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Le constructeur de véhicules électriques de luxe Seres annonce ses résultats annuels 2025 : un chiffre d’affaires record de 165,05 milliards de RMB, un bénéfice net de 5,96 milliards de RMB

Le conseil d’administration (le "Conseil") de Seres Group Co., Ltd. (la "Société" ; Code boursier : 601127.SS), un constructeur chinois leader de véhicules à énergie nouvelle (VEN) de luxe, a annoncé aujourd’hui les résultats consolidés audités de la Société et de ses filiales (collectivement, le "Groupe") pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 (la « Période sous revue »).



Chiffres clef Le chiffre d’affaires s’est élevé à 165,05 milliards de RMB, en hausse de 13,7 % par rapport à l’année précédente ;

La marge brute des véhicules à énergie nouvelle a atteint 28,8 % ;

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 5,96 milliards de RMB ;

Les investissements en R&D se sont élevés à 12,51 milliards de RMB, en hausse de 77,4 % par rapport à l’année précédente.

Au cours de la Période sous revue, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 165,05 milliards de RMB, en hausse de 13,7 % par rapport à l’année précédente, tandis que le bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint environ 5,96 milliards de RMB.



La marge brute des véhicules à énergie nouvelle était de 28,8 %, se classant parmi les plus élevées du secteur, reflétant le fort pouvoir de fixation des prix du Groupe, une combinaison de produits optimisée et une efficacité des coûts dans le segment haut de gamme.

Les investissements en R&D ont atteint 12,51 milliards de RMB, en hausse de 77,4 % par rapport à l’année précédente, fournissant un soutien technique solide pour l’innovation des produits et l’expansion du marché.



AITO a enregistré une croissance soutenue, leader du marché chinois des véhicules de luxe



Le chiffre d’affaires record du Groupe reflète le succès continu de son positionnement haut de gamme et de sa solidité opérationnelle. Porté par la forte demande pour sa série haut de gamme AITO, le Groupe a continué d’explorer les opportunités sur le marché mondial et a favorisé le développement coordonné de divers segments d’activité, réalisant un chiffre d’affaires de 165,05 milliards de RMB, un nouveau record, et atteignant la rentabilité pour la deuxième année consécutive.



Le grand SUV électrique AITO M9 est le fruit de la collaboration

entre le constructeur Seres et le géant de la Tech, Huawei.



420 000 véhicules en 2025

Notamment, AITO, la marque haut de gamme du Groupe, a livré plus de 420 000 véhicules en 2025, se classant comme la marque automobile chinoise de luxe la plus vendue sur le marché national.

Les modèles clés ont continué d’afficher de bonnes performances :

L’AITO M9 a livré plus de 110 000 unités sur l’année, se classant premier dans son segment pour la deuxième année consécutive en 2024 et 2025 ;

L’AITO M8 a réalisé des livraisons annuelles dépassant 150 000 unités, maintenant la première place des ventes dans le segment des 400 000 RMB depuis son lancement ;

L’AITO M7 a livré plus de 110 000 unités sur l’année et a été récompensé du titre de "SUV national de l’année".



Ces résultats soulignent la compétitivité du Groupe dans le segment haut de gamme, soutenue par la solidité de ses produits, ses capacités technologiques et une reconnaissance croissante de la marque, consolidant ainsi la position de leader du Groupe sur le marché chinois des véhicules à énergie nouvelle haut de gamme.

En matière de conduite intelligente, AITO a également réalisé des progrès significatifs. En 2025, le kilométrage cumulé d’assistance à la conduite intelligente a atteint 3,8 milliards de kilomètres, reflétant une adoption et une confiance croissantes des utilisateurs.



Augmentation des investissements en R&D et renforcement de la reconnaissance sur le marché

Une forte capacité en R&D reste un moteur clé pour le Groupe afin de maintenir sa position de leader dans l’industrie et d’assurer un développement durable à long terme. En 2025, le Groupe a poursuivi sa stratégie de "véhicule défini par logiciel" et a augmenté ses investissements en R&D à 12,51 milliards de RMB, en hausse de 77,4 % par rapport à l’année précédente. Tant l’intensité que le taux de croissance des investissements en R&D ont maintenu des niveaux de pointe dans l’industrie.

Parallèlement, le Groupe a continué d’élargir son équipe de R&D. Fin 2025, le nombre d’employés en R&D a atteint 9 091, soit une augmentation de 45,4 % par rapport à l’année précédente. Le nombre de brevets accordés cumulés a atteint 8 046. Cela soutient les améliorations continues des produits et renforce la capacité du Groupe à concurrencer tant sur les marchés nationaux qu’internationaux.

Tirant parti de ses atouts technologiques et de sa stratégie de double motorisation (véhicules à autonomie étendue et véhicules purement électriques), le Groupe a encore renforcé sa position sur le marché des véhicules à énergie nouvelle. Il s’est classé premier dans le segment de l’autonomie étendue en Chine avec une part de marché de 37,5 %, tandis que son portefeuille de véhicules purement électriques a continué de s’étendre. L’amélioration simultanée de la solidité technique et de la compétitivité sur le marché a encore consolidé les avantages de diversification du Groupe dans le secteur des nouvelles énergies.



Trésorerie solide et rendement pour les actionnaires

Le Groupe a maintenu une situation financière solide en 2025, avec une flux de trésorerie opérationnel sain soutenant les investissements continus en R&D, l’expansion des activités et la croissance mondiale. Au 31 décembre 2025, le flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles du Groupe a atteint 28,91 milliards de RMB, avec des réserves de trésorerie solides.

La performance exceptionnelle et stable du Groupe a également offert des retours sur investissement constants et fiables aux actionnaires. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, le Conseil d’administration a proposé un dividende final de 0,8 RMB par action (taxe comprise), le total des dividendes en espèces proposés s’élevant à environ 1,9 milliard de RMB, reflétant son engagement à offrir des rendements stables et durables aux actionnaires.



Progrès continus dans la gestion ESG et accélération de l’expansion mondiale

En 2025, le Groupe a continué de renforcer sa gestion ESG, intégrant la durabilité dans ses opérations, son innovation et sa chaîne d’approvisionnement.

Grâce à ses pratiques solides de gestion ESG et à ses réalisations exceptionnelles en matière de développement durable, le Groupe a reçu des évaluations professionnelles et la reconnaissance d’institutions autorisées du secteur, et a obtenu avec succès la note AAA la plus élevée de MSCI, reflétant une forte reconnaissance de sa performance ESG.

Tout en maintenant une croissance stable dans ses activités principales, le Groupe a activement saisi les opportunités de développement dans l’industrie mondiale des véhicules à énergie nouvelle, accéléré son déploiement mondial, continuellement élargi les marchés étrangers et s’efforcé de construire une image de marque internationale.



Perspectives

Dans l’ensemble, en 2025, en s’appuyant sur un modèle d’affaires clair, de solides capacités de R&D et d’innovation, une structure de produits optimisée ainsi qu’une gestion et une exploitation efficaces, le Groupe a obtenu des résultats exceptionnels dans un environnement industriel complexe, réalisant une croissance simultanée des revenus, des bénéfices et de la marge brute, et améliorant continuellement sa compétitivité fondamentale et son influence sur le marché.

Pour l’avenir, Seres continuera de se concentrer sur le segment des véhicules électriques intelligents haut de gamme, renforçant son portefeuille de produits, faisant progresser les technologies clés et s’efforçant d’atteindre l’objectif du deuxième million d’unités vendues dans un délai de deux ans. Tout en consolidant le marché national, la Société accélérera la R&D de modèles destinés aux marchés étrangers et la construction d’un système d’exploitation, et améliorera régulièrement les performances commerciales des modèles mondiaux. Parallèlement, elle favorisera activement la mise en œuvre d’activités innovantes telles que les robots intelligents afin de cultiver de nouvelles opportunités de croissance pour soutenir le développement à long terme.

À propos de Seres Group Co., Ltd.

Seres Group est l’une des principales entreprises chinoises de véhicules à énergie nouvelle de luxe. Sa marque haut de gamme AITO a dépassé le million d’utilisateurs cumulés. En 2025, AITO est devenue la marque automobile chinoise de luxe la plus vendue sur le marché national. Fort de ses capacités solides dans des domaines tels que la conduite intelligente, SERES apporte sa vision "L’intelligence redéfinit le luxe" sur les marchés mondiaux et offre une expérience de mobilité plus intelligente à un plus grand nombre d’utilisateurs dans le monde.



Site web: https://en.seres.cn



Contact presse

Ce communiqué de presse est émis par HiGuide PR au nom de Seres Group Co., Ltd.

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HiGuide PR

Montse Prats

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