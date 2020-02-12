Die Seres Group meldet Rekordumsätze im Jahr 2025: 165,05 Milliarden RMB und einen Nettogewinn von 5,96 Milliarden RMB

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Der Vorstand (der „Vorstand“) der Seres Group Co., Ltd. (das „Unternehmen“; WKN: 601127.SS), ein führender Hersteller von Luxus-Neufahrzeugen (NEV) in China, gab heute die geprüften konsolidierten Ergebnisse des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften (gemeinsam die „Gruppe“) für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (der „Berichtszeitraum“) bekannt.



Während des Berichtszeitraums erzielte die Gruppe einen Umsatz von etwa 165,05 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 13,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, während der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn etwa 5,96 Mrd. RMB erreichte. Die Bruttogewinnmarge von Neufahrzeugen betrug 28,8 % und gehört damit zu den höchsten in der Branche, was die starke Preissetzungsmacht, das optimierte Produktportfolio und die Kosteneffizienz der Gruppe im Premiumsegment widerspiegelt. Die F&E-Investitionen erreichten 12,51 Mrd. RMB, ein Anstieg von 77,4 % im Vergleich zum Vorjahr, was eine solide technologische Unterstützung für Produktinnovation und Marktexpansion bietet.

Finanzielle Höhepunkte:

Der Umsatz belief sich auf 165,05 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 13,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht;

Die Bruttogewinnmarge von Neufahrzeugen erreichte 28,8 %;

Der auf die Aktionäre des börsennotierten Unternehmens entfallende Nettogewinn belief sich auf 5,96 Mrd. RMB;

Die F&E-Investitionen beliefen sich auf 12,51 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 77,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

AITO erzielte anhaltendes Wachstum und führt Chinas Luxusfahrzeugmarkt an

Der Rekordumsatz der Gruppe spiegelt den anhaltenden Erfolg ihrer Premium-Positionierung und operativen Stärke wider. Getrieben von der starken Nachfrage nach ihrer High-End-AITO-Serie erschloss die Gruppe weiterhin Chancen auf dem globalen Markt und förderte die koordinierte Entwicklung verschiedener Geschäftssegmente, wodurch sie einen Umsatz von 165,05 Mrd. RMB erzielte, ein neues Rekordhoch, und zwei Jahre in Folge die Rentabilität sicherstellte.

Bemerkenswerterweise lieferte AITO, die High-End-Marke der Gruppe, im Jahr 2025 über 420.000 Fahrzeuge aus und ist damit die meistverkaufte chinesische Luxusautomarke im heimischen Markt.

Wichtige Modelle zeigten weiterhin eine starke Performance:

Der AITO M9 lieferte im gesamten Jahr über 110.000 Einheiten aus und war 2024 und 2025 zwei Jahre in Folge die Nummer eins in seinem Segment;

Der AITO M8 erzielte Jahresauslieferungen von über 150.000 Einheiten und hält seit seiner Markteinführung die Spitzenposition beim Umsatz im Segment von 400.000 RMB;

Der AITO M7 lieferte im Jahresverlauf über 110.000 Einheiten aus und wurde mit dem Titel „Jährlicher nationaler SUV“ ausgezeichnet.

Diese Ergebnisse unterstreichen die Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe im High-End-Segment, unterstützt durch ihre Produktstärke, technologischen Fähigkeiten und wachsende Markenbekanntheit, und festigen die führende Position der Gruppe im chinesischen High-End-Neufahrzeugmarkt weiter.

Im Bereich des intelligenten Fahrens machte AITO ebenfalls bedeutende Fortschritte. Im Jahr 2025 erreichte die kumulierte Kilometerleistung des intelligenten assistierten Fahrens 3,8 Milliarden Kilometer, was eine zunehmende Nutzerakzeptanz und ein wachsendes Vertrauen widerspiegelt.





Erhöhte F&E-Investitionen und gestärkte Marktanerkennung

Starke F&E-Fähigkeiten bleiben ein zentraler Treiber für die Gruppe, um ihre führende Position in der Branche zu halten und eine langfristig nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Im Jahr 2025 verfolgte die Gruppe weiterhin ihre „Software-definiertes Fahrzeug“-Strategie und erhöhte die F&E-Investitionen auf 12,51 Mrd. RMB, ein Anstieg von 77,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Sowohl die Intensität als auch die Wachstumsrate der F&E-Investitionen hielten ein branchenführendes Niveau.

Gleichzeitig erweiterte die Gruppe ihr F&E-Team weiter. Bis Ende 2025 erreichte die Anzahl der F&E-Mitarbeiter 9.091, was einem Anstieg von 45,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Anzahl der kumulierten erteilten Patente erreichte 8.046. Dies unterstützt die laufenden Produktverbesserungen und stärkt die Fähigkeit der Gruppe, sowohl im Inlands- als auch im globalen Markt zu konkurrieren.

Durch die Nutzung ihrer technologischen Stärken und ihrer Dual-Antriebsstrang-Strategie über Reichweitenverlängerer- und reine Elektrofahrzeuge festigte die Gruppe ihre Position auf dem Neufahrzeugmarkt weiter. Sie belegte mit einem Marktanteil von 37,5 % den ersten Platz im chinesischen Segment für Reichweitenverlängerer, während ihr Portfolio an reinen Elektrofahrzeugen weiter ausgebaut wurde. Die gleichzeitige Verbesserung der technologischen Stärke und der Marktwettbewerbsfähigkeit hat die Vorteile der diversifizierten Entwicklung des Unternehmens im Neufahrzeugsektor weiter gefestigt.





Solide Liquiditätsposition und Aktionärsrenditen

Die Gruppe behielt 2025 eine starke finanzielle Position bei, wobei ein gesunder operativer Cashflow die fortgesetzten Investitionen in F&E, Geschäftsausbau und globales Wachstum unterstützte. Zum 31. Dezember 2025 erreichte der Nettocashflow aus operativer Tätigkeit der Gruppe 28,91 Mrd. RMB, mit robusten Barreserven.

Die herausragende und stabile Performance der Gruppe hat auch den Aktionären konsequent und zuverlässige Investitionsrenditen beschert. Für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr schlug der Vorstand eine Schlussdividende von 0,8 RMB pro Aktie (inkl. Steuern) vor, wobei die vorgeschlagenen gesamten Bardividenden etwa 1,9 Mrd. RMB betrugen, was das Engagement widerspiegelt, den Aktionären stabile und nachhaltige Renditen zu bieten.





Kontinuierliche Fortschritte im ESG-Management und beschleunigte globale Expansion

Im Jahr 2025 verstärkte die Gruppe ihr ESG-Management weiter und integrierte Nachhaltigkeit in ihre Geschäftstätigkeit, Innovation und Lieferkette.

Mit ihren soliden ESG-Managementpraktiken und herausragenden Errungenschaften im Bereich nachhaltige Entwicklung erhielt die Gruppe professionelle Bewertungen und Anerkennung von maßgeblichen Brancheninstitutionen und erhielt erfolgreich das höchste AAA-Rating von MSCI, was eine starke Anerkennung ihrer ESG-Leistung widerspiegelt.

Während sie ein stabiles Wachstum in ihren Kerngeschäften beibehielt, nutzte die Gruppe aktiv die Entwicklungsmöglichkeiten in der globalen Neufahrzeugindustrie, beschleunigte ihre globale Präsenz, expandierte kontinuierlich in Überseemärkte und bemühte sich, ein internationales Markenimage aufzubauen.





Ausblick

Insgesamt erzielte die Gruppe im Jahr 2025, gestützt auf ein klares Geschäftsmodell, starke F&E- und Innovationsfähigkeiten, eine optimierte Produktstruktur und ein effizientes Betriebs- und Management, herausragende Ergebnisse in einem komplexen Branchenumfeld und realisierte gleichzeitiges Wachstum bei Umsatz, Gewinn und Bruttogewinnmarge und steigerte kontinuierlich ihre Kernwettbewerbsfähigkeit und Markteinflusskraft.

Mit Blick auf die Zukunft wird Seres sich weiterhin auf das Segment der hochwertigen intelligenten Elektrofahrzeuge konzentrieren, sein Produktportfolio stärken, Kernkompetenzen vorantreiben und anstreben, das zweite Millionen-Auslieferungsziel innerhalb von zwei Jahren zu erreichen. Auf der Grundlage der Festigung des heimischen Marktes wird das Unternehmen die Entwicklung von Modellen für Überseemärkte und den Aufbau eines Betriebssystems beschleunigen und die Marktperformance globaler Modelle stetig verbessern. Gleichzeitig wird es aktiv die Umsetzung innovativer Geschäfte wie intelligenter Roboter fördern, um neue Wachstumschancen zur Unterstützung der langfristigen Entwicklung zu erschließen.

Über Seres Group Co., Ltd.

Seres Group ist eines der führenden Luxus-Neufahrzeugunternehmen Chinas. Seine Premiummarke AITO hat kumuliert über eine Million Nutzer überschritten. Im Jahr 2025 wurde AITO zur meistverkauften chinesischen Luxusautomarke im heimischen Markt. Mit starken Fähigkeiten in Bereichen wie intelligentem Fahren bringt SERES seine Vision „Intelligenz definiert Luxus neu“ in globale Märkte und bietet mehr Nutzern weltweit ein intelligenteres Mobilitätserlebnis.



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Diese Pressemitteilung wird von HiGuide PR im Auftrag der Seres Group Co., Ltd. veröffentlicht.

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