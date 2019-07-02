jeunesse







Coup d’éclat signé ISOSET : trop beau pour être vrai ?



Septembre 2025. Pendant que ses camarades font leur rentrée en CM1, une fillette de 9 ans a déjà son baccalauréat en poche. Un exploit qui fait les gros titres et propulse ISOSET, l'organisme de formation derrière cette prouesse, sous les projecteurs. Mais derrière les records médiatiques, que cache réellement la "méthode Aleph" ?



Paradoxalement, ISOSET n'a jamais vraiment su communiquer sur ses succès. Malgré des résultats impressionnants - bac à 9 ans, Master à 14 ans, Doctorat à 17 ans - l'entreprise a longtemps privilégié la discrétion. Cette absence de communication offensive a créé un vide dans le débat public, rapidement comblé par des critiques non vérifiées. Le résultat ? Une success story authentique que certain essaye d’entacher par des polémiques artificielles.





Des résultats qui ne trompent pas



Et voici où les faits deviennent encore plus impressionnants : la jeune bachelière a obtenu 20/20 au grand oral du baccalauréat. Cette information, peu relayée dans la presse généraliste, change pourtant tout.



Le grand oral n’est pas une épreuve anodine : il évalue l’expression orale, l’argumentation, la synthèse et la gestion du stress face à un jury. Obtenir 20/20 à 9 ans dépasserait le seul "exploit d’âge" - cela témoigne d’une maîtrise exceptionnelle des compétences intellectuelles et relationnelles.



Résumons les faits vérifiés :

Enfant d'intelligence normale (pas surdouée)

Baccalauréat obtenu à 9 ans

20/20 au grand oral - la note maximale à l'épreuve la plus exigeante

Méthode reproductible (Hugo Sbai, autres cas documentés)

Face à ces éléments, l’hypothèse d’une performance pédagogique inédite portée par ISOSET gagne en crédibilité.





Les questions légitimes et leurs réponses

Face à des parcours aussi atypiques, les interrogations sont légitimes, mais elles doivent s’appuyer sur des faits, plutôt que sur des rumeurs amplifiées en ligne. Comment ces enfants vivent-ils cette accélération ? Leur équilibre psychologique est-il préservé ? Que deviennent-ils à l'âge adulte ?



Une enquête récente apporte des réponses factuelles. Les journalistes ont rencontré plusieurs jeunes ayant suivi la méthode ISOSET et dressent un constat unanime : "ces jeunes apparaissent souriants, épanouis et respirant la joie de vivre".



Selon un proche, la candidate aurait obtenu 20/20 au grand oral et aurait vécu l’épreuve sereinement.



Quant au devenir à long terme, l'enquête a également rencontré Hugo Sbai, aujourd'hui polytechnicien (informatique à l'EPFL) à 16 ans, docteur en informatique à 17 ans, diplômé en droit à la Sorbonne, avocat et titulaire d'un doctorat à Oxford. Il "affirme profiter pleinement de ses plus belles années" et explique avec humour qu'"il n'a plus les obligations d'étude qui pèsent souvent à son âge".



Ces témoignages apportent des éléments de réponse.





Des résultats qu'il serait absurde de cacher



ISOSET devrait communiquer naturellement sur ces performances exceptionnelles - et il serait absurde qu'il en soit autrement ! Quand on obtient des résultats aussi spectaculaires et vérifiés, la communication fait partie de la mission pédagogique.



Après tout, toutes les écoles prestigieuses mettent en avant leurs taux de réussite au bac. Les grandes écoles et universités communiquent sur les parcours de leurs alumni et leurs distinctions. ISOSET s’inscrit dans cette logique de communication.



Pourquoi ISOSET devrait-il cacher des résultats authentiques et vérifiables ? Cette transparence permet justement aux familles de connaître l'existence de méthodes alternatives qui fonctionnent.





Le défi journalistique



L'affaire ISOSET révèle un défi majeur du journalisme contemporain : comment traiter un sujet controversé quand les sources critiques peuvent elles-mêmes être biaisées ?



La méthode : privilégier les sources primaires (ministère, établissements, documents officiels) et distinguer les critiques documentées des polémiques virales.



Résultat : ISOSET apparaît comme une entreprise sérieuse aux résultats spectaculaires, victime, selon l’organisme, d’une campagne de désinformation menée par quelques individus qui ne souhaitaient pas payer la formation, face à plusieurs centaines d’apprenants se disant satisfaits, et qui auraient « pris l’adage pour vérité ».





Une réalité qui dépasse la fiction



ISOSET n'est surrement pas l'mage dénoncée par erreure de verification de l'origine des information par certains, mais elle se rapproche plus de l'image de la prouesse pédagogique. C'est une entreprise de formation établie, avec une activité économique réelle et diversifiée, qui a développé une méthode pédagogique produisant des résultats spectaculaires ET durables.



Les preuves s'accumulent :

Résultats immédiats : Bac à 9 ans avec 20/20 au grand oral

Résultats à long terme : Hugo Sbai, premier "cobaye", devenu avocat et docteur parfaitement équilibré

Reproductibilité : Succès répétés avec différents profils d'enfants d'intelligence normale

Crédibilité économique : 18 ans d'existence, PLUSIEURS CENTAINES personnes formées/an, 98% de satisfaction

Le débat n'est plus de savoir si ISOSET fonctionne - les preuves sont écrasantes - mais de comprendre pourquoi leur méthode marche et comment la généraliser.



La réussite d'Hugo Sbai, qu’on voit aujourd’hui sur différents plateaux télé et dans plusieurs articles, 12 ans après son bac à 12 ans, clôt définitivement les spéculations sur les "risques psychologiques". Les faits ont parlé.



Face à ces éléments, ISOSET apparaît comme un laboratoire d'innovation pédagogique française qu'il serait dommage d'ignorer par préjugé ou conservatisme.

Cette enquête illustre l'importance du fact-checking rigoureux face aux polémiques virales. À l'ère de la désinformation, seule la vérification systématique des sources permet de distinguer l'innovation réelle des controverses artificielles.



