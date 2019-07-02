economie

Depuis son point d'observation privilgié du marché en ligne, PropriétésForestières.com révèle une accélération notable de l'intérêt des particuliers pour la forêt, perçue comme un actif tangible et durable dans un contexte économique incertain.

Forêt : +56 % d’acquéreurs en trois mois

Une dynamique confirmée par les données de la plateforme, qui a enregistré une augmentation de 56 % du nombre de comptes acquéreurs sur les trois derniers mois. Cet attrait se matérialise par une intensification des recherches de biens sur cette période, témoignant d'une volonté concrète de diversification de patrimoine.





42 % de la demande sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine



Cet intérêt pour ce patrimoine naturel est observé sur l'ensemble du territoire, mais trois régions se distinguent particulièrement en concentrant près de 42 % de la demande : l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine.

Les départements de la Corrèze et de l’Ain connaissent quant à eux la plus forte progression du nombre de recherches de forêts et parcelles forestières, signe de l'attractivité de leurs massifs.





60 % des recherches ciblent un projet à moins de 100 000 €

Les données permettent d'esquisser le profil type des nouveaux investisseurs. L'analyse des budgets révèle une forte demande pour des investissements accessibles : près de 60 % des recherches ciblent un projet à moins de 100 000 €.



73 % concernent des forêts de moins de 50 hectares

Cette quête d'un bien accessible se reflète dans la surface, puisque près de trois quarts des recherches (73 %) concernent des forêts de moins de 50 hectares.





Recherche d'un projet alliant dimension patrimoniale, loisir et impact environnemental positif



La motivation des acquéreurs évolue : au-delà de la seule gestion sylvicole, c'est également la recherche d'un projet alliant dimension patrimoniale, loisir et impact environnemental positif. Le marché rassemble aujourd’hui un large éventail d’investisseurs, des particuliers avec de petits projets aux propriétaires et investisseurs d’envergure, pour lesquels les transactions se font souvent directement avec les professionnels.





Vendeurs et acteurs du marché également concernés



Cette hausse de la demande crée aussi un contexte favorable pour les propriétaires désireux de céder leur forêt, qui bénéficient d’un marché plus dynamique. Elle confirme par ailleurs le rôle central d’un écosystème professionnel (experts forestiers, notaires, gestionnaires, cabinets spécialisés) appelé à accompagner ces transactions et à garantir la bonne gestion de ce patrimoine naturel.





Une mutation portée par le contexte

"La forêt séduit aujourd’hui autant comme investissement solide que comme projet de vie porteur de sens. Des petites parcelles aux grands domaines, elle s’impose comme un patrimoine vivant, résilient et tourné vers l’avenir." précise Gérald de COSNAC, Fondateur de PropriétésForestières.com.

Note sur les données : En tant que jeune observatoire du marché forestier, PropriétésForestières.com analyse ici les tendances observées sur sa plateforme. Celles-ci offrent un éclairage sur les nouvelles dynamiques d'un marché en pleine mutation et sont amenées à s'affiner avec la croissance de la plateforme.

À propos de PropriétésForestières.com

Créée en 2022, PropriétésForestières.com est la plateforme de référence pour les transactions forestières et rurales.

La plateforme facilite la mise en relation entre acquéreurs, vendeurs et professionnels du marché forestier, tout en offrant une vision claire et actualisée des tendances et opportunités du secteur.Audience de 45.000 visiteurs uniques par mois et 8.000 abonnés sur ses réseaux sociaux.



www.proprietesforestieres.com

