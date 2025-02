emploi

Pour répondre aux besoins stratégiques de ses clients en 2025, AViSTO prévoit de recruter 100 ingénieurs, débutants ou expérimentés, issus d’écoles d’ingénieurs ou de parcours universitaires équivalents (BAC+5).

AViSTO recherche principalement des développeurs, des ingénieurs d’études, des leaders techniques et des chefs de projets dans les métiers du logiciel, du DevSecOps, de l’assurance qualité et de la data / IA.

Tous les postes sont proposés en CDI. AViSTO valorise les talents alliant expertise technique et savoir-être, et accompagne ses nouvelles recrues dans leur montée en compétences.



Les offres déjà disponibles sont consultables sur le site emploi d’AViSTO : https://emploi.avisto.com/offers

A propos d'AViSTO



AViSTO est une société d’ingénierie spécialisée dans le développement de solutions logicielles sur mesure, destinées aux systèmes d’information et aux applications industrielles.



Grâce à son savoir-faire, AViSTO conçoit des produits complets et personnalisés pour des environnements variés : solutions web, client lourd et mobile. L’entreprise accompagne également ses clients sur des domaines connexes tels que le DevOps, le Cloud, la Data / IA et le design UX / UI, leur offrant une approche intégrée pour relever les défis technologiques les plus complexes.



Fondée à Sophia-Antipolis et managée par des ingénieurs, c’est une filiale d’ADVANS Group.



avisto.com

Where passion leads to excellence