maisondeco





Attelann Plombier 3.0 propose une gamme de produits de plomberie intelligents : chauffe-eau connecté, radiateur connecté et thermostat connecté. Ces appareils de pointe s'intègrent parfaitement dans les foyers modernes et les espaces commerciaux, rendant les tâches quotidiennes plus faciles, plus écologiques et plus rentables.

Attelann Plombier 3.0 s'engage à offrir une expérience client inédite en proposant des solutions personnalisées, adaptées aux besoins de chacun, ainsi qu'une assistance complète, garantissant une transition en douceur vers un système de plomberie plus intelligent et plus efficace.





Le chauffe-eau connecté



Le chauffe-eau connecté est conçu pour optimiser la consommation d'énergie tout en fournissant de l'eau chaude à la demande. Grâce à ses capacités de surveillance intelligente, il garantit que la température de l'eau est ajustée avec précision en fonction des besoins des utilisateurs, ce qui permet de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les factures d'électricité.





Le radiateur connecté

Le radiateur connecté introduit une nouvelle ère de confort et de contrôle. Doté d'une connectivité sans fil et de capteurs bénéficiant des dernières technologies, cet appareil innovant permet aux utilisateurs de réguler la température de chaque pièce à distance. En s'adaptant aux préférences et aux habitudes des occupants, le radiateur connecté optimise la consommation d'énergie, améliorant à la fois le confort et l'efficacité énergétique.



Le thermostat connecté

Au coeur de Attelann Plombier 3.0 se trouve le thermostat connecté, qui sert de centre de contrôle pour tous les appareils de plomberie connectés.

Ce dispositif intelligent et intuitif permet aux utilisateurs d'ajuster et de contrôler sans effort les réglages de température de leurs systèmes de chauffage et de refroidissement, améliorant ainsi le confort tout en réduisant le gaspillage d'énergie.

A propos d'Attelann

Société de dépannage en plomberie et électricité créée en 1979, Attelann dispose de 4 agences en Ile-de-France et intervient chez les particuliers pour tout dépannage de plomberie tel que le remplacement de chauffe-eau électrique, le remplacement de mécanisme ou le débouchage.

Avec Attelann Plombier 3.0, Attelann s'engage à fournir des produits durables, écoénergétiques et intuitifs, afin d'inciter les particulier comme les entreprises à interagir avec leurs systèmes de plomberie de façon plus vertueuse.



Plus d'informations : https://attelann.fr