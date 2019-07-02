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En pleine opération départ de Pâques, marquée par des millions de déplacements prévus, le véhicule électrique cesse d’être une simple alternative urbaine pour s’imposer également sur les longs trajets.

75% des conducteurs en Europe du Sud utiliseront leur voiture électrique pour se rendre sur leurs lieux de vacances

Selon le I'Observatoire de la Mobilité de Zunder, trois conducteurs sur quatre en Europe du Sud utiliseront leur voiture électrique pour se rendre sur leurs lieux de vacances ces jours-ci, confirmant un changement d’habitudes déjà visible à travers l’usage intensif et la planification des trajets. Face à la hausse des carburants, le véhicule électrique s’impose comme la meilleure alternative pour une mobilité durable, économique et efficace.

Zunder présente les résultats de son enquête menée auprès de plus de 2 200 utilisateurs

Zunder, opérateur leader des infrastructures de recharge ultrarapide pour véhicules électriques en Europe du Sud, présente les résultats de son enquête menée auprès de plus de 2 200 utilisateurs : le véhicule électrique n’est plus uniquement un choix urbain, mais devient un outil de mobilité quotidien, adapté à tous les types de trajets. Avec les millions de déplacements attendus, souvent vers d’autres pays, le véhicule électrique occupe désormais une place consolidée, soutenue par la croissance des ventes de cette technologie.

Au total, 85 % des répondants déclarent utiliser leur véhicule électrique de manière mixte, à la fois en milieu urbain et sur route.

En France, ce chiffre atteint 93 %, confirmant que l’usage du véhicule électrique y est quasiment équivalent à celui d’un véhicule thermique.

Seuls 6 % le réservent exclusivement à un usage urbain, ce qui brise le mythe selon lequel l’électrique est limité aux courts trajets.

43 % des conducteurs effectuent entre 10 000 et 20 000 km par an

Le profil du conducteur de véhicule électrique en Europe du Sud évolue vers un usage complet du véhicule, sans limitation liée au type de trajet. Cette évolution se reflète également dans les distances parcourues :

43 % des conducteurs effectuent entre 10 000 et 20 000 km par an,

49 % dépassent les 20 000 km (47 % en France). Parmi ces derniers, 13 % parcourent entre 30 000 et 40 000 km par an et 5 % dépassent les 50 000 km.

40% réalisent plus de sept trajets annuels de plus de 250 km,

87 % en effectuent au moins trois.

La recharge en itinérance cesse ainsi d’être une exception pour devenir une habitude intégrée à l’usage quotidien du véhicule.

L’infrastructure de recharge influence également la planification des déplacements :

68 % des répondants tiennent compte de la disponibilité des points de recharge dans le choix de leur destination

pour 27 %, ce critère est déterminant.

Pour les 32 % restants, l’infrastructure ne constitue plus une préoccupation, ce qui reflète un niveau de développement permettant d’envisager sereinement les longs trajets.



SUV: 58 % en France

Concernant le type de véhicule, le SUV est le plus répandu parmi les répondants:

61 % (58 % en France), contre 41 % pour les berlines. Ces modèles combinent des batteries de plus grande capacité et une compatibilité avec des puissances de recharge plus élevées.

91 % des conducteurs planifient leur itinéraire avant de partir (84 % en France)

59 % le font systématiquement pour voyager plus sereinement,

32 % lorsqu’ils ne connaissent pas le trajet.

Cette planification répond à la volonté de réduire l’incertitude et s’impose comme une nouvelle habitude de conduite.

« La mobilité électrique est déjà une réalité, et les données de cette enquête auprès des utilisateurs d’Europe du Sud le confirment. Trois conducteurs sur quatre vont voyager sur route avec leur véhicule électrique, ce qui démontre que la confiance dans le véhicule et dans les infrastructures n’a jamais été aussi forte. Chez Zunder, nous construisons depuis des années le réseau qui rend cela possible, avec plus de 200 stations ultrarapides couvrant 90 % des principaux axes reliant le sud de l’Europe, afin que chaque conducteur puisse planifier, recharger et poursuivre son trajet en toute simplicité et sécurité », affirme Daniel Pérez, CEO et cofondateur de Zunder.

A propos de Zunder

Zunder continue de mener la transformation de la mobilité électrique en Europe du Sud en proposant un réseau de recharge ultrarapide qui allie couverture, fiabilité et simplicité d’utilisation. Avec plus de 200 stations et plus de 1 300 points de recharge en Espagne, en France et au Portugal, un accès à plus de 850 000 points via le roaming, une variété de moyens de paiement et des outils numériques qui facilitent la recharge, Zunder permet de rendre chaque trajet en véhicule électrique confortable et efficace. L’entreprise favorise également la sécurité routière en encourageant les pauses lors de la recharge, contribuant ainsi à réduire la fatigue et la somnolence au volant.

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Marta

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