élèves/enfants portant des chaussettes dépareillées et de l’engagement d’avoir évoqué le thème du handicap et de la trisomie 21 en classe, un exemplaire de l’ouvrage leur sera envoyé gracieusement.



Comment participer ? Le professionnel de la petite enfance doit envoyer une photo via Instagram ou le lien de contact de paja-editions.fr complété du formulaire de réponse entre le 21 et le 31 mars 2025. Les 100 premiers recevront un exemplaire du nouveau livre afin de le découvrir en classe.



La chaussette bleue qui voulait devenir blanche, un nouvel album jeunesse qui vient enrichir la collection Paja Éditions.



La chausette bleue qui voulait devenir blanche - Le mystère de la machine à laver

Nébine Dominguez, illustré par Lena Sandö

PAJA Editions | ISBN : 9782916059471

Portrait de l' auteure Nébine Dominguez :



Aujourd’hui, ce sont plus d’une dizaine de livres qui composent la collection Paja Editions. En 2011, Nébine Dominguez, sa créatrice, est partie d’un constat que le handicap n’était pas assez représenté dans les livres destinés aux 3/6 ans, sauf, s’il s’agissait d’un livre dont c’était le thème principal.



Elle met en lumière des histoires généralistes à destination des plus jeunes dans lesquelles sont introduits discrètement des enfants handicapés, avec la volonté, que les ayant vus dans des livres, ils ne soient plus perçus comme « différents ». Ainsi, en évoquant le handicap et les préjugés dès le plus jeune âge, l’ignorance ne sera plus synonyme de peur. La collection de livres aide les enfants à accepter et comprendre la différence.



L’auteure sensibilise ainsi dès le plus jeune âge pour atténuer les moqueries dont sont souvent victimes les enfants handicapés et ainsi construire les adultes bienveillants de demain.



Nébine Dominguez, créatrice de Paja Editions, a reçu en 2019 la médaille de Chevalier de l'Ordre National du Mérite par le Président de la République pour son investissement et son travail sur l’inclusion au sein de la littérature et remporté le Prix UNICEF de littérature Jeunesse des 0/5 ans en 2017.





Portrait de l'illustratrice Lena Sandö :



Lena Sandö est Designer graphique, jury de concours internationaux de design, cet album jeunesse est sa 1ère incursion dans l’univers de l’édition jeunesse. Passionnée par le design et l’outil graphique comme moyen de construire des marques et des histoires, elle possède un master en design graphique et 20 ans d’expériemmnce dans des studios de design et de créatif indépendant à Paris ou à Göteborg en Suède.



Lena a développé une expérience dans des domaines variés, tels que l'image de marque, la vente au détail, le développement de produits et les médias numériques. Elle a travaillé sur des projets avec de grandes entreprises mondiales, ainsi qu'avec des acteurs de plus petite envergure.



En tant que belle-maman d'un enfant en situation de handicap, Lena est particulièrement heureuse de mettre sa vision et son expertise au service de la sensibilisation à cette belle différence, collaborant ainsi pour la première fois avec la Maison Paja Éditions dans le cadre de leur projet global autour du handicap.





A propos de Paja Éditions :



Maison d'édition française indépendante créée en 2007, elle publie des albums et des contes pour enfants et adolescents, ainsi que des ouvrages pour adultes. Paja Éditions s'engage à promouvoir la diversité et l'inclusion en abordant ces thèmes dans sa collection de livres. Paja Éditions est reconnu et primé pour ses albums jeunesses incluant des personnages en situation de handicap.



Pour en savoir plus et découvrir les titres de Paja Éditions : www.paja-editions.fr