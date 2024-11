jeunesse

Novakid, plateforme leader d'apprentissage de l'anglais en ligne pour les enfants de 4 à 12 ans, révèle les résultats de sa dernière enquête concernant le temps passé par les enfants sur des activités basées sur les écrans, des études éducatives aux divertissements.



L'enquête de 2024 montre des changements significatifs dans les habitudes numériques des jeunes enfants par rapport à la même enquête de 2022. Elle met notamment en évidence à la fois les préoccupations des parents et les effets positifs de l'éducation en ligne.

L'étude révèle ainsi une augmentation de 23% du nombre d'enfants qui passent 6 heures par semaine ou plus sur l'edutainement par rapport à 2022.



Plus de 2 000 familles ont été interrogées et l'une des principales conclusions de Novakid est l'augmentation de l'edutainment (l'utilisation éducative des écrans), une nouvelle forme d'éducation, et son acceptation croissante par les parents.





Recul de l'usage récréatif au profit de l'utilisation éducative des écrans en France



Alors que 47% des parents français se disent toujours préoccupés par le temps que leurs enfants passent à jouer à des jeux non éducatifs ou à surfer sur internet, l'étude Novakid note une diminution en France de l'utilisation des écrans à des fins de divertissement depuis 2022. La France est d'ailleurs le seul pays étudié dans lequel ce chiffre est en baisse. Le pourcentage d'enfants passant plus de 6 heures par semaine à regarder des vidéos ou à jouer à des jeux vidéo est ainsi passé de 32% en 2022 à 26% en 2024.



Un autre résultat clé de l'enquête est l'augmentation significative de l'utilisation des écrans à des fins éducatives chez les enfants français. En 2022, seuls 9% des enfants consacraient plus de 6 heures par semaine à des activités éducatives devant un écran, alors qu'en 2024, ce chiffre est passé à 32%, soit une augmentation de 23%. Les familles françaises paraissent donc de plus en plus ouvertes à l'apprentissage en ligne comme moyen d'améliorer le développement scolaire de leurs enfants.



Pour accompagner cette tendance, Max Azarov, PDG et cofondateur de Novakid, déclare : "Nous nous engageons à offrir aux familles françaises une plateforme qui maximise le temps passé par les enfants devant les écrans à des fins d'apprentissage et de développement. Notre approche consiste à utiliser des jeux, des leçons interactives et des cours de conversation pour rendre l'apprentissage d'une nouvelle langue à la fois amusant et éducatif, en évitant aux enfants un temps d'écran superflu".





L'edutainment : l'avenir de l'apprentissage en France



Le concept d'"edutainment" (éducation et divertissement) gagne du terrain en France. Lorsqu'on leur demande si le temps passé par leurs enfants sur les écrans est éducatif, 53% des parents sont d'accord (44% d'accord et 9% tout à fait d'accord). La France a également enregistré la plus faible croissance du temps passé sur les écrans pour les médias sociaux, passant de 6% à 18%, ce qui, après la Pologne, représente la plus faible augmentation de tous les pays étudiés.



Max Azarov ajoute : "Nous pensons que l'avenir de l'apprentissage en France sera façonné par des contenus éducatifs divertissants, où les enfants peuvent apprendre en jouant, ce qui accroît leur engagement dans les cours dispensés par les enseignants".





L'apprentissage en ligne plébiscité par les parents



En France, de plus en plus de parents encouragent activement leurs enfants à apprendre en ligne et à se familiariser avec la technologie dès leur plus jeune âge. L'enquête 2024 menée par Novakid révèle que 35% d'entre eux estiment que l'apprentissage en ligne permet à leurs enfants de revoir les documents aussi souvent que nécessaire, ce qui améliore leur compréhension et permet d'aplanir les difficultés. 28% pensent que l'enseignement en ligne leur donne accès à une plus grande variété de ressources éducatives. En outre, 27% pensent que les outils d'apprentissage interactifs renforcent l'intérêt de leurs enfants pour un sujet donné.

Enfin, 53% des parents déclarent qu'ils recommanderaient (16%) ou recommanderaient probablement (37%) l'apprentissage en ligne à d'autres parents. Il s'agit là d'un signe encourageant de l'adoption d'une approche en ligne de l'éducation dans un pays qui a souvent tendance à privilégier la tradition.

Pour demander un essai de cours gratuit c’est ici. Novakid

A propos de Novakid



Novakid est une école d'anglais en ligne primée pour les enfants âgés de 4 à 12 ans qui a enseigné plus de 18 millions de leçons à plus de 500 000 élèves dans 50 pays depuis sa création en 2017. Novakid donne vie à l'anglais grâce à des cours en ligne amusants et attrayants. L'école propose des cours particuliers et collectifs avec des professeurs d'anglais niveau langue maternelle et natifs certifiés. Chaque leçon de 25 minutes est une combinaison d'immersion linguistique complète, de jeux et d'activités conçues pour engager et éduquer les jeunes apprenants. Le programme des cours est conforme au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).



Plus d'information : https://www.novakid.fr