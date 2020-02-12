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El consejo de administración (el "Consejo") de Seres Group Co., Ltd. (la "Sociedad"; Código de cotización: 601127.SS), un fabricante líder de vehículos de nueva energía (VNE) de lujo en China, anunció hoy los resultados consolidados auditados de la Sociedad y sus subsidiarias (colectivamente, el "Grupo") para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 (el "Periodo sobre el que se informa").



Durante el Periodo sobre el que se informa, el Grupo logró unos ingresos de aproximadamente 165.050 millones de RMB, un 13,7% más interanualmente, mientras que el beneficio neto atribuible a los accionistas alcanzó aproximadamente 5.960 millones de RMB. El margen de beneficio bruto de los vehículos de nueva energía fue del 28,8%, situándose entre los más altos de la industria, lo que refleja el fuerte poder de fijación de precios del Grupo, la combinación de productos optimizada y la eficiencia de costes en el segmento premium. La inversión en I+D alcanzó los 12.510 millones de RMB, un 77,4% más interanualmente, lo que proporciona un sólido soporte técnico para la innovación de productos y la expansión del mercado.

Aspectos financieros destacados:

Los ingresos ascendieron a 165.050 millones de RMB, lo que representa un aumento interanual del 13,7%;

El margen de beneficio bruto de los vehículos de nueva energía alcanzó el 28,8%;

El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad cotizada ascendió a 5.960 millones de RMB;

La inversión en I+D ascendió a 12.510 millones de RMB, lo que representa un aumento interanual del 77,4%.

AITO logró un crecimiento sostenido, liderando el mercado de vehículos de lujo en China

Los ingresos récord del Grupo reflejan el éxito continuo de su posicionamiento premium y su fortaleza operativa. Impulsado por la fuerte demanda de su serie AITO de gama alta, el Grupo continuó explorando oportunidades en el mercado global y promovió el desarrollo coordinado de varios segmentos de negocio, logrando unos ingresos de 165.050 millones de RMB, un nuevo récord, y alcanzando la rentabilidad por segundo año consecutivo.

Cabe destacar que AITO, la marca de gama alta del Grupo, entregó más de 420.000 vehículos en 2025, posicionándose como la marca de automóviles de lujo china más vendida en el mercado nacional.



Le grand SUV électrique AITO M9 est le fruit de la collaboration

entre le constructeur Seres et le géant de la Tech, Huawei.

Los modelos clave continuaron con un fuerte rendimiento:

El AITO M9 entregó más de 110.000 unidades durante el año, ocupando el primer lugar en su segmento durante dos años consecutivos en 2024 y 2025;

El AITO M8 logró entregas anuales que superaron las 150.000 unidades, manteniendo la primera posición en ventas en el segmento de 400.000 RMB desde su lanzamiento;

El AITO M7 entregó más de 110.000 unidades en el año y fue galardonado con el título de "SUV Nacional Anual".

Estos resultados destacan la competitividad del Grupo en el segmento de gama alta, respaldada por la solidez de sus productos, sus capacidades tecnológicas y un creciente reconocimiento de marca, lo que consolida aún más la posición de liderazgo del Grupo en el mercado chino de vehículos de nueva energía de gama alta.

En conducción inteligente, AITO también logró avances significativos. En 2025, el kilometraje acumulado de asistencia a la conducción inteligente alcanzó los 3.800 millones de kilómetros, lo que refleja una creciente adopción y confianza por parte de los usuarios.



Aumento de la inversión en I+D y fortalecimiento del reconocimiento en el mercado



Una sólida capacidad de I+D sigue siendo un motor clave para que el Grupo mantenga su posición de liderazgo en la industria y logre un desarrollo sostenible a largo plazo. En 2025, el Grupo continuó avanzando en su estrategia de "vehículo definido por software" e incrementó la inversión en I+D hasta los 12.510 millones de RMB, un 77,4% más interanualmente. Tanto la intensidad como la tasa de crecimiento de la inversión en I+D mantuvieron niveles líderes en la industria.



Mientras tanto, el Grupo continuó ampliando su equipo de I+D. A finales de 2025, el número de personal de I+D alcanzó los 9.091, lo que representa un aumento interanual del 45,4%. El número de patentes autorizadas acumuladas alcanzó las 8.046. Esto respalda las continuas actualizaciones de productos y mejora la capacidad del Grupo para competir tanto en los mercados nacionales como globales.



Aprovechando sus puntos fuertes tecnológicos y su estrategia de doble tren motriz en vehículos de autonomía extendida y puramente eléctricos, el Grupo fortaleció aún más su posición en el mercado de vehículos de nueva energía. Ocupó el primer lugar en el segmento de autonomía extendida en China con una cuota de mercado del 37,5%, mientras que su cartera de vehículos puramente eléctricos continuó expandiéndose. La mejora sincrónica en la fortaleza técnica y la competitividad en el mercado ha consolidado aún más las ventajas de desarrollo diversificado de la Sociedad en el sector de nuevas energías.





Sólida posición de efectivo y retornos para los accionistas



El Grupo mantuvo una sólida posición financiera en 2025, con un saludable flujo de caja operativo que respalda la inversión continua en I+D, la expansión del negocio y el crecimiento global. Al 31 de diciembre de 2025, el flujo de caja neto de las actividades operativas del Grupo alcanzó los 28.910 millones de RMB, con unas sólidas reservas de efectivo.



El sobresaliente y estable rendimiento del Grupo también ha proporcionado retornos de inversión consistentes y fiables a los accionistas. Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, el Consejo de Administración propuso un dividendo final de 0,8 RMB por acción (impuestos incluidos), con un total de dividendos en efectivo propuestos que ascienden a aproximadamente 1.900 millones de RMB, lo que refleja su compromiso de ofrecer retornos estables y sostenibles a los accionistas.





Avance continuo en la gestión ASG y acelerada expansión global

En 2025, el Grupo continuó fortaleciendo su gestión ASG, integrando la sostenibilidad en sus operaciones, innovación y cadena de suministro.



Con sus sólidas prácticas de gestión ASG y sus destacados logros en desarrollo sostenible, el Grupo ha recibido evaluaciones profesionales y reconocimiento de instituciones autorizadas de la industria, y obtuvo con éxito la calificación AAA más alta de MSCI, lo que refleja un fuerte reconocimiento de su desempeño ASG.



Manteniendo un crecimiento estable en sus negocios principales, el Grupo ha aprovechado activamente las oportunidades de desarrollo en la industria global de vehículos de nueva energía, acelerado su diseño global, expandido continuamente los mercados exteriores y esforzándose por construir una imagen de marca internacional.





Perspectivas

En general, en 2025, apoyándose en un modelo de negocio claro, una sólida capacidad de I+D e innovación, una estructura de producto optimizada y una gestión y operación eficientes, el Grupo logró resultados sobresalientes en un entorno industrial complejo, alcanzando un crecimiento simultáneo en ingresos, beneficio y margen de beneficio bruto, y mejorando continuamente su competitividad central e influencia en el mercado.

De cara al futuro, Seres continuará centrándose en el segmento de vehículos eléctricos inteligentes de gama alta, fortaleciendo su cartera de productos, avanzando en tecnologías centrales y esforzándose por alcanzar el segundo objetivo de un millón de unidades vendidas en un plazo de dos años. Sobre la base de consolidar el mercado nacional, la Sociedad acelerará la I+D de modelos para mercados exteriores y la construcción de un sistema de operación y mejorará de manera constante el rendimiento en el mercado de los modelos globales. Al mismo tiempo, promoverá activamente la implementación de negocios innovadores como robots inteligentes para cultivar nuevas oportunidades de crecimiento que respalden el desarrollo a largo plazo.

Acerca de Seres Group Co., Ltd.



Seres Group es una de las principales empresas chinas de vehículos de nueva energía de lujo. Su marca premium AITO ha superado el millón de usuarios acumulados. En 2025, AITO se convirtió en la marca de automóviles de lujo china más vendida en el mercado nacional. Con sólidas capacidades en áreas como la conducción inteligente, SERES está llevando su visión de "La inteligencia redefine el lujo" a los mercados globales y ofreciendo una experiencia de movilidad más inteligente a más usuarios en todo el mundo.

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Este comunicado de prensa es emitido por HiGuide PR en nombre de Seres Group Co., Ltd.

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