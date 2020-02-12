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Il Consiglio di amministrazione (il “Consiglio”) di Seres Group Co., Ltd. (la “Società”; Codice azionario: 601127.SS), uno dei principali produttori cinesi di autovetture di lusso a nuova energia (NEV), ha annunciato oggi i risultati consolidati sottoposti a revisione della Società e delle sue controllate (collettivamente, il “Gruppo”) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 (il “Periodo di rendicontazione”).

Durante il Periodo di rendicontazione, il Gruppo ha realizzato ricavi per circa 165,05 miliardi di RMB, in crescita del 13,7% su base annua, mentre l’utile netto attribuibile agli azionisti è stato di circa 5,96 miliardi di RMB. Il margine lordo dei veicoli a nuova energia si è attestato al 28,8%, collocandosi tra i più elevati del settore, a testimonianza del forte potere di determinazione dei prezzi, del mix di prodotto ottimizzato e dell’efficienza dei costi del Gruppo nel segmento premium. Gli investimenti in R&S hanno raggiunto i 12,51 miliardi di RMB, in aumento del 77,4% su base annua, fornendo un solido supporto tecnico per l’innovazione di prodotto e l’espansione del mercato.

Punti salienti finanziari:

I ricavi sono ammontati a 165,05 miliardi di RMB, con un aumento del 13,7% rispetto all’anno precedente;

Il margine lordo dei veicoli a nuova energia ha raggiunto il 28,8%;

L’utile netto attribuibile agli azionisti della società quotata è stato di 5,96 miliardi di RMB;

Gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) sono ammontati a 12,51 miliardi di RMB, con un aumento del 77,4% rispetto all’anno precedente.

AITO consegue una crescita sostenuta, guidando il mercato cinese delle auto di lusso

I ricavi record del Gruppo riflettono il continuo successo della sua strategia di posizionamento premium e della sua solidità operativa. Trainata dalla forte domanda della sua gamma di punta AITO, la Società ha continuato a esplorare opportunità nel mercato globale e a promuovere lo sviluppo coordinato dei vari segmenti di attività, raggiungendo ricavi per 165,05 miliardi di RMB, un nuovo massimo storico, e conseguendo la redditività per il secondo anno consecutivo.

È degno di nota il fatto che AITO, il marchio premium del Gruppo, ha consegnato oltre 420.000 veicoli nel 2025, posizionandosi come il marchio automobilistico cinese di lusso più venduto nel mercato domestico.

I modelli chiave hanno continuato a registrare performance solide:

L’AITO M9 ha registrato oltre 110.000 unità consegnate nell’anno, classificandosi al primo posto nel suo segmento per due anni consecutivi nel 2024 e nel 2025;

L’AITO M8 ha raggiunto consegne annuali superiori a 150.000 unità, mantenendo la prima posizione nelle vendite nel segmento dei 400.000 RMB sin dal suo lancio;

L’AITO M7 ha totalizzato oltre 110.000 unità consegnate nell’anno ed è stato insignito del titolo di “SUV nazionale dell’anno”.

Questi risultati evidenziano la competitività del Gruppo nel segmento premium, sostenuta dalla forza dei prodotti, dalle competenze tecnologiche e dal crescente riconoscimento del marchio, consolidando ulteriormente la posizione di leader del Gruppo nel mercato cinese dei veicoli a nuova energia di fascia alta.

Nella guida intelligente, AITO ha compiuto progressi significativi. Nel 2025, il chilometraggio cumulativo con guida assistita intelligente ha raggiunto i 3,8 miliardi di chilometri, segnalando una crescente adozione e fiducia da parte degli utenti.





Maggiori investimenti in R&S e rafforzamento del riconoscimento del mercato



Solide capacità di R&S rimangono un fattore chiave per il Gruppo per mantenere la propria posizione di leader nel settore e conseguire uno sviluppo sostenibile a lungo termine. Nel 2025, il Gruppo ha proseguito la sua strategia “software-defined vehicle” (veicolo definito dal software) e ha aumentato gli investimenti in R&S a 12,51 miliardi di RMB, con un incremento del 77,4% su base annua. Sia l’intensità degli investimenti in R&S che il tasso di crescita si sono mantenuti a livelli leader nel settore.



Nel contempo, il Gruppo ha continuato ad ampliare il proprio team di R&S. Alla fine del 2025, il numero di dipendenti addetti alla R&S ha raggiunto 9.091 unità, con un aumento del 45,4% rispetto all’anno precedente. Il numero di brevetti autorizzati cumulativi ha raggiunto 8.046. Ciò supporta il continuo aggiornamento dei prodotti e accresce la capacità del Gruppo di competere sia nei mercati nazionali che globali.



Sfruttando i propri punti di forza tecnologici e la strategia dei due tipi di propulsione (veicoli a range extender e veicoli puramente elettrici), il Gruppo ha ulteriormente rafforzato la propria posizione nel mercato dei veicoli a nuova energia. Si è classificato al primo posto nel segmento cinese dei veicoli a range extender con una quota di mercato del 37,5%, mentre il suo portafoglio di veicoli puramente elettrici ha continuato ad espandersi. Il rafforzamento sincrono della forza tecnologica e della competitività di mercato ha ulteriormente consolidato i vantaggi di sviluppo diversificato della Società nel settore della nuova energia.





Solida posizione di cassa e rendimenti per gli azionisti



Il Gruppo ha mantenuto una solida posizione finanziaria nel 2025, con un flusso di cassa operativo sano che ha sostenuto gli investimenti continui in R&S, l’espansione del business e la crescita globale. Al 31 dicembre 2025, il flusso di cassa netto da attività operativa del Gruppo ha raggiunto i 28,91 miliardi di RMB, con robuste riserve di liquidità.



La performance eccezionale e stabile del Gruppo ha inoltre fornito agli azionisti rendimenti costanti e affidabili. Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, il Consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo finale di 0,8 RMB per azione (al lordo delle imposte), con un totale di dividendi in contanti proposti pari a circa 1,9 miliardi di RMB, a testimonianza dell’impegno a offrire agli azionisti rendimenti stabili e sostenibili.





Progresso continuo nella gestione ESG e accelerazione dell’espansione globale



Nel 2025, il Gruppo ha continuato a rafforzare la propria gestione ESG, integrando la sostenibilità nelle operazioni, nell’innovazione e nella catena di fornitura.



Grazie alle sue solide pratiche di gestione ESG e ai suoi eccezionali risultati in termini di sviluppo sostenibile, il Gruppo ha ricevuto valutazioni professionali e riconoscimenti da autorevoli istituzioni del settore, ottenendo con successo il massimo rating AAA da MSCI, che riflette un forte riconoscimento delle sue performance ESG.



Mantenendo una crescita costante nelle sue attività principali, il Gruppo ha colto attivamente le opportunità di sviluppo nell’industria globale dei veicoli a nuova energia, accelerato la sua presenza globale, continuato ad espandere i mercati esteri e si è impegnato a costruire un’immagine di marca internazionale.





Prospettive

Nel complesso, nel 2025, grazie a un modello di business chiaro, a forti capacità di R&S e innovazione, a una struttura di prodotto ottimizzata e a una gestione operativa efficiente, il Gruppo ha ottenuto risultati eccezionali in un contesto industriale complesso, realizzando una crescita simultanea di ricavi, profitti e margine lordo e migliorando continuamente la propria competitività fondamentale e influenza sul mercato.



Guardando al futuro, Seres continuerà a concentrarsi sul segmento dei veicoli elettrici intelligenti di fascia alta, rafforzando il proprio portafoglio prodotti, sviluppando tecnologie chiave e puntando a raggiungere il secondo obiettivo di vendita di un milione di unità entro due anni. Sulla base del consolidamento del mercato interno, la Società accelererà lo sviluppo di modelli per i mercati esteri e la costruzione di un sistema operativo, migliorando costantemente le performance di mercato dei modelli globali. Allo stesso tempo, promuoverà attivamente l’implementazione di attività innovative come i robot intelligenti per coltivare nuove opportunità di crescita a sostegno dello sviluppo a lungo termine.

Informazioni su Seres Group Co., Ltd.

Seres Group è uno dei principali produttori cinesi di autovetture di lusso a nuova energia. Il suo marchio premium AITO ha superato il milione di utenti cumulati. Nel 2025, AITO è diventato il marchio automobilistico cinese di lusso più venduto nel mercato domestico. Grazie alle sue forti capacità in settori quali la guida intelligente, SERES sta portando la sua visione “L’intelligenza ridefinisce il lusso” sui mercati globali e offrendo un’esperienza di mobilità più intelligente a un numero crescente di utenti in tutto il mondo.



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Il presente comunicato stampa è diffuso da HiGuide PR per conto di Seres Group Co., Ltd.

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E-mail: proyectos@bytepr.com



